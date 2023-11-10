يعد فصل الخريف من أفضل المواسم خلال العام، وتزخر اليابان في دلالة على ذلك بالعديد من المواقع التي توفر إطلالات خلابة لألوان أوراق الشجر المتغيرة التي تنعكس على البحيرات والمستنقعات والأسطح الأخرى. في هذه المقالة نلقي الضوء على عدة وجهات مشهورة بالألوان الخريفية التي تسر الناظرين.

مستنقع تسوتانوما: معجزة عابرة من الألوان (مدينة توادا، محافظة آوموري)

يزخر فصل الخريف بإطلالات ومناظر طبيعية ساحرة كما في ”أوراق الشجر المعكوسة“، على غرار ظاهرة ”ساكاسا فوجي“ أو ”فوجي المقلوب“ المعروفة، وهي صورة جبل فوجي التي تنعكس على أسطح البحيرات المحيطة بالجبل الشهير.

وفي تسوتانوما أحد المستنقعات الموجودة في متنزه توادا-هاتشيمانتاي الوطني، لا تهب الرياح، وسطح المياه ساكن كالمرآة. وتحدث هذه الظاهرة النادرة المتمثلة في انعكاس أوراق الشجر القرمزية بشكل مثالي على الماء للحظات عابرة بضع مرات فقط خلال العام، مما يثير الترقب بين الزوار الذين تجذبهم إطلالات الأوراق الخريفية.

وتقع منطقة تسوتانوما على بعد عشرة كيلومترات شمال بحيرة توادا، وهي واحدة من سبع مستنقعات تنتشر وسط غابات الزان الكثيفة في منطقة أويراسى. وتعد هذه الأهوار موطنًا للعديد من الطيور البرية، والتي يمكن رؤيتها وسماع أصواتها على طول مسارات المشي العديدة في المنطقة. وتقع عين ”تسوتا“ الساخنة، وهي ينبوع حار مخبأ يعود تاريخه إلى حقبة هييآن (794-1185)، على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام.

وأفضل وقت لمشاهدة الأوراق الملونة في مستنقع تسوتانوما هو عادةً من منتصف إلى أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول. حيث يكون المشهد خلابًا للغاية في الصباح الباكر في الأيام الصافية عندما تحول الشمس المشرقة غابات الزان على الشاطئ المقابل إلى اللون الأحمر الناري، وهي صورة تنعكس في المياه الساكنة تمامًا.

ما بين ومضة واختفائها: شمس الصباح الساطعة تشرق على غابة الزان وتخلق انعكاسًا ساحرًا في الماء.(© بيكساتا)

ويمكن الاستمتاع بهذا المشهد الخلاب من منصة المراقبة الواقعة على ضفة المستنقع. ولتقليل الاكتظاظ في ساعات الصباح الباكر، يجب حجز مكان على منصة المراقبة في الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول. ويُطلب من الزوار أيضًا الحصول على تذكرة دخول وتذكرة وقوف السيارات عند الزيارة.

للوصول إلى هناك: ساعة واحدة بالسيارة من محطة شيتشينوهي-توادا على خط توهوكو بقطار الـ شينكانسن؛ ومن محطة شين-آوموري، على بعد ساعتين بحافلة جيه آر ”ميزؤمي“ إلى محطة تسوتا أونسن، حيث يقع المستنقع على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

بركة ميشاكا: اللون الأصفر اللامع مع اللون الأخضر الداكن (مدينة تشينو، محافظة ناغانو)

في نظير مماثل لأوراق الشجر الحمراء المتوهجة في محافظة آوموري، تزخر بركة ميشاكا في محافظة ناغانو بانعكاسات صفراء ذهبية لأوراق الشجر. وتقع البركة – وهي في الواقع خزان تم إنشاؤه لأغراض الري – بالقرب من قرية ينابيع أوكو-تاتيشينا الساخنة في السفوح الغربية لجبل ياتسوغاتاكى، أحد ”الجبال المائة الشهيرة“ في اليابان.

وتسحب البركة المياه من نهر شيبوكاوا، وهو مصدر قرية الينابيع الساخنة القريبة. والمياه هناك حمضية قليلًا، لذلك هي غير مناسبة لحياة الأسماك، ولكنها صافية للغاية، ونمو الطحالب في قاعها يزيد من التأثير الأشبه بالمرآة. وقد كانت البركة موضوع العمل الشهير في لوحة ”الصدى الأخضر“ للرسام هيغاشياما كايّ (1908-1999) المنتمي لمدرسة الرسم التقليدي الياباني ”نيهونغا“.

