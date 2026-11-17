تصدّرت المياه المعبأة قائمة مصادر مياه الشرب التي يعتمد عليها اليابانيون بشكل أساسي، وكانت سهولة الحصول عليها واستخدامها السبب الأكثر شيوعًا وراء اختيارها.

نظيفة ومريحة

أجرت شركة «باناسونيك» في أبريل/نيسان استطلاعًا حول عادات استهلاك المياه اليومية، شمل 4700 شخص، بواقع 100 شخص من كل محافظة من محافظات اليابان الـ47. وسأل الاستطلاع المشاركين عن مصدر المياه الذي يعتمدون عليه أساسًا للشرب. وجاءت المياه المعبأة في المرتبة الأولى بنسبة 44%. أما بين الذين يفضلونها، فكانت الراحة السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 54.9%، تلتها النظافة ثم الطعم.

جاءت مياه الصنبور مباشرة في المرتبة الثانية بنسبة 35.8%، متقدمة بفارق كبير على المياه المفلترة باستخدام أجهزة تنقية المياه أو المقدمة عبر موزعات المياه. وتوفر معايير جودة المياه الصارمة في اليابان للسكان الثقة في سلامة مياه الصنبور، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لمياه الشرب في الحياة اليومية.

وأظهر تحليل النتائج حسب المحافظات أن نسبة الذين يشربون مياه الصنبور مباشرة كانت أعلى في شرق اليابان، حيث بلغت 66% في ناغانو، و56% في ياماغاتا، و55% في فوكوشيما، و53% في أوموري، و52% في إيواتي.

في المقابل، ارتفعت نسبة الذين يترددون في شرب مياه الصنبور مباشرة في غرب اليابان، إذ بلغت 69% في أوكيناوا، و61% في ناغاساكي، و60% في فوكوؤكا. وسُجلت النسبة نفسها في سايتاما، الواقعة شرقي البلاد.

مصادر البيانات بيانات من استطلاع حول عادات شرب المياه (باللغة اليابانية) صادر عن شركة باناسونيك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)