Большие и маленькие реки пересекают острова Японского архипелага вдоль и поперёк. Они поддерживают экосистему, обеспечивают урожай и радуют глаз удивительной природной красотой. Мы предлагаем полюбоваться разнообразием рек Японии, от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге.
Горы занимают около 73% территории четырёх главных островов Японии. Горный хребет, включающий пики высотой до 3000 метров протянулся вдоль центра Хонсю, самого большого из островов. Благодаря этим топографическим особенностям страны в Японии насчитывается 14 000 рек «первой категории», то есть достаточно больших для того, чтобы попадать в ведение Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.
Многие из этих рек очень быстрые, со множеством порогов, и часто короткие. Даже самая длинная река в Японии, Синаногава (367 км), почти в восемнадцать раз короче Нила, длина которого составляет 6690 км. Рассказывают, что голландец Йоханнис де Рийке, который познакомил японцев со способами предотвращения наводнений и управления водными ресурсами в конце девятнадцатого века, воскликнул, впервые увидев японскую реку: «Это не река, это водопад!»
Ландшафт, образованный крутыми обрывистыми склонами и ограниченное количество равнинных территорий, пригодных для земледелия, стал причиной того, что исторически в Японии основные населённые центры и хозяйственная деятельность, как правило, сосредоточены у устья рек. Реки, столь необходимые для земледелия, в то же время становились неуправляемой разрушительной силой во время наводнений после сильных дождей. Внимание к изменениям в состоянии рек было неотъемлемой частью повседневной жизни в Японии с древних времён, и многие поколения японцев испытывали к рекам благодарность и страх в одно и то же время. Даже сейчас в Японии к рекам относятся с уважительной осторожностью, несмотря на то, что современные технологии управления водными ресурсами сделали сильные наводнения гораздо более редким явлением, чем раньше.
Ониси Нариаки, заслуженный фотограф, среди наград которого есть и настолько престижная, как нью-йоркская премия ADC, занимался съёмкой японских рек с 1988 года. За это время он объездил страну вдоль и поперёк, стараясь найти лучшие виды на 230 японских реках от Хоккайдо до Окинавы.
«Каждая река обладает своей неповторимой индивидуальностью», – отмечает Ониси. – «Возле истоков они довольно похожи, но ниже по течению, когда они пересекают долины или текут по равнинам к морю, они очень разные, как это ни удивительно! Часто человеческую жизнь сравнивают с рекой, и наблюдение за реками может помочь расширить наши представления о жизни».
В этой небольшой подборке фотографических работ Ониси Нариаки представлены реки, которые помогли появиться многим региональным культурам Японии. На фотографиях видно, насколько богата японская природа и как меняются реки вместе со сменой времён года.
Источник данных о реках: «Реки Японии», Отдел водных ресурсов и предотвращения стихийных бедствий Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.
(Оригинал статьи на японском языке опубликован 9 ноября 2011 г.)
1. Кусирогава (Хоккайдо)
Комментарии фотографа: Я снимал это с байдарки, когда сплавлялся по Кусирогаве через Национальный парк Кусиро. На реке нет дамб, и она является излюбленным местом для байдарочников. Древние леса манят к себе, густой воздух напоен ароматами дикой природы.
Данные о реке: Кусирогава вытекает из озера Куссяро и змеится через болота Кусиро, впадая в Тихий океан. Вдоль реки обитает большое количество видов животных и растений, среди которых, например, бурые медведи, олени Эдзо, японские журавли, сибирский углозуб. Протяжённость – 154 км, река первой категории.
2. Ивакигава (Аомори)
Комментарии фотографа: Величественная гора Иваки, которую называют «Фудзи региона Цугару», видна практически отовсюду вдоль течения реки, и если спускаться по реке, гора выглядит всё более прекрасной. Яблоневые сады и плавни – одни из отличительных черт этой реки.
Данные о реке: Исток находится у горы Гамморидакэ, входящей в хребет Сираками, который занесен в список природного наследия ЮНЕСКО. Оттуда она течёт на север, через равнины Цугару в Японское море. Широкие плавни в низинах реки – место обитания куликов и других водных птиц. Протяжённость – 102 км, река первой категории.
3. Тоёсавагава (Иватэ)
Комментарии фотографа: Верховья реки являются местом действия сказки Миядзавы Кэндзи «Медведи с горы Намэтоко». Река и окружающие её местности наверняка навеяли писателю образ идеального мира, где люди и животные живут в гармонии.