وتنضح المساحات الخضراء اليانعة بأشجار الصنوبر اليابانية (كاراماتسو) في الصيف في مرتفعات تاتيشينا بجمال هادئ. لكن التناقض بين اللون الأخضر العميق للمياه وأوراق الأشجار الذهبية يخلق أيضًا مزيجًا من الأجواء الساحرة التي يشوبها الغموض. والأشجار عند بركة ميشاكا تتجه ناحية الجنوب؛ لذلك عندما يكون الطقس صافيًا، يكون التقاط الصور في مواجهة الشمس، الأمر الذي يعني أن الأيام الملبدة بالغيوم تكون أفضل لتصوير سحر المشهد.

ويقول مركز المعلومات السياحية في مدينة تشينو أن الأوراق تبدأ عادة في تغيير اللون في الجزء الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مع ذروة المشاهدة في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني تقريبًا.

بركة ميشاكا تقع في أعالى الجبال على ارتفاع 1500 متر مربع. (© بيكساتا)

للوصول إلى هناك: 30 دقيقة بالسيارة من محطة تشينو على خط قطار تشوؤ جى آر الرئيسي؛ و 30 دقيقة بالسيارة من تقاطع ”سوا“ بطريق تشوؤ السريع

انعكاس أشجار القيقب على الألواح الأرضية اللامعة: معبد هوتوكوجي (مدينة كيريو بمحافظة غونما) ومعبد جوفوكوجي (مدينة ساسيبو بمحافظة ناغاساكي)

لا تنعكس أشجار القيقب الأحمر الناري في معبد طائفة الـ زن (هوتوكوجي) في محافظة غونما على الماء، بل على ألواح الأرضية المصقولة بعناية.

وقد تأسس معبد هوتوكوجي في عام 1450 تقريبًا، ويقع في منطقة جبلية هادئة تطل على جبل ناروكامي، المصنف ضمن قائمة ”جبال كانتو المائة الشهيرة“.

وفي منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، تظهر أشجار القيقب الموجودة في الجبال وأكثر من مائة شجرة على أراضي المعبد في عرضها الملون. والألوان المتباينة باللون الأحمر والأصفر والأخضر لأشجار القيقب في الحديقة، والتي تنعكس على الأرضية المصقولة بعناية في القاعة الرئيسية الفسيحة للمعبد، تعطى أجواءً تبهج القلوب وتسر الناظرين. وتضفي لوحات ”سوميء“ المرسومة باستخدام فرشاة الحبر على حواجز الغرفة المنزلقة وحديقة ”كاريسانسوي“ مزيدًا من سحر الأجواء، كما تنقل الإضاءة المسائية جمال المشهد الهادئ المتمثل في جنة أرضية من أشجار القيقب الرائعة.

أوراق الأشجار الخريفية في معبد هوتوكوجي مضاءة في الليل. (© بيكساتا)

للوصول إلى هناك: 25 دقيقة بالحافلة من محطة كيريو على خط قطار ريومو جى آر وعلى بعد دقيقتين سيرًا على الأقدام من محطة حافلات هوتوكوجي إيريغوتشي.

وفي مدينة ساسيبو في الطرف الآخر من البلاد في محافظة ناغاساكي يوجد معبد جوفوكوجي، وهو التابع لطائفة تشيسان أحد فروع مدرسة شينغون البوذية. وفي كل عام منذ خريف عام 2006، يقوم المعبد بإزالة ستة حصائر من التاتامي من أرضية غرفة التجمع في قاعته الرئيسية السابقة، واستبدالها بطبقة من الأكريليك الشفاف الذي يعكس ألوان أشجار القيقب المتواجدة في الحديقة.

تم تشييد معبد جوفوكوجي خلال فترة إيدو (1603-1868) ليكون معبدًا عائليًا لعشيرة هيرادو. تنعكس أوراق الشجر الخريفية على الأرضية اللامعة مما يضفي مشهدًا خلابًا في الأجواء. (© بيكساتا)

للوصول إلى هناك: على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة إيموكائيه شيكاماشي على خط سكة حديد ماتسوؤرا

وفيما يلي وجهات أخرى لمشاهدة أوراق الشجر الخريفية الجميلة المعكوسة على الأسطح المختلفة.

حدائق ريكوغيئن

تُعد حدائق ريكوغيئن واحدة من أشهر الأماكن في طوكيو للاستمتاع بأوراق الشجر الخريفية. وقد تم تصميمها في أواخر القرن السابع عشر كحديقة للتنزه مع معالم تلالية ومياه على يد ”ياناغيساوا يوشيياسو“، حارس الشوغون الخامس في أسرة توكوغاوا ”تسونايوشي“، وتم تخصيصه لاحقًا كبقعة مميزة تزخر بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة، وهو مفتوح في الفترات المسائية في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/ كانون الأول عندما تكون أوراق الشجر في أفضل إطالالتها.

