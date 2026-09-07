7 сентября в регионе Канто-Косин и других регионах прогнозируются сильные дожди
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Токио, 6 сентября (Jiji Press). 7 сентября в регионах Канто-Косин (восточная и центральная части) и Токай (центральная часть) Японии ожидаются сильные дожди, поскольку фронт, расположенный у тихоокеанского побережья страны, движется на север.
Сильные дожди также могут обрушиться на тихоокеанскую часть северо-восточного региона Тохоку и западные регионы страны.
Японское метеорологическое агентство призвало к осторожности в связи с возможными оползнями, затоплением низин и выходом рек из берегов, а также ударами молнии и порывами ветра.
Информация о зонах осадков была предоставлена восточному региону Канто и региону Токай.
В частности, линейные зоны осадков могут сформироваться до раннего утра 7 сентября на островах Идзу в Токио, с ночи 6 до утра 7 сентября в префектурах Айти и Миэ, с ночи 6 до полудня 7 сентября в префектуре Сидзуока, и с поздней ночи 6 до полудня 7 сентября в Токио, за исключением островов Идзу и Огасавара, а также в соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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