شهدت آخر سنة كاملة من عهد هيسيي فقدان بعض الشخصيات اليابانية الرئيسية. وفي هذه المقالة نلقي نظرة على عدد قليل من الأشخاص الذين وافتهم المنية في عام 2018.

5 أبريل/نيسان

تاكاهاتا إيساو (82عاما): مخرج أنيمي

كان تاكاهاتا باعتباره مخرج أفلام رسوم متحركة ’’أنيمي‘‘ وأحد مؤسسي استوديو جيبلي، أحد الشخصيات الأساسية في تاريخ الأنيمي. ولد في محافظة ميي في 29 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1935. بعد تخرجه من جامعة طوكيو حيث درس الأدب الفرنسي، تولى في عام 1959 منصبا في شركة تويي أنيميشن، حيث كان يعمل جنبا إلى جنب مع فنان الرسوم المتحركة الموهوب مييازاكي هاياو. وبعد مغادرتهما تويي، واصل الاثنان العمل معا كمخرج وفنان على سلاسل رسوم متحركة للتلفزيون. وفي عام 1972 أخرج تاكاهادا فيلم الرسوم المتحركة ’’باندا كوباندا (باندا! هيا يا باندا!)‘‘ وهو من كتابة مييازاكي.

وفي عام 1985 دشن تاكاهاتا استوديو جيبلي مع مييازاكي. وأول فيلم أخرجه هناك كان ’’هوتارو نوهاكا (قبر اليراعات)‘‘ عام 1988 حيث استوحى جزءا منه من معاناته إبان الحرب عندما كان طفلا. وقد ظل الشخصية الرئيسية في جيبلي حتى آخر فيلم أخرجه هناك في عام 2013 بعنوان ’’كاغويا هيمي نومونوغاتاري (حكاية الأميرة كاغويا)‘‘ والذي رشح لنيل إحدى جوائز الأكاديمية بسبب مقاربته الجمالية الفريدة. وفي عام 2015 حصل على وسام الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية والذي مثل مؤشرا على مدى التقدير الكبير الذي يحظى به تاكاهادا على المستوى العالمي خلال مسيرته المهنية التي استمرت لنصف قرن.

صورة لتاكاهادا تعود إلى 7 أبريل/نيسان عام 2015 بعد حصوله على وسام الفنون والآداب الفرنسي (حقوق الصورة لجيجي برس).

23 أبريل/نيسان

كينوغاسا ساتشيو (71 عاما): لاعب بيسبول

ولد كينوغاسا الذي كان يلقب بـ’’تيتسوجين (رجل حديدي)‘‘ رياضة البيسبول اليابانية في 18 يناير/كانون الثاني عام 1947. كان كينوغاسا قد تربى في كنف والدته حيث لم يقابل أباه – جندي أمريكي من أصل أفريقي كان يخدم في اليابان. وقد بدأ مسيرته في البيسبول في مدرسة هييان الثانوية في كيوتو، وشارك مع الفريق مرتين في بطولة كوشيئن القومية حيث لعب كملتقط للكرات. وفي عام 1965 وقع عقدا مع فريق هيروشيما توي كارب، حيث لعب معه حتى موسم عام 1987. وكان يلعب بشكل أساسي في القاعدة الأولى والقاعدة الثالثة، وأصبح أسطورة لصلابته فقد كان يدافع عن الملعب حتى مع وجود إصابات خطيرة مثل كسور في العظام، وبلغ مجموع المباريات المتتالية التي لعبها 2215 مباراة، متغلبا بذلك على الرقم القياسي لـ’’لو غيرغ‘‘ الذي كان يلعب في الدوري الرئيسي للبيسبول والبالغ 2130 مباراة في عام 1987. وقد صمد رقمه القياسي العالمي حتى حطمه كال ريبكين الابن في عام 1996 والذي كان يلعب في الدوري الرئيسي للبيسبول.

وعمل كينوغاسا بعد اعتزاله هذه الرياضة في عام 1987 معلقا رياضيا. وفي تلك السنة أصبح ثاني لاعب بيسبول بعد ’’أو ساداهارو‘‘ يحصل على جائزة الشرف الشعبية من رئيس الوزراء. وفي عام 1996 تم إدراجه في قاعة مشاهير البيسبول اليابانية.

