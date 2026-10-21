اليابان تتقدم مرتبة واحدة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2026

اليابان تتقدم مرتبة واحدة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2026مجتمع
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الأخيرة بين دول مجموعة السبع
تقدمت اليابان مرتبة واحدة لتحتل المركز 117 من بين 145 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 16 سبتمبر/ أيلول 2026.
ويحلل التقرير مجموعة متنوعة من البيانات الإحصائية المتعلقة بأوضاع المرأة في أربعة مجالات هي الاقتصاد والتعليم والصحة والسياسة. ويصنف مؤشر الفجوة بين الجنسين الدول على مقياس يتراوح بين 0.00، الذي يشير إلى انعدام المساواة تمامًا، و1.00، الذي يمثل المساواة الكاملة بين الجنسين.
وعلى الرغم من تحقيق اليابان درجات مرتفعة في مجالي التعليم والصحة، فإن تحمّل النساء معظم أعباء الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال يحد من فرصهن في تولي مناصب قيادية في السياسة والاقتصاد.
ويعتمد تقييم المجال السياسي على معايير تشمل عدد السنوات التي تولت فيها امرأة منصب رئيسة الدولة، ونسبة النساء في مجلس النواب، ونسبة الرجال إلى النساء بين أعضاء مجلس الوزراء. ولذلك، لم يؤدِّ اختيار تاكايتشي ساناي كأول امرأة تتولى منصب رئيسة وزراء اليابان إلى تحسن كبير في ترتيب البلاد.
من بين دول مجموعة السبع، جاءت بريطانيا في أعلى مرتبة (5)، متقدمة على ألمانيا (9)، وفرنسا (22)، وكندا (24)، والولايات المتحدة (47)، وإيطاليا (83). وكانت اليابان الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تدخل ضمن أفضل 100 دولة.
ترتيب مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2026
|2026 (2025)
|الدولة
|Score / النتيجة
|1 (1)
|آيسلندا
|0.930
|2 (2)
|فنلندا
|0.872
|3 (3)
|النرويج
|0.857
|4 (8)
|ناميبيا
|0.845
|5 (4)
|بريطانيا
|0.842
|6 (5)
|نيوزيلندا
|0.828
|7 (6)
|السويد
|0.823
|8 (13)
|أستراليا
|0.819
|9 (9)
|ألمانيا
|0.817
|10 (10)
|أيرلندا
|0.814
|12 (12)
|إسبانيا
|0.796
|22 (35)
|فرنسا
|0.779
|24 (32)
|كندا
|0.777
|47 (42)
|الولايات المتحدة
|0.749
|83 (85)
|إيطاليا
|0.708
|91 (69)
|الإمارات العربية المتحدة
|0.702
|96 (103)
|الصين
|0.699
|101 (101)
|كوريا الجنوبية
|0.693
|117 (118)
|اليابان
|0.670
|131 (131)
|الهند
|0.645
|138 (139)
|مصر
|0.632
|145 (146)
|تشاد
|0.578
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
مصادر البيانات
- تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)