Спикер нижней палаты японского парламента посетил Украину
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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Мори Эйсуке, спикер Палаты представителей Японии, нижней палаты парламента страны, 14 сентября посетил Киев, столицу Украины, сообщил в тот же день секретариат нижней палаты.
В течение своего пребывания до 15 сентября Мори планирует встретиться с представителями украинского правительства и парламента, чтобы выразить солидарность Японии с Украиной.
Это первая поездка главы палаты японского парламента в Украину с момента вторжения России в страну в 2022 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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