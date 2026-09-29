В центральной части Токио за 33 дня выпало рекордное количество осадков

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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Согласно данным Японского метеорологического агентства, осадки в центральной части Токио наблюдались в течение 33 дней подряд, с 27 августа по 28 сентября, отчасти из-за дождей, принесённых фронтами и тайфунами. Это уравняло рекорд по продолжительности такого периода с момента начала ведения статистики в 1886 году.

Как сообщило агентство, на наблюдательном пункте агентства в Токио, расположенном в парке Китаномару в районе Тиёда японской столицы, количество дней с осадками подряд было таким же, как и в 2019 году, когда осадки выпадали с 27 июня по 29 июля.

Как правило, непрерывные осадки выпадают в сезон дождей, и длительный период дождей с конца лета до осени наблюдается редко, сообщило агентство.

В центральной части Токио может быть побит рекорд по количеству осадков, поскольку ожидается, что дожди в столице, за исключением островов, будут продолжаться до 1 октября.

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