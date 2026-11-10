日本的长野县和东北地区的民众，直接饮用自来水的人较多。这或许得益于日本阿尔卑斯山脉和奥羽山脉的自然馈赠，水质清澈甘甜。

方便又卫生的瓶装水

松下公司今年4月针对日本全国47个都道府县各100人、总计4700人开展的《关于水的意识与生活现况》调查显示，在日常饮用的水中，选择“瓶装水”的人占比最高，达44.0%。在饮用瓶装水的理由方面，表示“方便”的占比达54.9%，以压倒性支持率居首，紧接其后的是“卫生”“好喝”。

日常饮用水中排名第二的是“自来水（直接饮用）”，占比35.8%，大幅超过使用净水器过滤的自来水和饮水机供水的占比。日本对自来水进行严格的水质管理，民众对其信任度很高，被广泛用作日常饮用水。从都道府县来看，选择“自来水（直接饮用）”的比例较高的县依次是长野（66%）、山形（56%）、福岛（55%）、青森（53%）、岩手（52%），呈现出东日本地区占比偏高的趋势。

另一方面，表示“对直接饮用自来水有抵触感”的地区，主要有冲绳（69%）、长崎（61%）、福冈和埼玉（60%）等，可以看出以西日本地区居多。至于原因，提及“氯味及味道”的人占比最高，达64.3%；此外，也有人担心“住宅供水管及储水槽的卫生状况”以及“PFAS（有机氟化合物）等有害物质”这类问题。

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