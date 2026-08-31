В трёх городах префектуры Фукуи кратковременно объявлено предупреждение 5-го уровня о сильных дождях
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Токио, 30 августа (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение 5-го уровня о сильных дождях для городов Фукуи, Оно и Кацуяма в центральной японской префектуре Фукуи, но позже понизило его уровень.
Пятый уровень – наивысший по шкале оповещения о стихийных бедствиях, разработанной агентством. После того, как в 4:30 утра были выпущены предупреждения, три города призвали жителей немедленно принять меры для защиты своей жизни.
Позже утром дождь ослаб, и в 11:40 агентство понизило уровень предупреждения до 4-го, а затем еще больше снизило его.
За сутки выпало 350,5 миллиметра осадков в Кацуяме к 9:10 утра, 318 миллиметров в районе Мияма города Фукуи к 11:00 утра и 281 миллиметр в Оно к 11:20 утра, что стало новым рекордным показателем с начала наблюдений.
В районах, где выпало особенно много осадков, из-за разрыхления грунта может возрасти риск оползней.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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