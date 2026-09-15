Спикер нижней палаты японского парламента посетил Украину

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Мори Эйсуке, спикер Палаты представителей Японии, нижней палаты парламента страны, 14 сентября посетил Киев, столицу Украины, сообщил в тот же день секретариат нижней палаты.

В течение своего пребывания до 15 сентября Мори планирует встретиться с представителями украинского правительства и парламента, чтобы выразить солидарность Японии с Украиной.

Это первая поездка главы палаты японского парламента в Украину с момента вторжения России в страну в 2022 году.

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