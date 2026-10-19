استوديو مابّا.. معرض يأخذ الزوار إلى كواليس أشهر أعمال الأنيمي

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على مدار 16 عامًا منذ تأسيسه، رسّخ استوديو الأنيمي الياباني «مابّا» (MAPPA) مكانته من خلال إنتاج أعمال حظيت بشهرة واسعة حول العالم. وفي هذا المقال، نستعرض معرضًا جديدًا في منطقة يوراكوتشو بطوكيو، يسلّط الضوء على الجوانب الفنية لأعمال الاستوديو بصورة شاملة، بدءًا من تصميم الشخصيات ووصولًا إلى التقنيات وأساليب الإنتاج المستخدمة خلف الكواليس.

استكشاف الفن

أقامت شركة إنتاج الأنيمي مابّا معرضًا يضمّ رسومات أصلية، ولوحات قصصية، ومواد إنتاجية لـ 23 عملًا من أعمالها. ويستمر معرض مابّا في احتفاله بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس هذه الشركة العريقة حتى السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2026، في متحف يوراكوتشو في حي تشيودا بطوكيو. وتشمل أبرز المعروضات أعمالًا تركز على ثلاثة أعمال أنيمي شهيرة عالميًا، وهي جوجوتسو كايسن، وهجوم العمالقة، ورجل المنشار. ويمكن للمعجبين مقارنة الفيديوهات النهائية بالمواد الإنتاجية، والانغماس في مشاهد من أعمالهم المفضلة من خلال مجسمات بالحجم الطبيعي.

وتضم المنطقة المُخصصة لأنيمي جوجوتسو كايسن الحائز على رقم قياسي في موسوعة غينيس بوصفه الأنيمي الأكثر طلبًا في العالم، مجسماً بالحجم الطبيعي للشخصية الرئيسية إيتادوري يوجي داخل عربة قطار، حيث تعرض شاشة مدمجة في نافذة القطار خلفه مشاهد قتال بشكل متكرر، على غرار ذكريات الماضي التي يستحضرها إيتادوري.



منطقة العرض المخصصة لفيلم ومسلسل جوجوتسو كايسن، الذي يُعد أحد أكبر أعمال استوديو مابّا نجاحاً، سواء داخل اليابان أو خارجها. (© أكوتامي غيغي/ شوئيشا، مشروع جوجوتسو كايسن، © 2021 مشروع فيلم جوجوتسو كايسن زيرو)



المشاهد المستخدمة في مقطع فيديو ”يوجي إيتادوري: ذكريات متحركة“ مأخوذة من مقدمة الموسم الأول. (© أكوتامي غيغي/ شوئيشا، مشروع جوجوتسو كايسن، © 2021 مشروع فيلم جوجوتسو كايسن زيرو)

وفي منطقة آرك ريزي المستوحاة من أنيمي رجل المنشار، يستقبل المعجبين مجسمٌ بالحجم الطبيعي لشخصية القنبلة، وهي الخصم الذي دفع بطل القصة رجل المنشار إلى خوض معركة حياة أو موت. وتتميز المنطقة بإعادة تجسيد دقيقة ومتقنة لمشاهد من الفيلم، بما في ذلك أزهار الغربيرا البيضاء المنتشرة في الأرجاء، ولافتات قوائم الطعام الخاصة بالمقهى، وأكشاك الهواتف. وتتيح جولة الزوار في هذا المعرض مواكبة أحداث قصة الفيلم وتجربتها بأنفسهم، بدءاً من اللقاء بين دينجي و ريزي ووصولاً إلى ذروة الأحداث المثيرة.



