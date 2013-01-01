Popteen es una de las revistas juveniles de moda más populares en Japón especializada en la tribu urbana de las gyarus. Hemos visitado el estudio donde se llevó a cabo la sesión de fotos para la portada de su número de Año Nuevo. Kumikkī, Mizukiti y Pikarin- un trío de “modelos lectoras”- son las protagonistas de este making-of.

Popteen es una revista de moda para adolescentes japonesas que goza de gran popularidad en Asia. Está dirigida a la tribu urbana de las gyarus(*1) y se ha hecho famosa por sus modelos; sus lectoras pueden participar como modelos amateurs. Para la portada del número de Año Nuevo se han elegido a tres modelos amateurs de entre sus lectoras. Las tres encantadoras jovencitas -Kumikkī (Funayama Kumiko), Mizukiti (Nishikawa Mizuki), y Pikarin (Shiina Hikaru)- presentaron una ecléctica combinación de elementos tradicionales y modernos para la foto de la portada. Cada una de ellas iba vestida con un kimono y también se habían adornado con pestañas postizas, lentes de contacto de colores, llamativas uñas, una faja de kimono acentuada con piel sintética y unas adorables orejitas de gato en la cabeza. En las manos de los coordinadores de moda de Popteen, sus kimonos se transformaron y pasaron de ser una prenda elegante y sobria a mostrar el aspecto colorista y alegre de las modernas tendencias.

Popteen ha logrado prosperar a pesar del decaimiento general en la industria editorial, gracias en gran parte a la simpatía que despierta entre sus lectores la singularidad de sus modelos amateurs. El día que fuimos a la sesión fotográfica, las sonrisas y el entusiasmo de las tres modelos animaron el estudio y dejaron muy patente por qué son todo un éxito.

Producción y edición de vídeo: Kido Shōgo

(Escrito originalmente en japonés y traducido al español de su versión inglesa.)