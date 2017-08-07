ثمرة يوسفي فوق علبة ألومنيوم

لا يتم الترحيب دائما صراحة باللعب بالكلمات في اليابان. قد يثير لهو بسيط بالكلمات غير مضر كإبداء ملاحظة ”عدم وجود جنزبيل“ (شوغا ناي) في محل السوشي بالقول ”ليس هناك بد“ (شو غا ناي) على سبيل المثال، قشعريرة لدى المستمعين، كما لو أن ريحا باردة قد مرت للتو عليهم. ويكون الرد التقليدي والحاسم على ”مزحة سخيفة“ أو أي محاولة أخرى للمزاح غير مضحكة، بكلمة (ساموي)، أو ”يا لها من مزحة باردة“.

يتم رفض محاولات الكوميديا غريبة الأطوار عادة بشكل حرفي كمزحة سخيفة – أوياجي غياجو، أو ”نكتة الرجل العجوز“. لفظ آخر هو شاريه، والذي يستخدم لفكاهة الكلمات اليابانية وليدة الموقف. ويتحول اللفظ بإضافة مقطع دا (أدنى) في بداية الكلمة لتصبح داجاريه. فبينما قد تكون مثل تلك النكات لطيفة في محادثات الأطفال في المدرسة الإبتدائية، يصعب تقبلها لدى البالغين. يستطيع فقط البارعون خصوصا في اللعب بالكلمات تجاوز ذلك كحكائي الراكوغو.

ولكن لا يزال اللعب بالكلمات حتى في شكله البدائي طازجا بالنسبة للبالغين من دارسي اللغة اليابانية وقد يكون به متعة كبيرة، بالإضافة إلى تمرين ذاكرة مفيد. ويعد أحد الداجاريه الكلاسيكية، (أرومي-كان نو أويه ني أرو ميكان)، أو ”ثمرة يوسفي فوق علبة ألومنيوم“. يكمن في مشاهدة المتعة البسيطة في الصلة اللغوية بين علبة (كان) المصنوعة من ألومنيوم (أرومي) وثمرة اليوسفي (ميكان)، في مواجهة الفعل (أرو) الذي يشير إلى حيث ”توجد“ الثمرة، فرصة لتذوق اللغة اليابانية في حد ذاتها أكثر من كونها بديلا للغة الأصلية للشخص.

يعد هذا النوع من المزاح مثاليا للدارسين الذين يرغبون في حفظ مفردات والتمكن من التكوينات النحوية. ويبسط بشكل كافي تمام فهم الجملة السابقة، ولكن دمج أجزائها – (نو) كإشارة تبعية للعلبة، (أويه ني) تعني ”فوق“، و الفعل (أرو)، بمعنى ”يكون“ أو ”يوجد“ – يعد تحديا يواجه لأول مرة. ويمنح حفظ الجملة كاملة مدخلا إلى فهم وإنتاج هذا النوع من اللغة في سياقات أخرى لاحقا.

كلاسيكيات الداجاريه (أوف!!)