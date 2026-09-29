В центральной части Токио за 33 дня выпало рекордное количество осадков
НовостиСтихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 сентября (Jiji Press). Согласно данным Японского метеорологического агентства, осадки в центральной части Токио наблюдались в течение 33 дней подряд, с 27 августа по 28 сентября, отчасти из-за дождей, принесённых фронтами и тайфунами. Это уравняло рекорд по продолжительности такого периода с момента начала ведения статистики в 1886 году.
Как сообщило агентство, на наблюдательном пункте агентства в Токио, расположенном в парке Китаномару в районе Тиёда японской столицы, количество дней с осадками подряд было таким же, как и в 2019 году, когда осадки выпадали с 27 июня по 29 июля.
Как правило, непрерывные осадки выпадают в сезон дождей, и длительный период дождей с конца лета до осени наблюдается редко, сообщило агентство.
В центральной части Токио может быть побит рекорд по количеству осадков, поскольку ожидается, что дожди в столице, за исключением островов, будут продолжаться до 1 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Прощайте, весна и осень: Япония теряет свои четыре времени года из-за изменения климата
- Предотвращение теплового удара: каждый четвёртый мужчина в Японии пользуется зонтом для защиты от солнца
- В Японии становится жарко, 23 апреля выпустили первое предупреждение о жаре: как уберечь себя от теплового удара?
- Смерть в ванной: в Японии от тепловых ударов и по другим причинам в ванных ежегодно погибает около 19000 человек
- Самое жаркое лето в истории: Японское метеорологическое агентство сообщает об аномальной ситуации в северных регионах страны