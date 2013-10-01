Кэнниндзи — самый старый дзэнский храм в Киото. Огромная роспись на потолке, изображающая двух драконов, и ширма «Бог ветра и бог грома», внесённая в список национальных сокровищ Японии, представлены в виде круговой панорамы. Здесь их можно рассмотреть так, как не удастся даже при посещении храма.

Кэнниндзи — старейший из храмов школы Дзэн в Киото. Две круговые панорамы — роспись на потолке, изображающая двух драконов, и ширма «Бог ветра и бог грома», внесенная в список национальных сокровищ Японии, позволяют увидеть эти произведения искусства с таких ракурсов, которые обычно недоступны посетителю храма.

Кэнниндзи был основан в 1202 г. монахом по имени Эйсай, который принёс в Японию из Китая дзэнское направление Риндзай (кит. Линьцзи), и является старейшим дзэнским храмом в Киото. Он расположен рядом с оживлённым кварталом Гион, но по-прежнему остаётся островком спокойствия и умиротворённости. До сих пор не иссякает поток паломников, желающих здесь соприкоснуться с мудростью Дзэн.

В Японии создаётся список объектов, имеющих важнейшее значение для национальной культуры, «Национальные сокровища Японии». Одно из таких сокровищ хранится в этом храме. Это — пара двустворчатых ширм, покрытых тонким слоем золота, с живописными изображениями богов ветра и грома. Исполненные движения фигуры божеств, удачное использование свободного пространства между ними придают композиции динамизм, и эти ширмы считаются одним из лучших произведений художника Таварая Сотацу, творившего в первой половине XVII века. Установлены ширмы в «Зале каллиграфии», из которого открывается вид на один из знаменитых садов, Тёонтэй («Сад Поющих волн»). Круговая панорама позволяет не только оценить красоту расписных ширм, но и полюбоваться садом.

Привлекает посетителей храма также роспись, изображающая двух драконов. Она была подарена храму по случаю празднования его 800-летия и украшает потолок в зале Ходо («Зал толкования буддийского Закона»). Известный мастер Коидзуми Дзюнсаку трудился над ней около двух лет, и она поражает зрителя своими размерами — 11,4 на 15,8 метров.

Посетителям сложно долго любоваться росписью, глядя вверх, а панорама, предлагаемая вашему вниманию, предоставляет такую возможность.

Фотографии выполнены с разрешения храма Кэнниндзи

Ширма «Бог ветра и бог грома», выставленная для обозрения — копия.