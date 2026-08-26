В июле в Японии более 41 000 человек были госпитализированы с тепловым ударом
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Токио, 25 августа (Jiji Press). Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии сообщило, что в июле по всей стране 41 174 человека были доставлены в больницы на машинах скорой помощи с тепловым ударом, поскольку во многих местах температура воздуха превышала 35 градусов Цельсия.
Этот показатель стал третьим по величине за июль с 2008 года, когда впервые начали собирать такие статистические данные. В 2018 году госпитализировали 54 220 человек, и в 2024 году – 43 195.
Среди госпитализированных 24 769 человек были в возрасте 65 лет и старше, что составляет более 60% от общего числа. Подтверждена смерть 79 человек.
Ведомство призывает население пить достаточно воды и при необходимости использовать кондиционеры. Оно также рекомендует людям пользоваться специально оборудованными пунктами охлаждения, оснащёнными системами кондиционирования воздуха, которые устанавливают муниципалитеты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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