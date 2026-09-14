Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сеул, 12 сентября (Jiji Press). Северная Корея 12 сентября запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря из района Вонсан в восточной провинции Канвон, сообщило Объединённое командование штабов Южной Кореи.
Ракеты были выпущены около 5:20 утра и пролетели примерно 250 километров.
Южнокорейские военные заявили, что Южная Корея, Соединённые Штаты и Япония тесно обмениваются соответствующей информацией и поддерживают состояние полной боевой готовности.
11 сентября по местному времени Тихоокеанское командование США заявило: «Нам известно о недавних ракетных запусках, и мы тесно консультируемся с нашими союзниками и партнёрами».
«Согласно текущим оценкам, эти события не представляют непосредственной угрозы для американского персонала или территории, а также для наших союзников», – говорится в заявлении.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?