كينوغاسا ’’الرجل الحديدي‘‘ يحرز اللقب في المباراة رقم 2131 على التوالي محققا رقما قياسيا عالميا في 13 يونيو/حزيران عام 1987(حقوق الصورة لجيجي برس).

2 مايو/أيار

كاكو ساتوشي (92 عاما): مؤلف كتب أطفال

ولد كاكو في محافظة فوكوي في 31 مارس/آذار عام 1926. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وجد نفسه يعمل لدى شركة بينما يقضي عطلات نهاية الأسبوع في جولات على المناطق التي دمرتها الحرب، حيث يتشارك معهم ’’كامي شيباي‘‘ وهي حكايات تروى شفهيا مع عرض بطاقات توضيحية كبيرة الحجم بهدف الترفيه عن الأطفال. وقد ألهمته هذه الجولات الفنية ليبدأ مشواره الأدبي بصفته مؤلف كتب مصورة في عام 1959.

وفي حين أن أعماله لم تُوزع بشكل واسع بإصدارات بلغات أجنبية، إلا أن أجيالا من الأطفال اليابانيين نشأت مع كتبه في سلسلة ’’داروما تشان (داروما الصغيرة)‘‘ و’’كاراسو نو بانيا سان (مخبز السيد غراب)‘‘ ، بالإضافة إلى عدد لا حصر له من الأعمال المصورة. وعلى امتداد مسيرته المهنية المفعمة بالنشاط والتي استمرت حتى بلوغه التسعينات من العمر، ألّف أكثر من 600 كتاب بالمجمل.

صورة لكاكو في 25 أبريل/نيسان عام 2013، مع كتابيه ’’كاراسو نو ياؤيا سان (متجر خضراوات السيد غراب)‘‘ و’’كاراسو نو أوكاشييا سان (متجر حلويات السيد غراب)‘‘ وهما أول عملين له في سلسلة ’’السيد غراب‘‘ منذ نشر أعماله لأول مرة في عام 1973 (حقوق الصورة لجيجي برس).

8 أغسطس/آب

أوناغا تاكيشي (67 عاما): محافظ أوكيناوا

ولد في مدينة ناها بمحافظة أوكيناوا في 2 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1950. كان والد أوناغا سياسيا شغل منصب عمدة عاصمة جزيرة أوكيناوا. بدأ اهتمامه بالسياسة يظهر منذ سن مبكرة. فبعد تخرجه من جامعة هوسيي في طوكيو عاد إلى أوكيناوا حيث عمل في شركة إنشاءات قبل الفوز بمقعد في مجلس مدينة ناها في عام 1985 ومقعد بمجلس المحافظة في عام 1992.

وفي عام 2000 انتخب أوناغا عمدة لمدينة ناها وقد احتفظ بهذا المنصب حتى عام 2014 عندما فاز في انتخابات اختيار محافظ لأوكيناوا. قامت حملته الانتخابية على أساس معارضة التحرك الرامي لنقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من مدينة غينووان إلى مدينة ناغو الواقعة ضمن أوكيناوا أيضا. وباعتباره محافظا لأوكيناوا فقد وضعه موقفه ذاك في معارضة الحكومة المركزية. ففي الأشهر الأخيرة من حياته وبينما كان يعاني من سرطان في البنكرياس أثناء وجوده في المنصب ألغى أوناغا إذنا صادرا عن المحافظ الذي سبقه – ناكايما هيروكازو – لردم مياه البحر بهدف بناء منشأة بديلة للقاعدة في حي هينوكو بمدينة ناغو. وبعد وفاته في 8 أغسطس/آب، تولى عضو مجلس النواب (الممثلين) السابق تاماكي ديني منصب المحافظ، وقد تعهد بمواصلة سياسة أوناغا بالدفع في إلغاء عملية التشييد في ناغو.

صورة ظهر فيها أوناغا وقد بدا عليه الضعف بشكل جلي في آخر مؤتمر صحفي له في 27 يوليو/تموز من عام 2018 لإلغاء إذن من المحافظة يسمح بنقل قاعدة فوتينما الجوية من غينووان إلى ناغو (حقوق الصورة لجيجي برس).

