هناك الكثير من الجهد والعمل الذي يستغرقه تقديم وجبة طيبة من السوشي. وتشمل مهارات صانع السوشي اختيار الأسماك بعناية وتطبيق تقنيات مختلفة للحفاظ على نضارتها. نقوم في هذا المقال باستكشاف مطبخ السيد آوكي بمطعمه الشهير ”سوشي آوكي“ الواقع في حي جينزا العريق بطوكيو.

يقع حي جينزا على مسافة قريبة من سوق السمك في تسوكيجي، وهو مكان تجمع شعبي للباحثين عن أطعمة ذات جودة عالية. هناك أكثر من ٢٠٠ مطعم يقوموا بتقديم السوشي المعروف عالميا باسم إيدوماي سوشي. هذه هي المرحلة التي يثير آوكي توشيكاتسو شهية عشاق السوشي كمالك من الجيل الثاني لمطعم سوشي آوكي، بعد أن ورث العمل من والده السيد آوكي يوشي الذي كان أيضاً صانعا شهيراً للسوشي.

إعداد السوشي المثالي

يبدأ يوم فنان السوشي في سوق تسوكيجي للأسماك (أكبر سوق لبيع الأسماك بالجملة في العالم، ويقع في منطقة تسوكيجي بالعاصمة اليابانية طوكيو). كل صباح يذهب آوكي للسوق حتى يتأكد بنفسه عن طريق اللمس إذا كانت الأسماك طازجة وجاهزة للأكل أم لا. ويظهر محترفو تسوكيجي احترامهم لموقفه المتشدد تجاه الجودة وشخصيته الدافئة الودودة في نفس الوقت.

عند عودته للمطعم يذهب على الفور للعمل. يوجد العديد من التقنيات المختلفة لتنسيق المأكولات البحرية الطازجة مع الأرز بطعم الخل الذي يستخدم في السوشي أو كما يسمى باليابانية ”Shari“. ويشمل إضافة الملح، الخل، الأعشاب البحرية للأسماك، تغلي بشكل خفيف في الحساء أو تنقع في صلصة الصويا.

”أستطيع تحديد ما تحتاجه الأسماك من توابل وضبط الملح والخل، والمنكهات الأخرى بشكل مناسب عن طريق شرائي لها بنفسي. وأقوم بتقطيع الأسماك بشكل رقيق حتى تمتزج تماما مع الأرز داخل الفم أثناء تناوله“.

كل شيء جاهز. يقف آوكي أمام الكونتر الخشبي، ويضع الأرز بيده اليمنى على قطع من المأكولات البحرية في يساره والضغط عليها معا في ثابت وإيقاع متوازن. يظهر أمام أعيننا مجموعة من السوشي محكمة بشكل كافي للالتقاط بسهولة، ولكنها جاهزة لتذوب في الفم أيضا.

سنقوم بفتح الستار لسليط الضوء على سوشي آوكي توشيكاتسو.....