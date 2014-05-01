هل سمعت بعبارة (Smile Japan) مؤخراً؟ هذه ليست آخر شعارات الهيئة القومية اليابانية للسياحة أو الشعار الجديد الذي سيخلف شعار حملة (Cool Japan)، ولا هي آخر العبارات المطلقة على سياسات البرنامج الاقتصادي (آبينوميكس).

(التي مفداها: ”!Get happy and buy stuff, folks“).

(Smile Japan) كما تبين، هو اللقب الجديد لفريق هوكي الجليد الياباني للسيدات الذي شارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي. الاسم مناسب على ما يبدو، على الأقل وفقا لمساعد مدرب المنتخب، ​​كارلا ماكلويد، التي وصفت الفريق بأنه ”الفريق الأكثر بهجة الذي عرفت منذ أي وقت مضى“.

تقول ماكلويد التي كانت لاعبة هوكي سابقة والتي توجت بالذهب مرتين مع فريقها الكندي، أن الاسم الجديد انبثق من معركة تقاذف الكرات الثلجية الممتعة بين أعضاء الفريق والذي شجعته للتخفيف من جو التوتر الذي سبق مباراة التصفيات ضد فريق سلوفاكيا. تذكر ماكلويد عبارة قالتها لأعضاء الفريق في ذلك الوقت: ”أريدكم أن تلعبوا مع هذه الابتسامات على وجوهكم“.

خسر فريق (Smile Japan) في نهاية المطاف مبارياته الثلاثة في سوتشي. عادة هذا من شأنه أن يكون فرصة لعناوين مثل ”نتائج سلبية لا تدعو إلى الابتسامة“، ولكن مجرد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية كانت خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة للفريق.

فريق هوكي السيدات ليس الفريق الرياضي الأول في اليابان الذي يتخذ لقبا ما. في الواقع، تكاد تبدو اليابان مولعة بصك ألقاب تطلق على المنتخبات الرياضية تماما مثل نيوزيلندا، البلد الذي لم ينجب فقط فريق لعبة الركبي الأسطوري (All Blacks) ولكن أيضا وضع ألقابا مثل (Tall Blacks) على (منتخب كرة السلة للرجال)، و (Black Sticks) على (فريق هوكي الجليد للرجال)، واللقب الذي لم يدم طويلا على فريق كرة الريشة للرجال والذي يستوجب منك النقر والبحث لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.

في حالة اليابان، ربما كان (ناديشيكو اليابان) اللقب الأكثر نجاحاً حتى الآن. وهو لقب فريق كرة القدم للسيدات الذي فاز بكأس العالم عام ٢٠١١. كلمة ناديشيكو اليابانية هي نوع من أزهار (Dianthus)، ولكن للكلمة أيضا دلالة على الجمال الأنثوي. وقد اختار الاتحاد الياباني لكرة القدم هذا اللقب في عام ٢٠٠٤ بناء على المسابقة التي استقطبت ما يقرب من الـ ٢٧٠٠ من الإدخالات. تلقيب المنتخبات الوطنية في اليابان ليست ظاهرة حديثة. ففي عام ١٩٧٢، أطلق على فريق تزلج القفز في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سابورو، لقب (Hinomaru hikōtai) (بالعربية: سرب الشمس المشرقة).

كان النهج النموذجي المتبع لإطلاق أي لقب أو تسمية على فريق وطني يتم بمجرد إرفاق اسم المدرب. حتى فريق كرة القدم للرجال، على سبيل المثال، فقد كان معروفا باسم (تروسييه اليابان)، (زيكو اليابان) وحاليا (زاك اليابان) (تم تقصير اسم المدرب البرتو زاكيروني). بالإضافة إلى إرفاق اسم الرجل (المدرب) المسؤول احتراما له، يشار أيضا إلى الفريق الوطني لكرة القدم للرجال عادة باسم (الساموراي الأزرق).

كلمة (الساموراي) تظهر في ألقاب العديد من فرق الرجال: فريق الهوكي للرجال هو (ساموراي اليابان)، وفريق كرة القدم داخل الصالات هو (الساموراي ٥)، ويطلق على فريق دوري الركبي (رجال الساموراي).

أما فرق السيدات، هناك خيار مشابه لاستخدام بعض أنواع الساكورا (زهر الكرز). وبالتالي فإن فريق هوكي الحقل هو (ساكورا اليابان) ويطلق على فريق الركبي (ساكورا ١٥).

ولكن هناك أيضا عدد غير قليل من الألقاب يعتبر أكثر ابتكارا أو مسليا. فريق اتحاد الركبي لديه نوعا ما لقب لطيف هو (الأزهار الشجاعة) (وكان يسمى بـ أزهار الكرز).



أعضاء ساكورا اليابان، بزيهم الرسمي المرسوم عليه أزهار الكرز، يحتفلون بفوزهم على الصين في أغسطس/أب ٢٠١٢. (تصوير كيم هولواي).

أطلق لقب (نوبوشي اليابان) (بالعربية: الساموراي المتجول) وهو تلاعب بالألفاظ على فريق كرة القدم للرجال الياباني المتنافس في كأس العالم للمشردين.

(حوريات بحر اليابان) هو لقب فريق السباحة التوقيعية، كما يطلق على فريق الجمباز الإيقاعي اسم (جنيات اليابان بولا) في تلميح إلى ماركة بولا الراعي الرسمي للفريق. لكن في الآونة الأخيرة يبدو أن شخصا ما متأثر (جدا) بشعبية ناديشيكو، استعمل للمرة الأولى اسم فريق (مادونا اليابان).

وتشمل المنتخبات الوطنية ألقاب جديرة بالذكر مثل (توبيو اليابان) أي (السمك الطائر): فرق السباحة للرجال والسيدات، و(هينوتوري نيبون) أي (طائر الفينيق): الكرة الطائرة للسيدات، و(ريوجين نيبون) أي (إله التنين): الكرة الطائرة للرجال، و(بوسيدون اليابان): كرة الماء للرجال والسيدات.

ولكن الأمر الأكثر تفضيلاً بالنسبة لي، فقط لفظاعته بشكل مبهج للغاية، هو محاولة صك لقب (Curling Musume) على الفريق الأولمبي لرياضة الكرلنغ للسيدات، وهو تلاعب لفظي على اسم المجموعة الغنائية فائقة الشهرة (Morning Musume) (بالعربية: موسومي كلمة تعني (ابنة) أو (فتاة)، ويمكن ترجمتها بالعربية إلى (فتيات الكرلنغ). ربما يتوجب على النيوزلنديين أن يبذلوا المزيد من الجهد في مجال التلقيب هذا وإلا فإن اليابان ستتربع قريبا على عرش التلقيب في العالم.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)