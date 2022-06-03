Les enseignes au néon brillant dans la nuit sont un reflet de ce que les habitants des villes, au fil des époques, ont vécu et chérissent comme souvenirs : leurs désirs, leurs rêves, les moments de tristesse et de joie. Nakamura Osamu est un photographe qui a voulu immortaliser ce genre de paysages empreints de nostalgie, et dont la jeune génération semble éprouver de plus en plus d’intérêt.

Le néon en voie de disparition

À partir de l’automne 2019, pendant deux ans, j’ai pris des photos de Tokyo au cours de promenades nocturnes, attiré par les rues illuminées par les enseignes au néon.

Le restaurant de sushis Sushiya No Umataro Tokyo, à Gotanda (Tokyo)

New Akihabara Center, et ses magasins de smartphones et ordinateurs d’occasion, à Akihabara , le quartier dédié à l’électronique (Tokyo).

Le Boogie Café, à Yokohama (Kanagawa)

Avec l’avènement des lampes LED, qui peuvent être installées à faible coût, les enseignes au néon ont rapidement disparu au cours des 15 dernières années dans les villes de tout le Japon. C’est depuis que j’ai eu vent de cette situation que j’ai commencé à m’intéresser aux néons. En arpentant les rues de Tokyo pour me rendre compte moi-même de la situation, j’ai découvert qu’il y avait bien moins de magasins avec des enseignes au néon que ce que j’imaginais, et que beaucoup d’enseignes qui étaient au néon dans mes souvenirs avaient été remplacées par des LED sans que je ne m’en aperçoive.

Salon de pachinko Minami Kaikan, à Shimokitazawa (Tokyo)

Parmi les devantures illuminées aux néons à Tokyo, il y a toutes sortes d’établissements : bars, restaurants, salons de pachinko, salles d’arcades, fûzoku-ten (établissements de services sexuels), bains publics (sentô), boutiques de vêtements, salles de concerts, etc. Pour ce qui est des salons de pachinko, les salles d’arcades et les fûzoku-ten, leur nombre est en baisse, qu’ils utilisent ou non des enseignes au néon. Les enseignes publicitaires des grandes entreprises brillent toujours sur les toits des bâtiments autour des grandes gares et le long des autoroutes entourant Tokyo, mais la plupart d’entre elles ont été remplacées par des LED.

Yodobashi Camera, à la sortie ouest de la gare de Shinjuku (Tokyo)

Salon de pachinko Minami (fermé le 31 janvier 2021), à Roppongi (Tokyo)

Le magasin Don Quijote, à Ôkubo (Tokyo)

La boutique #FR2 Ume, à Jingûmae (Tokyo)

Le paysage nocturne de la capitale japonaise change doucement mais sûrement au fil du temps. Depuis la pénurie d’électricité causée par le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon du 11 mars 2011 et les mesures de promotion des LED lancées par l’État, les grandes enseignes aux néons ont presque disparu de Tokyo. La majorité des néons qui subsistent sont ceux des magasins de taille relativement petite.

Restaurant de grillades Daishôgun, à Kawasaki (Kanagawa)

Restaurant chinois Niramanjû, à Fussa (Tokyo)

Dans de bonnes conditions, les néons ont une durée de vie estimée à 15 ans mais on peut en trouver qui brillent depuis plus de 30 ans sans discontinuer. Les magasins qui ont des enseignes au néon à Tokyo sont la plupart du temps des établissements en activité depuis plus de 20 ans que les habitants locaux affectionnent. Avec leurs couleurs éclatantes, ces enseignes se font remarquer de loin.

Le bar Sakagura Riki à la sortie ouest de la gare d’Ômiya (Saitama)

Restaurant de grillades Sanpôen, à Nogata (Tokyo)