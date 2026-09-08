Для островов к югу от Токио объявлено предупреждение об оползнях 5-го уровня
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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о возможном оползне 5-го уровня опасности для деревни Ниидзима, города Осима и деревни Тосима на архипелаге Идзу к югу от Токио после сильных дождей, вызванных прохождением фронта.
На пресс-конференции Хосоми Такуя, директор отдела прогнозирования агентства, призвал жителей обеспечить свою безопасность, в том числе перебравшись в здания подальше от обрывов и оврагов.
На острове Ниидзима количество осадков за 24 часа до 9:40 утра достигло 485 миллиметров, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений в этом районе.
Тёплый и влажный воздух от тайфуна Крован, 24-го тайфуна в этом году, находившегося вблизи острова Минамидайтодзима в префектуре Окинава, ушёл во фронтальную систему, усиливая ее активность. 7 сентября в 9 утра тайфун превратился в тропический циклон вблизи Минамидайтодзимы.
Утром 7 сентября в некоторых районах на тихоокеанской стороне региона Тохоку на северо-востоке Японии также наблюдались сильные дожди из-за влияния фронтальной системы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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