للوصول إلى هناك: 7 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة كوماغومى على خطوط قطارات جي آر يامانوتيه، ومترو طوكيو نانبوكو.

حديقة حيوانات هيغاشياما والحدائق النباتية

تقع حديقة الحيوانات والحديقة النباتية هذه في حي تشيكوسا بمدينة ناغويا، وقد تم افتتاحها في عام 1937. وتضفي الأنواع العديدة من أشجار القيقب ألوانًا مبهجة على بركة المياه والمساكن ذات الأسطح المصنوعة من القش وكذلك على أرضيات الحديقة اليابانية. وأفضل وقت لمشاهدة أوراق الشجر الخريفية هو عادة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، حيث تسطع الإضاءة المسائية خلال هذه الفترة.

للوصول إلى هناك: 3 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة هيغاشيياما كوئن على خط هيغاشيياما التابع لمترو أنفاق بلدية ناغويا.

نابانا نو ساتو

هذه هي أكبر حديقة زهور ترفيهية في اليابان، وتقع في مدينة كوانا بمحافظة ميه. ويوفر النفق المضيء الذي يبلغ طوله 100 مترًا مع أوراق الأشجار الخريفية المنعكسة في المياه الساكنة لكاغامي إيكى (بركة المرآة) تجربة مذهلة فريدة من نوعها. وأفضل فترات المشاهدة هي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

للوصول إلى هناك: 10 دقائق بالحافلة على متن حافلة (ميه كوتسو) المغادرة من محطة كينتيتسو ناغاشيما على خط كينتيتسو ناغويا. بجوار محطة حافلات نابانا نو ساتو.

إيكاندو زينرينجي

”إيكاندو زينرينجي“ في حي ساكيو في كيوتو هو المعبد الرئيسي لفرع سيزان زينرينجي التابع لمدرسة جودو البوذية. وقد ظل المعبد لعدة قرون يقيم الاحتفالات ابتهاجًا بأوراق الشجر الخريفية، والتي تم تخليدها في قصائد ”كوكين واكاشو“، وهي مختارات مبكرة من قصائد الـ ”واكا“ يعود تاريخها إلى حقبة هييآن (794-1185). وتضيف أشجار القيقب التي تنمو وسط الصخور حول البركة طابعًا مميزًا. وأفضل فترات المشاهدة هي عادة من منتصف إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

للوصول إلى هناك: 15 دقيقة سيراً على الأقدام من محطة كيئغى على خط توزاي التابع لمترو أنفاق بلدية كيوتو.

حديقة ريتسورئن

تم تصنيف حديقة ريتسورئن في مدنية تاكاماتسو في محافظة كاغاوا باعتبارها بقعة سحرية خلابة تضم العديد من المناظر الطبيعية. والمكان هناك يغطي مساحة تبلغ حوالي 750 ألف مترًا مربعًا، وقد تم الانتهاء منه منذ أكثر من 300 عام باعتباره قصرًا لعائلة ماتسودايرا من عشيرة تاكاماتسو. ويمكن للزوار الاستمتاع بأوراق الشجر الخريفية من القوارب في البركة. وأفضل وقت للألوان الخريفية هو عادةً أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

للوصول إلى هناك: 3 دقائق سيراً على الأقدام من محطة ريتسورئين كوئن كيتاغوتشي على خط قطار جي آر شيكوكو كوتوكو.

حديقة يوشيئن

يوشيئن هي حديقة يابانية تقع في دايكونشيما، وهي جزيرة تقع في وسط بحيرة ناكومي في مدينة ماتسو بمحافظة شيمانى. وتبلغ مساحة الحديقة 330 ألف مترًا مربعًا، وهي تحاكي المناظر الطبيعية لمنطقة إيزومو وتشتهر بزهور الفاوانيا في شهر مايو/ آيار وغيرها من الزهور التي تتفتح على مدار العام. وأفضل فترة لمشاهدة أوراق الشجر الخريفية هي عادة من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

للوصول إلى هناك: 50 دقيقة بحافلة المدينة من محطة ماتسو، و5 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة يوشيئن إيريغوتشي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة النصية من إعداد فريق عمل Nippon.com. صورة الموضوع: التماثل الخلاب لـ ”أوراق الشجر الخريفية المعكوسة“ في مستنقع تسوتانوما في متنزه توادا بمحافظة آوموري. © بيكساتا)