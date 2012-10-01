كننينجي هو أقدم معبد زن بوذي في كيوتو. ستستطيع من خلال عدسات ˚360 مشاهدة المنظر البانورامي للوحات التنانين السقفية و لوحات الفونينجين الشهيرة. يمكن للكاميرا البانورامية التقاط مشاهد لا يمكن لعين السائح ملاحظتها مما يجعلها تجربة فريدة من نوعها

معبد كننينجي هو أقدم معبد بوذي في كيوتو تم تأسيسه في عام ١٢٠٢ م من قبل الكاهن يوساي الذي يعزى إليه جلب مدرسة الرينزاي البوذية لليابان. يقع المعبد في حي هيغاشي ياما على حدود حي غيون الصاخب في كيوتو إلا أنه يعد ملاذا هادئا يقصده العديد من الزوار بهدف التعرف على تعاليم الزن‪.

يوجد في المعبد لوحتان فنيتان من صفائح الذهب تعرف باسم الفوجين رايجينز وتعني آلهة الريح والبرق وتعود للقرن السابع عشر وتعد هاتان اللوحتان من أثمن الممتلكات الوطنية. وتمتاز هذه التحفة الفنية المرسومة من قبل الفنان تاوارايا سوتاتسو بحيويتها وبالاستخدام الجرئ للتباين بين المساحات الفارغة في المنتصف ورسم الآلهة على طرفي اللوحة. موقع الغرفة التي تتواجد فيها اللوحة مطل على حديقة صوت الأمواج (التشوأونتي). ستنقلك عدساتنا إلى المعبد لتتمتع بعذوبة حدائق الزن ولتستوحي من لوحاتها القوى الإلهية. (اللوحة المعروضة في الصورة البانورامية هي نسخة عن اللوحة الأصلية المعروضة في متحف كيوتو الوطني.‪(

وأيضا من أشهر المعروضات في المعبد اللوحة السقفية للتنين التوأم سوريوزو التي رسمها الفنان كوئيزومي جونساكو لتخليد ذكرى مرور٨٠٠ عام على إنشاء المعبد. استغرق عمل الفنان عامان لإنهاء تحفته التي تبهر الأبصار بأبعادها الهائلة (عرضها ١٥٫٨م وطولها ١١٫٤م) حيث يضطر زائرو المعبد رفع رؤوسهم ليتمكنوا من أخذ نظرة جيدة على اللوحة ولكن بمساعدة المشهد البانورامي (٣٦٠˚) الذي توفره هذه الصفحة يمكنك التمتع بالمشهد وأنت جالس على كرسيك‪.

(المقاله الأصلية باللغة اليابانية، تم التصوير بتصريح من معبد كينينجي)