Президент Зеленский отметил тесные связи между Украиной и Японией
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Токио, 26 августа (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в социальных сетях подчеркнул тесные отношения своей страны с Японией.
«Япония географически удалена от Украины, но мы очень близки в плане наших ценностей, общих принципов и общего понимания того, насколько важны свобода и независимость», – заявил он 25 августа.
Зеленский выразил благодарность императору Японии Нарухито и премьер-министру Такаити Санаэ за послания, присланные ему 24 августа по случаю 35-й годовщины независимости Украины от Советского Союза.
24 августа, участвуя в онлайн-встрече лидеров Коалиции желающих по Украине, Такаити объявила о намерении Японии усилить поддержку Украины и санкции против России.
Зеленский приветствовал её замечания, заявив: «Мы высоко ценим ваши сообщения о важности усиления санкций против России и увеличения поддержки нашей страны и нашего народа».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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