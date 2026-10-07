رسوم التأشيرات والإقامة الدائمة تقفز في اليابان.. ما الذي تغير؟

تُعدّ الزيادة الكبيرة في رسوم إجراءات الهجرة من أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ في اليابان اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حيث ارتفعت رسوم تغيير وضع الإقامة وتمديد فترة الإقامة ورسوم طلب الإقامة الدائمة، مع اختلاف قيمة الرسوم بحسب مدة الإقامة وطريقة تقديم الطلب.

زيادات كبيرة في رسوم طلبات الإقامة

سترتفع التكلفة القياسية لتمديد التأشيرة أو تغيير الوضع القانوني من مبلغ ثابت قدره 6000 ين إلى 75 ألف ين، وذلك حسب مدة الإقامة. وفي معظم الحالات، سيتم تطبيق خصم على الطلبات المقدمة عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، سترتفع تكلفة تصريح الإقامة الدائمة من 10 آ’لاف ين إلى 200 ألف ين.

إلغاء حد 1.06 مليون ين للضمان الاجتماعي

ألغت الحكومة حد الأجر السنوي، المعروف باسم «حاجز 1.06 مليون ين»، الذي كان يتعين استيفاؤه سابقًا لتسجيل الموظفين في التأمين الصحي ونظام معاشات التقاعد للموظفين «كوسي نينكين». وبالإضافة إلى ذلك، يقتصر إلزام العاملين بدوام جزئي حاليًا بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي على الشركات التي توظف 51 شخصًا أو أكثر، لكن سيتم إلغاء شرط حجم الشركة تدريجيًا بدءًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2027، مما يوسع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ومتطلبات دفع الاشتراكات ليشمل أي شخص يعمل لمدة 20 ساعة أو أكثر أسبوعيًا.

إعفاء الآباء العاملين لحسابهم الخاص من أقساط معاش التقاعد الوطني

كجزء من تدابير دعم رعاية الأطفال للعاملين لحسابهم الخاص والمستقلين، أعفت وزارة الصحة والعمل والرفاه الآباء والأمهات من دفع أقساط معاش التقاعد الوطني «كوكومين نينكين» حتى يبلغ الطفل عامه الأول. ويحصل الآباء على إعفاء كامل لمدة 12 شهرًا تبدأ من تاريخ ولادة الطفل، بينما تحصل الأمهات على إعفاء كامل لمدة 13 شهرًا، تشمل الشهر السابق للولادة.

توحيد معدلات الضرائب على البيرة

في المرحلة الأخيرة من إصلاح تدريجي، سيتم توحيد الضريبة المفروضة على البيرة العادية، و«هابوشو» (البيرة منخفضة الشعير)، و«البيرة من الفئة الثالثة» (مشروبات بنكهة البيرة خالية من الشعير)، لتصبح 54.25 ين لكل عبوة سعة 350 ملليلترًا. ويعني ذلك خفضًا ضريبيًا بنحو 9 ينات للبيرة العادية، وزيادة بنحو 7 ينات للفئتين الأخريين. ويهدف هذا الإصلاح إلى إزالة التفاوتات الضريبية الناجمة عن الاختلافات في المكونات الخام وطرق التخمير، وخلق بيئة تنافسية أكثر عدلًا. كما ستشهد الضرائب المفروضة على مشروبات «تشوهاي» المعلبة والمشروبات المماثلة لها زيادة تتراوح بين 7 و35 ينًا، لتصل بذلك إلى المستوى الضريبي نفسه المطبق على «الساكي» والنبيذ لكل وحدة استهلاك.

ارتفاع أسعار منتجات التبغ المسخن

رفعت شركة «اليابان للتبغ» أسعار جميع أصناف أعواد التبغ، البالغ عددها 31 صنفًا، المخصصة لجهاز «بلوم» لتسخين التبغ بمقدار 40 ينًا. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيادة ضريبية تهدف إلى إلغاء التفاوت الضريبي بين منتجات التبغ المسخن والسجائر التقليدية. كما رفعت شركة «فيليب موريس إنترناشيونال» أسعار أعواد التبغ المخصصة لأجهزة «آيكوس» بمقدار يتراوح بين 20 و30 ينًا.

انتهاء دعم الكهرباء والغاز

مع انتهاء فترة الدعم الصيفي، سيشهد المستهلكون ارتفاعًا فعليًا في الأسعار عند استلام فواتير استهلاك الطاقة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول. وبالنسبة إلى الأسر العادية، حُدد دعم الكهرباء عند 3.5 ين لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك في شهري يوليو وسبتمبر، و4.5 ين في شهر أغسطس. أما دعم الغاز الطبيعي فبلغ 14 ينًا لكل متر مكعب في شهري يوليو وسبتمبر، و18 ينًا في شهر أغسطس/ آب.

زيادة رسوم المرور على طريق شوتو السريع

ستشهد رسوم المرور المحتسبة بناءً على المسافة المقطوعة على طريق شوتو السريع، الذي يخدم منطقة طوكيو الكبرى، زيادة في التكلفة. وبالنسبة إلى المركبات العادية، ارتفع السعر لكل كيلومتر بنحو 3 ينات، من 29.52 ينًا إلى 32.472 ينًا، بينما ارتفع الحد الأقصى للرسوم بمقدار 180 ينًا، من 1,950 ينًا إلى 2,130 ينًا. وبلغت نسبة الزيادة في متوسط السعر 8.1%.

ارتفاع أسعار خدمة يو-باك

رفعت هيئة البريد اليابانية أسعار الشحن القياسية لخدمة الطرود «يو-باك» بمتوسط 10%. ووفقًا لهيكل الأسعار الجديد، أصبحت تكلفة إرسال طرد من «الفئة 60»، أي الطرد الذي لا يتجاوز مجموع أبعاده، الطول والعرض والارتفاع، 60 سنتيمترًا، من طوكيو إلى أوساكا أغلى بمقدار 100 ين، لتصل إلى 1,090 ينًا. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع تكاليف العمالة وتكاليف أخرى متزايدة.

تدابير إلزامية لمواجهة مضايقات العملاء

يتعين الآن على جميع الشركات والحكومات المحلية تطبيق تدابير وقائية لحماية الموظفين من مضايقات العملاء، مثل المطالب غير المعقولة والسلوك المسيء.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © Photo AC)