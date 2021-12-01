معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات لمرضى السرطان يصل إلى 58.9% في اليابان

يقال إن السرطان غير قابل للشفاء، لكن معدل البقاء على قيد الحياة ارتفع بشكل مطرد جنبًا إلى جنب مع التطورات الطبية. كلما تم اكتشاف السرطان مبكرًا، زاد معدل البقاء على قيد الحياة، بحيث يمكن أن يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات 90٪ من الحالات اعتمادًا على المنطقة المصابة من الجسم.

وجدت دراسة أجراها المركز الوطني للسرطان باليابان ومؤسسات أخرى أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان بين عامي 2005 و2008 كان 58.9٪. هذه زيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن المسح السابق (للتشخيص بين عامي 2004 و2007). كان معدل البقاء في اتجاه تصاعدي منذ عام 2016، عندما صدرت النتائج الأولى للدراسة المنتظمة.

استهدفت الدراسة 121000 شخص تم تشخيصهم في 32 مؤسسة عضو في الرابطة اليابانية لمراكز السرطان السريرية في 27 محافظة. لم يتم تضمين أسباب الوفاة الأخرى باستثناء السرطان عند حساب معدل البقاء على قيد الحياة.

وسجل سرطان البروستاتا أعلى معدل للبقاء على قيد الحياة بنسبة 99.2٪، يليه سرطان الثدي عند الإناث بنسبة 87.5٪، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 69.7٪، ثم سرطان المعدة بنسبة 67.3٪. وسجل سرطان البنكرياس أدنى معدل للبقاء على قيد الحياة عند 6.6٪.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لمرضى السرطان بين ما يقرب من 152000 شخص تم تشخيصهم في نفس المرافق البالغ عددها 32 مرفقًا بين عامي 2011 و2013، 68.9٪، بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالمسح السابق (للمرضى الذين تم تشخيصهم بين عامي 2010 و2012). كان أعلى معدل للبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات 100٪ لسرطان البروستاتا، بينما كان أقل معدل 12.1٪ لسرطان البنكرياس.

يكشف معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات حسب المرحلة (مع كون المرحلة الأولى هي المرحلة المبكرة) عن أهمية الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر أيضا. على سبيل المثال، معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات لسرطان المعدة من المرحلة 4 هو 5.8٪، بينما في المرحلة الأولى يكون المعدل 90.3٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من رويترز)