تعرض منطقة آرك ريزي من أنيمي رجل المنشار مواد الإنتاج مرتبةً وفق التسلسل السردي للأحداث. (© 2025 مابّا/ مشروع رجل المنشار، © فوجيموتو تاتسوكي/ شوئيشا)



يمكنك الاقتراب لمعاينة وتصوير مجسّم القنبلة المصنوع بالحجم الطبيعي. (© 2025 مابّا/ مشروع رجل المنشار، © فوجيموتو تاتسوكي/ شوئيشا)

ويتمثل العنصر الأبرز في معرض أنيمي الهجوم على العمالقة: الموسم الأخير، في مجسم يعيد تجسيد مشهد الذروة الملحمي المعروف باسم ”الهدير“، حيث يزحف عدد لا يحصى من العمالقة المُرعبين في هجوم كاسح، مما يعكس أجواء الإثارة والتشويق التي تُميز العمل الأصلي. كما يُعد هذا المعرض أول عرض عام للّوحة الفنية الأصلية لمشهد ”ذلك التل“، الذي يشكل مسرحاً لأحداث نهاية القصة، إذ تأسر اللوحة الناظرين بتفاصيلها الفنية المُتقنة وأسلوبها الذي يحاكي لوحات الألوان المائية.



إعادة محاكاة لمشهد ”الهدير“، حيث تظهر فيه العمالقة وكأنهم على وشك أن يخطوا إلى الأمام وجعل الأرض ترتجف. (© إيساياما هاجيمي، كودانشا/ لجنة إنتاج هجوم العمالقة: الموسم الأخير)



تصوير بالحجم الطبيعي للمشهد الخلفي لنهاية القصة: ”ذلك التل“. (© إيساياما هاجيمي، كودانشا/ لجنة إنتاج هجوم العمالقة: الموسم الأخير)

وتكمن أعظم مزايا استوديو مابّا في براعته في المزج بين الرسم اليدوي والرسوميات الحاسوبية، ويُتيح هذا المعرض فرصةً للتعمق في نهج الاستوديو المبتكر والمتطور في عالم الرسوم المتحركة، فضلًا عن الاستمتاع بجمال أعماله البصرية المُصاغة بإتقان فائق والتي تتسم بطابع شاعري يقترب من واقعية التصوير الحي إلى جانب مشاهد الحركة المفعمة بالحيوية والسرعة الفائقة.



يعرض المدخل أعمالاً تاريخية على شاشات متعددة. (© Nippon.com)



يوفر المتجر أيضاً منتجات ذات إصدار محدود مستوحاة من الأعمال المعروضة. (© Nippon.com)



توجد أيضاً معروضات خاصة بفيلم الأنيمي ”في هذا الركن من العالم“، الذي حاز على مجموعة من الجوائز العالمية (إلى اليسار). وقد زارت الممثلة ”نون“ التي أدت صوت الشخصية الرئيسية المعرض وعلّقت قائلة: ”الأمر أشبه بأن يغمرك عالم الفيلم ويحتضنك“. (© 2019 كونو فوميؤ، شركة كواميكس/ لجنة إنتاج فيلم في هذا الركن من العالم)

معرض مابّا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة

فترة المعرض: النصف الأول، من 16 سبتمبر/ أيلول إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. النصف الثاني، من 28 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2026

موقع الحدث: متحف يوراكوتشو، طوكيو إنترناشيونال فوروم، الطابق السفلي الأول (B1)، 3-5-1 مارونوتشي، تشيودا، طوكيو 100-0005

ساعات عمل المتحف: من 10:00 صباحاً إلى 6:00 مساءً (آخر موعد للدخول: 5:00 مساءً)

رسوم الدخول: البالغون 2,200 ين، طلاب الجامعات والمدارس الثانوية 1,800 ين؛ طلاب المدارس الإعدادية والابتدائية 1,400 ين

ملاحظة: يقتصر الدخول على التاريخ والوقت المحددين في التذكرة. تتوفر أدلة صوتية باللغة الإنجليزية. يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ مابّا للاطلاع على التفاصيل.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. التقرير والمادة النصية والصور من إعداد فريق عمل Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي: مجسم بالحجم الطبيعي لشخصية رجل المنشار في معرض مابّا. © 2025 مابّا/ مشروع رجل المنشار، © فوجيموتو تاتسوكي/ شوئيشا)