El Kenninji es el más antiguo de los templos zen de Kioto. Hemos captado panorámicas de 360° que nos acercan al enorme Sōryūzu, un decorado que ocupa toda una techumbre, y del famoso biombo Fūjin-raijinzu byōbu, tesoro nacional. Contemplemos las majestuosas escenas desde ángulos originales.

El templo de Kenninji es el más antiguo de los templos zen de Kioto. Fue fundado en 1202 por el bonzo Yōsai, quien introdujo en Japón la escuela Rinzai. Pese a su proximidad al animado y elegante barrio de Gion, ha sabido mantener su atmósfera de quietud y sigue atrayendo al visitante que desea aproximarse a las enseñanzas zen.

Catalogado como tesoro nacional, el Fūjin-raijinzu byōbu (“Biombo de los dioses del viento y del trueno”) es un par de mamparas del siglo XVII a modo de doble díptico sobre fondo de pan de oro. De dinámica composición, las imágenes de las dos deidades, rebosantes de energía, ocupan atrevidamente los espacios próximos a los márgenes del biombo. Se considera la obra maestra del gran artista Tawaraya Sōtatsu. Está colocado en un salón-escritorio tradicional con vistas al famoso jardín de Chōontei. Les ofrecemos aquí una panorámica de 360o que permite disfrutar sucesivamente del Fūjin-raijinzu y del Chōontei.

Despierta también gran interés la inmensa pintura denominada Sōryūzu (“Los dos dragones”), que recubre la techumbre del Hattō o Salón del Dharma, y que fue colocada con motivo del 800 aniversario de la fundación del templo, en 2002. El insigne pintor Koizumi Junsaku dedicó cerca de dos años de su vida a esta concienzuda obra. El visitante se rendirá ante su belleza y sus enormes dimensiones: 11,4 x 15,8 metros.

Dada su posición en el techo, apreciarla en toda su belleza significa estar un buen rato mirando hacia arriba, en una postura nada cómoda. Esta panorámica de 360° nos hará mucho más placentera su contemplación.

(Fotografías tomadas con la colaboración del Kenninji.

El Fūjin-raijinzu byōbu de la panorámica es una reproducción. )

(Traducido al español del original en japonés)