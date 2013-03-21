تم اختيار ثلاث قارئات هن: كومي كي وميزوكي تي وبيكارين كعارضات لغلاف مجلة (بوب تين) المحببة لدى الفتيات، فأضفن على الملابس التقليدية اليابانية المعروفة بـ (الكيمونو) لمسة عصرية. ذهبنا إلى موقع التصوير المفعم بالحيوية حيث يتم تصوير غلاف العدد الخاص برأس السنة.

(بيكارين) ثلاث قارئات مميزيات اخترن كعارضات أزياء لمجلة (بوب تين).وبهذا أضفى فريق مجلة (بوب تين) بريقاٌ وروحاً جديدة على الملابس التقليدية الراقية المعروفة بـ (الكيمونو). حيث زُيّنت أعين العارضات برموش إصطناعية طويلة وبعدسات لاصقة ملونة وبطلاء مزركش للأظافر وقد ارتدين الحزام المزين بالفرو وعلى رأسهن قوس ظريف على شكل آذان قطة.

وفي وقت تعاني فيه دور النشر في اليابان بعضَ التراجع تعطي مجلة (بوب تين) بريقاً من الأمل بارتفاع مبيعاتها. وربما يكمن السر وراء شعبية هذه المجلة في هؤلاء العارضات اللواتي يتصفن بكونهن قارئات مميزات للمجلة، سيما وأنّهن ملأن موقع التصوير بالحيوية بأصواتهن التي تبعث بالدفء في النفس.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، بالتعاون مع قسم التحرير لمؤسسة كادوكاوا هاروكي http://www.galspop.jp، إنتاج وتحرير الفيديو: كيدو شوغو)

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