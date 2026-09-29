Япония опровергла заявления России в ООН

Новости

Токио, 28 сентября (Jiji Press). Япония воспользовалась своим правом на ответ в Генеральной Ассамблее ООН, чтобы опровергнуть заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Япония и Германия находятся на пути милитаризации, заявил глава аппарата правительства Кихара Минору.

26 сентября Лавров в своём выступлении на Генеральной Ассамблее заявил, что Совет Безопасности ООН не должен создавать новые места для этих двух стран, которые, по его словам, встали на путь милитаризации и реваншизма.

Кихара заявил на пресс-конференции в Токио, что высказывания Лаврова «фактически неверны». Он сказал, что Япония воспользовалась своим правом на ответ, чтобы ясно дать понять, что она «последовательно отстаивала свободу, демократию и верховенство права с конца Второй мировой войны и вносила вклад в глобальное процветание».

«Япония продолжит прилагать значительные усилия для реформирования Совета Безопасности в сотрудничестве с широким кругом стран», – заявил Кихара, подтвердив стремление Токио получить постоянное место в совете.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме