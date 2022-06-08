يختلط وميض لافتات النيون الليلية بأفكار وأمزجة سكان طوكيو وهم يتجولون في الشوارع تحت وهجها الخافت. استرعى هذا انتباه مصور يجوب شوارع العاصمة والمناطق المحيطة بها بحثًا عن مشاهد مضاءة بالنيون.

التقاط المشاهد الباهتة

بصفتي مصورًا، فأنا مفتون بالوهج الملون المميز لإشارات النيون. ومنذ خريف عام 2019، أمضيت عامين في التجول في شوارع وأزقة طوكيو والمدن المجاورة لها، واعتادت عدستي على المشاهد الساحرة الناتجة عن الأنابيب الزجاجية المضاءة بالكهرباء.

مطعم سوشي أوماتارو في هيغاشي غوتاندا، شيناغاوا.

نيو أكيهابارا سنتر، متجر لبيع أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية المستعملة في منطقة نيشيكاندا في حي تشيودا.

مقهى بوغي يضيء منطقة هونموكو ماكادو في مدينة يوكوهاما، محافظة كاناغاوا.

لقد كانت لمبات النيون لفترة طويلة رمزًا للحياة الليلية في اليابان. وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، مهدت لمبات النيون الطريق بثبات أمام شاشات العرض الإعلانية ومصابيح لمبات LED ذات العمر الطويل والتي تعد أقل استهلاكًا للطاقة. وعند سماعي عن تراجع واختفاء لمبات النيون بشكل متسارع، شرعت في تصوير الأمثلة الباقية منها حتى الآن. ولكن للأسف، كانت وتيرة تناقصها أسوأ مما كنت أتخيله. فقد قمت بزيارة الأماكن القديمة وأماكن أخرى مرارًا وتكرارًا، حيث سبق وشاهدت لافتات نيون براقة في الماضي، لأكتشف أن مصابيح LED قد أزاحت الأضواء البراقة منذ فترة طويلة.

صالون باتشينكو مينامي كايكان في كيتازاوا، سيتاغايا.

عند استكشاف المدينة، وجدت أن النيون هو الأكثر انتشارًا في المطاعم وأماكن اللهو. حيث يضيء اللافتات فوق الحانات والمطاعم، ولا سيما إيزاكايا أو حانات الشرب اليابانية والمتاجر المتخصصة في طبق ياكينيكو (أو الشواء على الطريقة الكورية)، بالإضافة إلى عروض الأضواء لصالات باتشينكو، وألعاب الفيديو جيم، والحمامات العامة، والساونا، ومحلات الأزياء، وأماكن الموسيقى الحية، وجميع أنواع النوادي. تفتخر المحطات الرئيسية أيضًا بوفرة من النيون، وعادة ما تكون إعلانات على الأسطح للشركات أو المنتجات ذات العلامات التجارية، كما تفعل المناطق المجاورة للطرق السريعة. حتى في معاقل النيون هذه، أصبحت مصابيح LED تدريجيًا هي القاعدة الأغلب.

متجر إلكترونيات يودوباشي كاميرا بالقرب من المخرج الغربي لمحطة شينجوكو.

صالون باتشينكو مينامي في روبونجي، قبل إغلاقه في يناير/ كانون الثاني 2021.

متجر التخفيضات دون كيخوتي في منطقة أوكوبو، في حي شينجوكو.

بوتيك # إف أر تو أومي، في منطقة جينغومائي، شيبويا، بالعاصمة طوكيو.

ليس هناك من ينكر أن إشارات النيون الكبيرة تنتمي إلى عصر يتلاشى بالفعل. فقد بدأت شاشات العرض العملاقة تفقد بريقها في أزمة الطاقة في اليابان التي أعقبت زلزال شرق اليابان الكبير في مارس/ آذار 2011. وقد تسارع من خلال تدابير الحكومة لتوفير الطاقة، وعلى الأخص تلك التي تروج لاستخدام لمبات LED. وتميل شاشات النيون التي نجت من هذا الأفول والتنافس مع الابتكارات الجديدة إلى أن تكون متواضعة للإعلان عن متاجر صغيرة.

متجر ياكينيكو، دايشيوغون في منطقة أوغاوا-تشو، في كاواساكي، محافظة كاناغاوا.

مطعم نيرامانجو الصيني في منطقة، فوسا، طوكيو.

من سمات النيون التي ساعدت في الحفاظ عليها أن أنابيب اللمبات طويلة العمر نسبيًا. وبالعناية المناسبة، يمكن أن تعيش عادةً لمدة 15 عامًا، وهناك عدد من العلامات في العاصمة التي ظلت تتلئلئ منذ ما يقرب من ضعف المدة. وهناك العديد من المحلات التي تتباهى بلافتات النيون التي صادفتها ظلت نشطة طوال حوالي 20 عامًا وتتمتع بوضعها كمعالم محلية. تتميز شاشاتها المشرقة بأسماء وعبارات في نصوص وصور محلية وأجنبية ومجموعة من التصميمات الأخرى مثل علامات تجذب أعين المارة وتدعوهم إلى الدخول. وبعد أن قمت بجولة في طوكيو والمناطق المحيطة بها، أود أن أزعم أن المنطقة الحضرية لا تضارعها أي منطقة أخرى في العالم بالنظر إلى تشكيلتها الواسعة من إبداعات النيون.

