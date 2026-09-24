Северная Корея заявила об успешном испытании нового оружия

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Сеул, 22 сентября (Jiji Press). Управление ракетного вооружения Северной Кореи 20 сентября успешно испытало новое оружие, имеющее важное значение для развития технологий вооружений страны, сообщило 22 сентября государственное информационное агентство KCNA.

20 сентября японские и южнокорейские власти подтвердили, что в тот же день из района Вонсан в восточной северокорейской провинции Канвон в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты малой дальности.

Предполагается, что заявление KCNA указывает на предстоящие запуски.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, лично наблюдавший за испытанием, заявил, что оно, несомненно, демонстрирует передовые оборонные технологии страны и представляет собой явное обновление в модернизации её военной мощи, сообщает информационное агентство.

Ким Чен Ын также заявил, что это испытание имеет большое значение для боеготовности Северной Кореи и развития её военной мощи, и что успех станет неизлечимой головной болью для врагов страны.

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