大大小小奔流在日本列岛的河川溪流，形成道道流光溢彩的水上风景线。在此精选部分从北海道到冲绳多姿多彩的河川溪流，为读者做一介绍。

日本是一个山地占国土面积73%的多山国家，主要有四个大岛组成，其中最大的是本州岛，犹如脊骨般贯穿于中部的是海拔均在3000米左右的山脉。在这样的国土上，奔流着14000条一级河川（由国土交通省管理）。

这些河川有水流急而长度短的特点。日本最长的河信浓川（367公里）也不过是世界最长的尼罗河（6690公里）的十八分之一。有一个很有名的逸闻趣事：明治时期来日传授当时先进的治水技术，有“日本防沙之父”之称的荷兰工程师Johannis de Rijke，在看到日本的河流后惊讶地说：“这不像河,倒像瀑布。”

在这种陡峭地形多平原面积有限的日本，人们自古以来多集中在河口平原地区生活。河流在滋养哺育人类和万物的同时，时常因山区下雨引起河水泛滥而威胁平原地区。为此，观察河川的变化自古就是日本人日常生活的一部分，人们对河川始终抱着感谢与敬畏之情。随着治水技术的进步，如今大规模洪灾减少了，但日本人对河川的感情依旧未变。

曾荣获纽约ADC金奖等众多奖项的摄影师大西成明，从1988年开始的约20年时间里，将镜头聚焦日本全国各地的河川，从北海道到冲绳，拍摄的河流达230条之多。

“每一条河都有各自不同的风貌”，大西说。

“河流的源头都是相似的，它们侵蚀出溪谷、滋润了平原，在奔涌入海的最下游，却不可思议地变得千姿百态。河流既可映照人生，又可令人感受到更大的生命源流。”

这里介绍的只是他作品的一小部分，但读者一定可以从赋予人类大自然的恩泽并养育了地域文化的河川溪涧中，领略到日本河流四季千变万化的美景。

让我们一起踏上寻访日本河流之旅吧。

河流数据参考资料：国土交通省河川局《日本的河流》