حانة ساكيكورا ريكي عند المخرج الغربي لمحطة أوميا، في سايتما.

مطعم الشواء الكوري سانبوئين في منطقة نوغاتا، ناكانو، طوكيو.

متجر الكريب سانتا مونيكا، في منطقة هاراجوكو في طوكيو.

أساتذة النيون

يأخذنا الخيال في صورة شارع مضاء بالنيون إلى إثارة مزيج من الحنين إلى الماضي والكآبة. وفي البداية، افترضت أن هذه المشاعر تنبع من التقاء العديد من الذكريات التي تشكلت تحت وهج الليل. ولكن أثناء بحثي في العاصمة عن الجيوب المضيئة، اكتشفت أن الهالة المميزة للعلامات المضيئة نفسها هي التي أثارت مشاعر الحنين.

وجزء من جاذبية إبداعات النيون هو الإحساس الفريد الذي تمنحه. ويقوم الحرفيون المهرة بتشكيل كل أنبوب يدويًا بعناية، وتسخين الزجاج فوق الموقد ونحت المادة اللينة لتشكيل الكلمات الفردية والصور والمكونات الأخرى للعلامات والعروض. ثم يتم حقن غازات مختلفة وفقًا للون المطلوب، مثل الأرجون للون الأزرق والنيون للصبغات الحمراء. إنها عملية تستغرق وقتًا طويلاً، ولكنها بالنسبة لي تضفي الدفء البشري على الضوء المنبعث من هذه المنحوتات المصنوعة من الزجاج والغاز.

يوكوياما يوشينوبو من الشركة المصنعة أوي نيون، يقوم بتسخين أنبوب زجاجي. بدخوله هذه الحرفة في أواخر سن المراهقة، قام بصياغة العديد من الإعلانات واللافتات الكبيرة على مدار حياته المهنية، وحصل على لقب ”نيون مايستر“ أو أستاذ النيون.

مقارنة بالألواح المضاءة بلمبات LED، بضوءها الخطي المتقطع، يلقي النيون توهجًا ناعمًا ودافئًا يشع بالتساوي على طول الأنبوب، وهو سمة جذابة للافتات على واجهات المتاجر وكذلك العروض على الجدران والطرق. وحتى مع كل الفوائد التي تتمتع بها مصابيح LED، فإن ضوءها لا يضاهي إشراق النيون اللطيف والجذاب.

عودة النيون

مثل العديد من جوانب الحياة الأخرى، تأثرت إشارات النيون أيضًا بجائحة كورونا، مع تواصل تعطل الكثير من المطاعم والشركات عن أنشطتها. ومع ذلك، هناك علامات مشجعة على عودة النيون. فمنذ خريف عام 2020، لاحظت زيادة مشجعة في اختيار الملاك الشباب لافتات النيون لأعمالهم الجديدة. معظم هذه الشاشات الجديدة عبارة عن تصميمات متواضعة أحادية اللون تكمل البيئة المحيطة بدلاً من التميز عنها، مما يعكس أجواء عصرية خافتة.

مفتونًا بهذا التطور، سألت أصحاب المتاجر الشباب عن سبب تفضيلهم لشاشات النيون القديمة على مصابيح LED، وهي تقنية أحدث. قال الكثيرون أن النيون يتمتع بثقافة شعبية خالدة وعتيقة تتخطى الأجيال. ومن وجهة نظرهم، فإن المناظر الطبيعية المضاءة بالنيون مألوفة وتثير مشاعر عاطفية لا تختلف عن الشعور بالعودة إلى المنزل.

لافتة نيون تعلن عن مدخل متاجر سوزوناري يوكوتشو، وهي مجموعة من المتاجر والحانات في منطقة كيتازاوا في شيبويا.

مطعم غيوزا شاك في سانجينجايا، سيتاغايا.

شارع التسوق جونجو في كوئينجي، سوغينامي.

لقد أجبرنا الوباء على تقليص الكثير من تفاعلاتنا الطبيعية. وكان لهذا تأثير كبير على الأجيال الشابة، الذين حُرموا من فرص بناء الروابط الاجتماعية والحفاظ عليها، ونتيجة لذلك هم أكثر عرضة للمعاناة من مشاعر العزلة. وأرى ميل الشباب للنيون كمحاولة لإنشاء مساحات جديدة حيث يمكن للشباب أن يتفاعلوا ويكونوا على طبيعتهم. وتستفيد منشآت مثل حانة الساكي بالحي وبار الوقوف كواهارا شوتين، ومتجر خضروات وحانة يلو بيج سيتاغايا من ضوء النيون الهادئ، والمريح والجذاب لإغراء الزبائن للدخول إلى الداخل والتواصل. ومن خلال استخدام النيون، تحاول هذه الشركات إعادة وإحياء ما فقد وسط جائحة كورونا: من خلال الشعور بالتواصل.

حانة كواهارا شوتين في منطقة نيشي غوتاندا في حي شيناغاوا.

تستمد حانة يلو بيج سيتاغايا اسمها من المنطقة التي تقع بها في العاصمة طوكيو حيث تمارس أعمالها. وهي محل لبيع الخضروات في النهار وحانة إيزاكايا في الليل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. تصوير وكتابة ناكامورا أوسامو. صورة العنوان: إيزاكايا ريكي نو كورا في منطقة دايمون-تشو بالقرب من محطة أوميا في سايتاما)