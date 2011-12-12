L’archipel nippon abrite de nombreux fleuves et rivières de taille variée, qui façonnent des paysages où l’eau est toujours présente. De Hokkaidô à Okinawa, découvrons ensemble les multiples visages des cours d’eau du Japon.

Le Japon possède un territoire à 73 % couvert de reliefs montagneux. De plus, l’Archipel s’étire du nord au sud et est traversé en son milieu, telle une colonne vertébrale, par des sommets dépassant parfois 3 000 mètres. De ce fait, les cours d’eau japonais ont un débit rapide et leur longueur est limitée.

A l’ère Meiji (1868-1912), l’ingénieur néerlandais Johannis de Rijke, venu au Japon dans le cadre des travaux de contrôle des cours d’eau, aurait été surpris à leur vue : « Ce ne sont pas des rivières, mais des cascades ! » se serait-il étonné.

Le Japon est traversé par 1 300 de ces cours d’eau, petits et grands.

Ônishi Naruaki a photographié les fleuves et rivières du Japon pendant vingt ans, à partir de 1988. De Hokkaidô à Okinawa, il a fait le portrait de 230 d’entre eux.

« Chaque cours d’eau possède son propre caractère », affirme-t-il.

« A leur source, tous les cours d’eau se ressemblent, mais quand on les suit dans les gorges qu’ils creusent, dans les plaines dont ils étanchent la soif et jusqu’à leur embouchure quand ils se jettent dans la mer, tous sont étonnamment différents. On peut superposer la vie de l’homme à celle de la rivière, on peut aussi y voir le mouvement d’une vie encore plus grande. »

Nous vous proposons ici seulement quelques-unes de ses photographies, mais elles vous permettront sans doute de découvrir les différentes facettes des cours d’eau du Japon, au gré des saisons.

Êtes-vous prêt ? Partons pour un voyage au fil des cours d’eau du Japon.

Itinéraire de notre voyage au fil des cours d’eau du Japon

Bibliographie : Les cours d’eau du Japon, Bureau des fleuves et rivières, ministère du Territoire, de l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme

Kitakamigawa, photographiée dans la préfecture de Miyagi

Kushirokawa, photographiée dans la préfecture de Hokkaidô

Iwakigawa, photographiée dans la préfecture d’Aomori

Toyosawagawa, photographiée dans la préfecture d’Iwate

Iwaigawa, photographiée dans la préfecture d’Iwate

Omonogawa, photographiée dans la préfecture d’Akita

Kitakamigawa, photographiée dans la préfecture de Miyagi

Nakagawa, photographiée dans la préfecture d’Ibaraki

Arakawa, photographiée dans la préfecture de Saitama

Arakawa, photographiée à Tokyo

Tamagawa, photographiée à Tokyo

Katsuragawa, photographiée dans la préfecture de Yamanashi

Tenryûgawa, photographiée dans la préfecture de Nagano

Shinanogawa, photographiée dans la préfecture de Niigata

Azusagawa, photographiée dans la préfecture de Nagano

Yuragawa, photographiée dans la préfecture de Kyoto

Kizugawa, photographiée dans la préfecture de Kyoto

Yodogawa, photographiée dans la préfecture d’Osaka

Miyagawa, photographiée dans la préfecture de Mie

Kumanogawa, photographiée dans la préfecture de Wakayama

Kuzuryûgawa, photographiée dans la préfecture de Fukui

Hiikawa, photographiée dans la préfecture de Shimane

Shigenobugawa, photographiée dans la préfecture d’Ehime

Shimantogawa, photographiée dans la préfecture de Kôchi

Kasegawa, photographiée dans la préfecture de Saga

Shirakawa, photographiée dans la préfecture de Kumamoto