Президент Зеленский, вероятно, выразил надежду на военную поддержку со стороны Японии
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Нью-Йорк, 22 сентября (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, выразил надежду на военную поддержку со стороны Японии во время своей первой личной встречи с премьер-министром Японии Такаити Санаэ в Нью-Йорке 22 сентября.
В ходе 20-минутной встречи Такаити подтвердила приверженность своей страны продолжению поддержки Украины, которая продолжает бороться с российским вторжением, в сотрудничестве с международным сообществом.
«Важно, чтобы страны объединились в поддержку Украины для скорейшего достижения справедливого и прочного мира, – сказала Такаити. – Япония поддерживает Украину. Эта политика не изменится».
Зеленский выразил благодарность Японии за поддержку Украины и санкции, введённые против России.
Предполагается также, что два лидера обсудили сотрудничество в сфере безопасности. После встречи Зеленский написал в X (ранее Twitter): «Мы обсудили области, в которых можем помочь друг другу».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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