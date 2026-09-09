Северная Корея осудила совместные японско-американско-южнокорейские учения
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Сеул, 8 сентября (Jiji Press). Министр обороны Северной Кореи Ким Сон Ги выступил с заявлением, в котором подверг критике совместные военные учения Freedom Edge, начавшиеся 7 сентября с участием Японии, США и Южной Кореи.
В заявлении, опубликованном в тот же день через государственное информационное агентство КНДР (KCNA), говорится, что Северная Корея предпримет жёсткие ответные меры, если Соединённые Штаты и их союзники попытаются вступить в военную конфронтацию с Северной Кореей.
Учения в водах Восточно-Китайского моря к югу от южнокорейского острова Чеджу продлятся до 11 сентября.
Ссылаясь на совместные учения Orient Shield Японии, США и Австралии, начавшиеся 8 сентября, Ким заявил, что эти последовательные учения под руководством США представляют серьёзную угрозу безопасности Северной Кореи.
В заявлении говорится, что Северная Корея бьёт тревогу по поводу безрассудных военных провокаций со стороны Соединённых Штатов и их сторонников и строго предупреждает о последствиях, демонстрируя готовность Пхеньяна к ответным мерам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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