Данные о реке: Впадает в реку Китакамигава в городе Ханамаки. Река является популярным местом отдыха, здесь ловят форель и у берегов есть прекрасные ванны на термальных источниках (онсэны). Протяжённость – 30 км.
4. Иваигава (Иватэ)
Комментарии фотографа: Ущелье Гэмбикэй – это узкая двухкилометровая теснина, где открываются потрясающие виды. Здесь подают знаменитые «летающие данго» (сладкие рисовые лепёшки). Покупатели кладут деньги в подвешенную на тросе корзинку и подают сигнал, а продавец подтягивает корзинку к себе и отправляет таким же образом чай и сладости на другой берег теснины.
Данные о реке: Иваигава начинается у горы Курикома, протекает по южной части преф. Иватэ и впадает в Китакамигаву. Ущелье Гэмбикэй, известное своими видами, расположено в среднем течении реки и образовано вулканическими скалами, образовавшимися в древности при извержении вулкана Курикома, которые были постепенно промыты речными водами и образуют причудливые формы. Протяжённость – 38 км.
5. Омоногава (Акита)
Комментарии фотографа: Эта женственная река спокойно течёт среди идиллических сельских ландшафтов. Я был там во время посадки риса, и меня заворожил прекрасный вид с гор Дэва на текущую среди заливных полей реку.
Данные о реке: Река течёт по равнинам преф. Акита, окружённых хребтами Дэва и Оу, протекает по рисоводческим районам Акиты и впадает в Японское море. Протяжённость – 133 км. Река первой категории.
6. Китакамигава (Иватэ и Мияги)
Комментарии фотографа: Ветер, дующий сквозь плавни и скользящий по воде поёт на все лады. Немного пугающий ландшафт в низовьях реки, считавшийся одним из 100 лучших аудиоландшафтов благодаря природным звукам, стал одной из неоценимых потерь, которые мы понесли от цунами 11 марта 2011 года.
Данные о реке: Исток реки находится на севере преф. Иватэ, и ниже по течению в неё вливаются большие и маленькие потоки, питающие её. Далее она течёт по равнинам преф. Мияги и впадает в Тихий океан. Протяжённость – 249 км. Река первой категории.
7. Накагава (Тотиги, Фукусима, Ибараки)
Комментарии фотографа: 1 июня начался сезон ловли рыбы аю, и около 20 000 человек собралось на прибрежных отмелях.
Данные о реке: От истока на горе Насу река спускается с гор, течёт по равнинам и протекает через город Мито в преф. Ибараки. Потом в неё впадает несколько притоков, и она течёт между Хитати Нака и Ооараи, а потом впадает в Тихий океан. Протяжённость – 150 км. Река первой категории.
8. Аракава (Сайтама, Токио)
Комментарии фотографа: Более века самые умелые плотоводы по этой реке спускались на плотах от Нагаторо в Титибу. Этой рекой можно любоваться в любое время года – весной здесь цветёт сакура, летом дует прохладный ветер, осенью желтеют и опадают листья, а зимой всё покрывается белым снегом – не забудьте одеться потеплее!
Данные о реке: Текущая с горы Кобуси река протекает через самый центр Токио и впадает в Токийский залив. До начала XVII в, когда были построены защитные плотины и дамбы, река часто разливалась, из-за чего и получила тогда название «Арэгава» – «Буйная река». Протяжённость – 173 км. Река первой категории.
9. Аракава (Сайтама, Токио)
Комментарии фотографа: Сверху, со скоростной автомагистрали, проходящей над центром Токио, река Аракава в вечернем свете выглядит как огромная змея, грациозно извивающаяся среди современного мегаполиса, у неё странный футуристический вид.
Данные о реке: Текущая с горы Кобуси река протекает через самый центр Токио и впадает в Токийский залив. До начала XVII в, когда были построены защитные плотины и дамбы, река часто разливалась, из-за чего и получила тогда название «Арэгава» – «Буйная река». Протяжённость – 173 км. Река первой категории.
10. Тамагава (Яманаси, Канагава, Токио)
Комментарии фотографа: Я дважды в день гуляю с собакой по берегу Тамагавы. Вдали виднеются горы Тандзава и вершина Фудзи, в бассейне этой окультуренной реки в изобилии сохранилась природа. Я ежедневно бываю здесь, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться бескрайним небом над головой.
