Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Сеул, 12 сентября (Jiji Press). Северная Корея 12 сентября запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря из района Вонсан в восточной провинции Канвон, сообщило Объединённое командование штабов Южной Кореи.

Ракеты были выпущены около 5:20 утра и пролетели примерно 250 километров.

Южнокорейские военные заявили, что Южная Корея, Соединённые Штаты и Япония тесно обмениваются соответствующей информацией и поддерживают состояние полной боевой готовности.

11 сентября по местному времени Тихоокеанское командование США заявило: «Нам известно о недавних ракетных запусках, и мы тесно консультируемся с нашими союзниками и партнёрами».

«Согласно текущим оценкам, эти события не представляют непосредственной угрозы для американского персонала или территории, а также для наших союзников», – говорится в заявлении.

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