Япония опровергла заявления России в ООН
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 сентября (Jiji Press). Япония воспользовалась своим правом на ответ в Генеральной Ассамблее ООН, чтобы опровергнуть заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Япония и Германия находятся на пути милитаризации, заявил глава аппарата правительства Кихара Минору.
26 сентября Лавров в своём выступлении на Генеральной Ассамблее заявил, что Совет Безопасности ООН не должен создавать новые места для этих двух стран, которые, по его словам, встали на путь милитаризации и реваншизма.
Кихара заявил на пресс-конференции в Токио, что высказывания Лаврова «фактически неверны». Он сказал, что Япония воспользовалась своим правом на ответ, чтобы ясно дать понять, что она «последовательно отстаивала свободу, демократию и верховенство права с конца Второй мировой войны и вносила вклад в глобальное процветание».
«Япония продолжит прилагать значительные усилия для реформирования Совета Безопасности в сотрудничестве с широким кругом стран», – заявил Кихара, подтвердив стремление Токио получить постоянное место в совете.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония направит четырёх военнослужащих Сил самообороны в миссию НАТО по Украине
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония, европейские и другие страны подтверждают сотрудничество в области безопасности
- Как подготовить Японию к непосредственной угрозе кризиса при чрезвычайной ситуации с Тайванем?
- Усиление противоречий между США и Европой: все ближе к историческому развороту европейской оборонной политики