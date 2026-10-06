Россия резко осудила новые санкции Японии и пообещала принять ответные меры
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Токио, 6 октября (Jiji Press). Новые санкции Японии в отношении России за вторжение в Украину «необдуманны», заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, предупредив, что Москва предпримет «соразмерные контрмеры», прежде всего в районах, представляющих интерес для Токио.
2 октября правительство Японии ввело санкции против 35 судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть и помогают Москве обходить западные санкции, а также добавило 33 организации и девять физических лиц, связанных с Россией, в список лиц, подлежащих замораживанию активов.
Директор департамента информации и прессы министерства Захарова 5 октября заявила, что Япония предпочла вместо своих национальных интересов «безрассудную солидарность со своими так называемыми единомышленниками в евроатлантическом регионе – партнёрами, патологически одержимыми идеей нанесения стратегического поражения России».
Администрация премьер-министра Японии Такаити Санаэ «ничего не делает для достижения долгосрочного мира в Украине» и «лишь отодвигает эту перспективу на второй план», добавила она.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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