Япония, США и Южная Корея подтверждают сотрудничество в области цепочек поставок

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Нью-Йорк, 21 сентября (Jiji Press). Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи договорились расширить сотрудничество для укрепления цепочек поставок, очевидно, имея в виду Китай.

Соглашение было достигнуто на встрече трёх официальных лиц в Нью-Йорке в преддверии саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, который состоится в США 25 сентября.

В совместном заявлении, опубликованном после встречи 21 сентября, министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявили, что они твёрдо выступают против «произвольных экспортных ограничений, нарушающих цепочки поставок», а также экономического принуждения, подчеркнув сотрудничество трёх стран в области экономической безопасности.

По другую сторону Тайваньского пролива три официальных лица подтвердили свою оппозицию «любым попыткам в одностороннем порядке изменить статус-кво», выразив при этом поддержку «значимому участию Тайваня в соответствующих международных организациях».

Мотэги, Рубио и Чо «подтвердили свою приверженность» немедленному урегулированию вопроса о похищениях Северной Кореей иностранных граждан и «подтвердили свою твердую приверженность» полной денуклеаризации страны. Они также призвали Северную Корею «возобновить диалог».

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