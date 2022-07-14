享樂和悲哀，夢想和欲望...點亮城市夜晚的霓虹燈，也映照出人們的七情六欲和時代記憶。本文將為你介紹攝影師鏡頭下的這些懷舊景觀。

漸逝的霓虹招牌

我被霓虹招牌閃爍下的風景所吸引，從2019年秋天開始，花了兩年的時間穿行於東京周邊的不夜城，並將那些獨特而誘人的景觀攝入鏡頭。

Boogie Café ，神奈川縣橫濱市中區本牧間門

隨著低成本的LED的普及，大概從15年前起，霓虹燈招牌從全國各地迅速消失了蹤影...我之所以開始注意到霓虹燈，就是因為聽說了這個情況。於是我嘗試著在東京城裡逛了一圈，發現街上掛著霓虹燈招牌的商店比我想像的還少，記憶中的霓虹燈招牌，很多都在不知不覺中被LED所取代了。

在東京，閃爍著霓虹燈招牌的，大多是居酒屋、酒吧、餐廳、烤肉店、柏青哥店、遊戲中心、風俗店、三溫暖/溫泉/澡堂等洗浴設施、精品服飾店、現場音樂表演場所等。而如今，柏青哥店、遊戲中心以及店鋪型的風俗店，無論有無霓虹燈，其數量都在減少。主要中轉車站周邊和首都高速公路沿線高樓屋頂上雖然還殘留著一些大企業的霓虹燈廣告，但越來越多地在被LED所取代。

友都八喜 新宿西口總店，東京都新宿區西新宿

堂吉訶德 新宿店，東京都新宿區大久保

時代洪流奔騰不息，夜東京的景致在切實地發生著變化。地震後電力短缺，政府出臺政策推動LED普及，隨後，大型霓虹燈幾乎從東京街頭消失了蹤影。如今倖存下來的，大多都是一些相對小規模的店鋪的霓虹燈招牌。

據說霓虹燈如果維護保養得當，壽命長達15年，有些甚至近30年都不出故障。東京至今依舊霓虹閃爍的店鋪，大多開張營業都近20年了，也不乏有深受都當地人喜愛的店家——這是開始此次拍攝後給我的印象。這些店鋪的霓虹燈，好用色彩豔麗、個性濃烈，往往非常張揚惹眼。這些招牌，不僅用漢字，還用平假名、片假名、數位、字母和圖案等，表現形式豐富多彩，讓我感到它們在世界上也是獨具特色的。

小酒館酒藏力 大宮西口店，埼玉縣埼玉市大宮區櫻木町