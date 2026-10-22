كبار السن في اليابان يقتربون من 30%.. ماذا يعني ذلك للمجتمع؟

تبلغ نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في اليابان 29.6% من إجمالي السكان، وهي أعلى نسبة مسجلة على الإطلاق، ما يجعل اليابان الدولة الأكثر شيخوخة بين 39 دولة حول العالم وفقًا للبيانات المقارنة. ويعكس ذلك استمرار تسارع شيخوخة المجتمع الياباني، في ظل ارتفاع عدد كبار السن إلى نحو 36.2 مليون نسمة.

ارتفاع ملحوظ في عدد من تجاوزوا 75 عاماً

بلغ عدد كبار السن في اليابان، ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، 36.2 مليون شخص حتى 15 سبتمبر 2026، وفق بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بعد ارتفاع سنوي قدره 20 ألف شخص. وارتفعت نسبتهم من إجمالي السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 29.6%، مسجلة رقماً قياسياً جديداً.

تُظهر إحصاءات كبار السن أن عدد النساء بلغ 20.5 مليون (32.6% من إجمالي النساء) وعدد الرجال 15.7 مليون (26.3% من إجمالي الرجال)، أي أن النساء يزدن على الرجال بمقدار 4.8 مليون.

ارتفع عدد من تبلغ أعمارهم 70 عاماً فأكثر بمقدار 80,000 إلى 29.1 مليون، بزيادة 0.1 نقطة عن العام السابق إلى 23.7%. ويعني ذلك أن واحدة من كل أربع نساء وواحداً من كل خمسة رجال تبلغ أعمارهم 70 عاماً فأكثر. وارتفع عدد كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 75 عاماً فأكثر بمقدار 430,000 إلى 21.7 مليون، بزيادة 0.5 نقطة إلى 17.7%.

وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، تبلغ نسبة كبار السن في اليابان (نسبة من تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر) 29.6%، متقدمة بـ4 نقاط على إيطاليا التي تحتل المركز الثاني بنسبة 25.6%. وأصبح جيل طفرة المواليد في اليابان، المولود بين عامي 1947 و1949، الآن في سن 77 إلى 79 عاماً، مما يرفع نسبة السكان ممن تجاوزوا 75 عاماً.

يرتفع أيضاً عدد كبار السن العاملين. ففي عام 2025، كان هناك 9.4 مليون شخص يعملون ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، في الزيادة السنوية الثانية والعشرين على التوالي. وحسب القطاع، بلغ أعلى إجمالي 1.3 مليون في تجارة الجملة والتجزئة، تلاه 1.2 مليون في الرعاية الصحية والرفاه، و1.1 مليون في قطاع الخدمات. وشكّل الموظفون من كبار السن 13.8% من إجمالي القوى العاملة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، أي نحو واحد من كل سبعة عاملين.

بين كبار السن في اليابان، يعمل 26.0%، أي واحد من كل أربعة. وسُجلت أرقام قياسية جديدة في كل فئة عمرية: 65–69 (54.5%)، و70–74 (36.2%)، و75 عاماً فأكثر (12.6%).

مصادر البيانات

بيانات كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر (باللغة اليابانية) من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي. باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي© Photo AC.)