فازت ياهاتا ميئيكو معلمة فن تحضير لفافات ماكيزوشي عام 2018 بلقب ’’سفيرة ماكيزوشي‘‘ لذلك العام. وتقول ياهاتا إنها بدأت مشوارها بتخيل كيف تريد للفافاتها المزركشة ’’كازاري‘‘ أن تبدو. ومن ثم جمعت بين أرز سوشي ملون ومختارات من مواد غذائية أخرى وقامت بلفهم جمعيا في رقاقة من عشب بحري جاف ’’نوري‘‘ والتي تشكل ما يشبه إطارا لهذا المنتج النهائي.

إصبع كامابوكو الصغير هذا والذي يصنع من معجون سمك معالج، يحتوي على قليل من الجبن التي تشكل ما يبدو وكأنه أنف الدب.

في المقالة السابقة من هذه السلسلة عن لفافات السمك، تم استخدام الكركم لتلوين أرز السوشي باللون الأصفر. وفي الوصفة الحالية تُستخدم مكونات يمكن العثور عليها تقريبا في أي منزل ياباني لإنتاج طيف متنوع من الألوان: فاللون البني يتشكل من مزج قطع جافة ومفرومة بشكل ناعم من ’’أوكاكا (رقائق سمك البينيت)‘‘ مع أرز سوشي معامل بالخل، في حين أن اللون الوردي هو لون ساكورا دينبو وهي منتج لحم سمك مجفف خفيف ذو قوام ريشي، واللون البرتقالي يتشكل من أرز سوشي ممزوج مع بهارات داشي من صوص الطماطم، أما اللون الأرجواني فهو لون ’’يوكاري‘‘ وهي إضافات توضع فوق الأرز مكونة من أوراق نبات شيسو حمراء وجافة، بينما اللون الرمادي فيتشكل من بذور سمسم مطحونة.

لف إصبع كامابوكو في طبقة من أرز السوشي ممزوج مع أوكاكا. القطعتان الصغيرتان اللتان تظهران على يمين الصورة هما لفافتان صغيرتان من نفس أرز السوشي البني ولكن على شكل نصف أسطوانة. وتستخدم هاتان القطعتان لتشكيل الأذنين.

يمكن جعل الإطار الأسود المشكل من رقاقة النوري أكثر رونقا بإضافة طبقة رقيقة من أوراق سبانخ خضراء مغلية ومعصور منها المياه، أو طبقة ذهبية من رقائق رفيعة من بيض مقلي.

تشتمل المكونات الأخرى الملونة التي يمكن أن تستخدم داخل اللفافات على بروكلي وجزر وفلفل حلو ملون. يمكن أيضا استخدام ’’كاني كامابوكو‘‘ وهي أصابع برتقالية وبيضاء اللون مصنوعة من سرطان البحر لإضفاء مزيد من البريق عليها. يمكن أيضا استخدام دوائر من أصابع جبن أو سجق الأسماك للتزيين.

هنا نستخدم إصبع كامابوكو (المصنوع من معجون السمك) يحتوي قطعا من جبن أصفر براق اللون لتعطي شكل أنف الدب.

من الأسهل تطبيق القطع التي تستخدم من أجل الأذنين والوجه من الأسفل بشكل مقلوب.

يضاف أرز السوشي الأبيض عند لف اللفافة من أجل ملء الفراغات.

قليل من التخيل فقط

بعد المرور بكل تلك الصعاب، سيكون من المحزن إذا هُرست اللفافة أثناء محاولة تقطيعها بدءا من النوري. ومن أجل قطع اللفافة بحواف حادة وجميلة، استخدم سكينا رطبة ومنظفة بقطعة قماش رطبة. امسح السكينة مرة أخرى بعد كل عملية قطع لإزالة أية بقايا من عليها. وبهذا الجهد الإضافي، من المؤكد أن قطع ’’كازاري ماكيزوشي‘‘ ستخرج بشكل جميل وبحواف مشذبة.

إذا مسحت السكين أولا بقطعة قماش رطبة، فيمكنها قطع اللفافات بسلاسة أكبر.

يتم تشكيل الوجوه بقطع صغيرة من النوري وبذور سمسم سوداء وحبات فول صويا سوداء وما شابه ذلك بهدف رسم العينين والفم. من المدهش كيف أن الحياة تدب في الوجه عند إضافة العينين. وهنا تم استخدام حبات فول صويا سوداء محمصة لتشكيل عيون الدببة، ولكن لا يتعين الالتزام بذلك كقاعدة، حيث يمكنك استخدام ما تشاء. حبات فول منكهة مشتراة من متاجر السوبر ماركت قد تؤدي الغرض بشكل جيد. كما أن صنع العيون من قطع نوري سوداء اللون موضوعة على شرائح جبن مدورة يمكن أن يحدث تأثيرا كبيرا.

حبات فول صويا سوداء تستخدم هنا مكان العيون، وقطع صغيرة من نوري أسود تستخدم لتشكيل الفم والأنف.

إن استخدام لوح تقطيع مرسوم عليه مربعات يمكن أن يشكل أداة جيدة لصناعة ’’كازاري ماكيزوشي‘‘. فالخطوط على اللوح ستساعدك في عمل قطع متساوية وبالحجم الذي ترغب به. يمكن العثور على ألواح التقطيع تلك في اليابان في متاجر المائة ين. كما أن استخدام ميزان مطبخ يمكن أن يكون مفيدا لضمان وضع المقادير الصحيحة من أرز السوشي لكل قطعة. ومن ناحية أخرى، فحصيرة ماكيسو المصنوعة من القصب يمكن استخدامها للف اللفافات مع الضغط بدون أن تفقد شكلها، وهي أيضا تتوافر في متاجر المائة ين أو السوبر ماركت في اليابان. أما في الدول الأخرى، فحاول العثور عليها في سوق الأطعمة الآسيوية.

المكونات

نوري (رقائق أعشاب بحرية جافة)، حسب الضرورة

إصبع كامابوكو المصنوع من معجون السمك مع قليل من الجبن.

أرز سوشي مع قطع ناعمة من أوكاكا وهي رقائق سمك البينيت الجافة.

حبات فول صويا سوداء (استخدمنا هنا حبات فول صويا محمصة من نوع ’’كورو سيغوكو‘‘)

شاهد الفيديو لمعرفة طريقة تجميع المكونات.

يمكنك إعطاء الدببة الصغيرة التعابير الوجهية التي تريدها، قم بالتلاعب بمكان العيون والفم لمعرفة ما يمكن أن ينتج عن ذلك.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. الترجمة من الإنجليزية. الصور والنص من قبل Nippon.com. الفيديو من نوغوتشي كاؤري)