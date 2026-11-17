L'eau en bouteille arrive en tête du classement des principales sources d'eau potable consommées par la population japonaise, la praticité étant la raison la plus souvent mise en avant. Cette enquête montre aussi les régions où les habitants boivent le moins d’eau courante.

Propreté et praticité

En avril, Panasonic a mené une étude sur les habitudes quotidiennes de consommation d'eau auprès de 4 700 personnes, à raison de 100 participants pour chacune des 47 préfectures du Japon. Le sondage visait à connaître la source privilégiée pour s'hydrater. L'eau en bouteille s'est hissée au premier rang (avec 44 % des choix). Pour ses adeptes, le côté pratique constitue l'argument majeur (54,9 %), suivi par la propreté et la saveur.

L'eau courante directe arrive en deuxième position (35,8 %), se plaçant nettement devant l'eau filtrée par un purificateur ou distribuée par une fontaine. Les normes de qualité particulièrement strictes en vigueur dans le pays garantissent aux résidents une grande confiance dans la sécurité sanitaire de l'eau du réseau, en faisant une source majeure d'hydratation au quotidien.

La répartition par préfecture des adeptes de l'eau du robinet montre une nette concentration dans l'est du Japon : Nagano arrive en tête à 66 %, suivie de Yamagata (56 %), Fukushima (55 %), Aomori (53 %) et Iwate (52 %). En revanche, la part des personnes réticentes à la boire directement s'avère plus élevée dans l'ouest du pays, notamment à Okinawa (69 %), Nagasaki (61 %) et Fukuoka (60 %). Saitama, située à l'est, affiche également un chiffre élevé (60 %).

Le principal motif de réticence envers l'eau du robinet reste l'odeur et le goût de chlore, mentionnés par 64,3 % des sondés. D'autres personnes ont fait part d'inquiétudes concernant la propreté des tuyauteries et des réservoirs de stockage résidentiels, ainsi que la présence de substances nocives telles que les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS), fréquemment qualifiées de « polluants éternels ».