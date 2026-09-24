Президент Зеленский, вероятно, выразил надежду на военную поддержку со стороны Японии

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Нью-Йорк, 22 сентября (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, выразил надежду на военную поддержку со стороны Японии во время своей первой личной встречи с премьер-министром Японии Такаити Санаэ в Нью-Йорке 22 сентября.

В ходе 20-минутной встречи Такаити подтвердила приверженность своей страны продолжению поддержки Украины, которая продолжает бороться с российским вторжением, в сотрудничестве с международным сообществом.

«Важно, чтобы страны объединились в поддержку Украины для скорейшего достижения справедливого и прочного мира, – сказала Такаити. – Япония поддерживает Украину. Эта политика не изменится».

Зеленский выразил благодарность Японии за поддержку Украины и санкции, введённые против России.

Предполагается также, что два лидера обсудили сотрудничество в сфере безопасности. После встречи Зеленский написал в X (ранее Twitter): «Мы обсудили области, в которых можем помочь друг другу».

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