15 أغسطس/آب

ساكورا موموكو (53عاما): رسامة مانغا

ولدت ساكورا في 8 مايو/أيار عام 1965. ظهرت لأول مرة كفنانة مانغا في عام 1984 بينما كانت طالبة في كلية صغرى. وبعد تخرجها في عام 1986 انضمت إلى دار النشر غيوسيي، ولكنها تركت بعد بضعة أشهر لمتابعة مسيرتها الفنية بجدية. وفي العام نفسه بدأت في رسم سلسلة مانغا ’’تشيبي ماروكو تشان (ماروكو الصغيرة)‘‘ والتي غدت فيما بعد أيقونة أعمالها وذلك في مجلة ريبون.

استوحت المؤلفة شخصية ماروكو بطلة سلسلة المانغا (في الصف الثالث الابتدائي) من تجاربها الخاصة أثناء الطفولة. وقد أكسبت العلاقات الدافئة بين ماروكو وأسرتها ومجموعة أصدقائها الغريبة واللمسة الكوميدية البارعة لساكورا، العمل متابعة على نطاق واسع. وقد بيع أكثر من 32 مليون نسخة من سلسلة ’’ماروكو الصغيرة‘‘ في شكلها المنشور بهيئة كتب. وقد طرح المجلد الـ17 وهو الأخير من سلسلة القصة المكتوبة للبيع في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2018.

حُولت القصص أيضا إلى مسلسل رسوم متحركة تلفزيوني لاقى شهرة واسعة وبُث في الفترة ما بين عامي 1990-1992 ومرة أخرى من عام 1995 وحتى يومنا الحالي. كما لاقت ’’ماروكو الصغيرة‘‘ شعبية على المستوى العالمي. كانت ساكورا أيضا كاتبة بارعة، حيث نشرت عشرات المجلدات خلال مسيرتها المهنية، وصل مستوى مبيعات العديد منها إلى مليون نسخة.

إحدى الصحف في تايوان حيث يحظى عمل ساكورا بمتابعة الكثير من الأشخاص، تورد تقريرا عن وفاة ساكورا في عددها الصادر في 28 أغسطس/آب (حقوق الصورة لجيجي برس).

15 سبتمبر/أيلول

كيكي كيرين (75 عاما): ممثلة

ولدت ناكاتاني كيئيكو في 15 يناير/كانون الثاني من عام 1943 في طوكيو. وفي عام 1961 انضمت إلى فرقة مسرح بونغاكوزا لتدشن بذلك مشوارها المهني كممثلة متخذة من يوكي تشيهو اسما فنيا لها. كانت بطلة العديد من مسلسلات الدراما التلفزيونية الشهيرة، بما في ذلك ’’جيكان ديسو يو (حان الوقت!)‘‘ و’’تيراؤتشي كانتارو إيكّا (عائلة تيراؤتشي كانتارو)‘‘ وقد حازت على الإعجاب لتمثيلها شخصيات قديمة على الرغم من صغر سنها.

وفي عام 1977 شاركت في برنامج مزاد تلفزيونى للجمعيات الخيرية. ونظرا لأنها لم تكن تملك أي شيء ذي قيمة للبيع، فقد طرحت اسمها الفني للبيع، وبعد ذلك تصفحت قاموسا لاختيار أحرف كانجي ذات معنى جذاب لانتقاء اسم فني جديد والذي ما معناه ’’أشجار متنوعة تتجمع معا لتشكل غابة نادرة‘‘.

وفيما يتعلق بالسينما حصلت على شهرة بسبب مشاركتها في أفلام مثل ’’توكيو تاوا: أوكان تو بوكو تو، توكيدوكي، أوتون (برج طوكيو: أمي وأنا وأحيانا أبي) عام 2007 وفيلم ’’واغا هاها نو كي (سجل أمي)‘‘ عام 2012. وقد عملت مع المخرج كوريئدا هيروكازو بعدة أفلام وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القارات الثلاث في مدينة نانت الفرنسية عن دورها في فيلم ’’أرويتي مو أرويتي مو (ما زلت أمشي) لعام 2018. كما شاركت في بطولة فيلم للمخرج كوريئدا عام 2018 بعنوان ’’مانبيكي كازوكو (اللصوص)‘‘ والذي فاز بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي.

(المقالة الأصلية مكتوبة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: الممثلة كيكي كيرين في 26 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 في حفل لمنح جائزة العام للمرأة اليابانية الأكثر أناقة. حقوق الصورة لجيجي برس)