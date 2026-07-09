أساسيات البينتو: من مقالي التاماغوياكي إلى عيدان الأكل غير القابلة للانزلاق

دليل كاباباشي: 10 أدوات مطبخ فريدة من أشهر شارع في اليابان

هل تحضر وجبة غداء لتحملها معك إلى المدرسة أو العمل في اليابان؟ غالبا ما يحتوي البينتو، وهو وجبة تقليدية محمولة، على تاماغوياكي (بيض مقلي ملفوف)، إلى جانب العديد من الأطعمة الأخرى التي يتم تحضيرها وتنسيقها باستخدام عيدان الطهي الطويلة ’’سايباشي‘‘. وفي هذه المقالة نلقي نظرة على بعض الخيارات المتاحة للطهاة الراغبين في تجهيز مطابخهم في حي كابّاباشي، المتخصصة بأدوات المطبخ في طوكيو.

دروس تجريبية تجعل الزبائن متحمسين

تختلف ثقافة الطعام في منطقة كانتو (التي تضم طوكيو) عن تلك السائدة في منطقة كانساي الغربية (التي تضم كيوتو وأوساكا) في نواحي كثيرة. وتمتد هذه الاختلافات لتشمل حتى طبق بسيط مثل لفائف البيض اليابانية ”تاماغوياكي“. ففي منطقة كانتو، يضاف السكر عادة لتحضير أتسوكي تاماغو، وهي لفافة بيض سميكة وحلوة المذاق، بينما يستخدم مرق الداشي في منطقة كانساي لتحضير داشيماكي تاماغو ذات المذاق الشهي. كما تختلف طريقة لفهما أيضا. لكن ما يجمع بينهما هو استخدام مقلاة مربعة صممت خصيصا لتحضير هذين النوعين من لفائف البيض.



يسكب خليط البيض المخفوق في المقلاة على دفعات صغيرة، ثم يطوى البيض فوق نفسه أثناء الطهي لتشكيل لفافة (© PhotoAC)

ووفقا لإيدا يوتا، المالك من الجيل السادس لمتجر أدوات المطبخ ”إيدايا“ في حي كابّاباشي بطوكيو، فقد أبدى السياح القادمون من الخارج اهتماما بحضور دروس تجريبية لتعلم كيفية تحضير هذه الوجبة، كما أن مقالي التاماغوياكي تشهد مبيعات جيدة. وتعد المقالي المطلية بطبقة من الراتنج الفلوري غير اللاصقة وسهلة التنظيف الخيار الأسهل للمبتدئين، بينما المقالي التي تحظى بأعلى التقييمات من حيث متانة الطلاء وطول العمر فهي الأكثر شعبية بفارق كبير.



الجانب الأبعد عن المقبض يكون مائلا، ما يسهل طي البيض وتحويله إلى لفافة (© نومورا كازويوكي)

في الوقت نفسه، يفضل الطهاة المحترفون مقالي التاماغوياكي المصنوعة من النحاس الخالص. فهي تتميز بقدرة ممتازة على توصيل الحرارة، ما يسمح لخليط البيض بأن يتماسك قبل أن تتبخر رطوبته، وبالتالي ينتج لفائف بيض طرية وهشة. ويؤكد إيدا قائلا ”ومن النقاط المهمة أيضا أنه لا يوجد عمليا أي فرق في درجة الحرارة بين قاع المقلاة وجوانبها“. وبما أن الحرارة تتوزع بالتساوي حتى من الجوانب، يمكن طهي لفائف البيض على أكمل وجه. ولكن العناية بهذا النوع من المقالي أكثر صعوبة، لذلك ينصح عند الطهي في المنزل باستخدام نسخة مطلية بالقصدير، لأنها أسهل في الاستخدام والصيانة.



مقلاة تاماغوياكي نحاسية من تصميم إيدايا الأصلي، مناسبة لتحضير لفائف البيض باستخدام أربع بيضات (© نومورا كازويوكي)

مقلاة مفيدة لتحضير وجبات البينتو

أحد المنتجات المبتكرة والفريدة المتوفرة في متجر إيدايا هو مقلاة ”سنتر إبغ ترابيل بان (مقلاة ثلاثية الأقسام لطهي البيض في المنتصف)“، وتحتوي على ثلاثة أقسام منفصلة. بينما يطهى البيض في القسم الأوسط، يمكن تحضير أطباق أخرى في الجانبين. وهذا يوفر الوقت ويقلل من غسل الأواني، ما يجعلها أداة عملية لتحضير مكونات وجبات البينتو في الصباحات المزدحمة. ومع تزايد الاهتمام العالمي بثقافة البينتو، قد يصبح هذا المنتج من المنتجات التي تحقق نجاحا عالميا.



القسم الأوسط مخصص لتحضير التاماغوياكي. وهو بالحجم المناسب تماما لصنع لفافة من بيضة واحدة، وهي مثالية لوضعها داخل علبة البينتو (© نومورا كازويوكي)



يمكن تحضير ثلاثة أطباق مختلفة في مقلاة واحدة في الوقت نفسه، ما يتيح لك تحضير لفافة بيض ونقانق وبرغر صغيرة الحجم دفعة واحدة لوضعها داخل علبة الطعام (© بيكستا)

تعد عيدان الطهي ”سايباشي“ من الأدوات الأساسية لتحضير جميع أنواع المأكولات اليابانية، وليس فقط التاماغوياكي. ومن بين الأنواع الشائعة بشكل خاص في متجر إيدايا، سلسلة ”هونتو ني سوبيراناي“ والتي تعني ”غير قابلة للانزلاق“، وهي منتج يحظى بتقدير كبير حتى من الأشخاص غير المعتادين على استخدام العيدان، إذ يجدونها سهلة الاستعمال. تتميز أطرافها بطبقة خاصة تمكنها من الإمساك بالأطعمة الزلقة مثل النودلز والكونياكو.



عيدان الطهي الطويلة من نوع سايباشي تستخدم في الطبخ. كما أن أعواد الأكل تأتي أيضا بأحجام تناسب جميع أحجام الأيدي، من الأطفال إلى البالغين. (© نومورا كازويوكي)



يمسك إيدا بإحكام قطعة من الكونياكو المعروفة بأنها شديدة الانزلاق لإظهار قوة قبضته (© نومورا كازويوكي)



يمكن للزبائن أن يقارنوا بأنفسهم بين عيدان الأكل غير القابلة للانزلاق والعيدان العادية (© نومورا كازويوكي)

عشر أدوات يبحث عنها الزوار الأجانب

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: بعض أواني التاماغوياكي المتوفرة في متجر إيدايا، © نومورا كازويوكي)