Данные о реке: Река берёт начало на горе Касатори в Окутитибу, вбирает другие потоки в долине Таба, а потом образует водохранилище Окутамав округе Токио. Сливаясь с другими притоками, она впадает в Токийский залив. Эта большая река протекает через Токио, и вдоль неё ещё остались участки нетронутой природы. Это настоящий оазис посреди большого города. Протяжённость – 173 км. Река первой категории.
11. Кацурагава (Яманаси)
Комментарии фотографа: Исток этой реки – источник, бьющий из-под земли под горой Фудзи. Её вода до выхода на поверхность течёт среди вулканических пород Фудзи на протяжении 50 или 100 лет, и издавна её называют «водой богов».
Данные о реке: река начинается от озера Яманака, одного из Пяти озёр Фудзи. Источники Осино Хаккай также вливаются в неё. После слияния с многочисленными притоками, река достигает преф. Канагава, где уже называется Сагамигава. Общая протяжённость – 113 км.
12. Тэнрюгава (Нагано, Айти, Сидзуока)
Комментарии фотографа: Текущие от истоков на горе Кома в Центральных Альпах чистые воды Тэнрюгавы прохладны и освежающи. Во время сильных ливней река превращается в бурный поток, напоминая о её названии, «Река Небесного дракона».
Данные о реке: Река берёт своё начало из озера Сува в преф. Нагано, и её питают потоки, стекающие с гор Южных и Центральных Альп, достигающих высоты 3000 метров. Далее река течёт по равнине Хамамацу в преф. Сидзуока и впадает в море Энсю-Нада (участок Тихого океана в преф. Сидзуока и Миэ). Протяжённость – 213 км. Река первой категории.
13. Адзусагава (Нагано)
Комментарии фотографа: Зимой горный курорт Камикоти является уединённым и тихим местом, где громоздятся глубокие сугробы и несёт свои чистые воды река Адзусагава. В зимнее время оно отрезано от остального мира, и трудно поверить, что летом здесь царит такое оживление.
Данные о реке: От истоков на горе Яри горного хребта Хида река течёт через Камикоти до города Мацумото, соединяется с рекой Тикумагава и становится Саигавой. Названа так потому, что в её бассейне произрастали высококачественные деревья адзуса (катальпа). Общая длина (Адзусагава и Саигава) – 152 км.
14. Синаногава (Нагано, Гумма, Ниигата)
Комментарии фотографа: Величественная река Синаногава течёт из древней провинции Синано (совр. Нагано) в Этиго (совр. Ниигата). Силу и скорость её течения питают тающие снега. Она несёт свои воды по важнейшим рисоводческим регионам страны, и в каком-то смысле можно сказать, что эта река питает Японию.
Данные о реке: Длиннейшая река в Японии. В верховьях она называется Тикумагава, после слияния с Адзусагавой и Синаногавой в преф. Ниигата она получает название Саигава. Течёт через равнины Этиго в Ниигате и затем впадает в Японское море в г. Ниигата. Протяжённость – 367 км. Река первой категории.
15. Юрагава (Фукуи, Сига, Киото)
Комментарии фотографа: Утром здесь мрачная, мистическая атмосфера, в туманных облаках возникают неясные образы, меняющие свои очертания каждое мгновение. Речные воды, текущие по равнине, испаряются и превращаются в густой стелющийся над поверхностью «туман Тамба», знаменитый с древности.
Данные о реке: От истока на горе Сангоку, на границе трёх префектур, Юрагава течёт к Японскому морю, принимая в себя многочисленные притоки. Река известна частыми туманами, возникающими возле неё. Протяжённость – 146 км. Река первой категории.
16. Кидзугава (Миэ, Нара, Сига, Хёго, Киото, Осака)
Комментарии фотографа: Киздугава течёт неподалёку от тех мест, где я вырос. Её название значит «Река брёвен», и напоминает нам об истории этого региона, о тех временах, когда здесь в VIII в. брали лес для строительства Дайбуцудэн, Павильона Большого Будды в храме Тодайдзи в городе Нара. Мост Кодзуябаси расположен в низовьях реки и является длиннейшим деревянным мостом в Японии. Он часто используется в качестве фона для телевизионных исторических сериалов. Когда я смотрю на людей, пересекающих реку по мосту, я ощущаю это некоей аллегорией человеческой жизни.
Данные о реке: Река берёт своё начало в горах Нунобики между преф. Миэ и Нара и впадает в Ёдогаву вместе с Удзигавой и Кацурагавой у границы между Осакой и Киото. В нижнем течении реки расположен мост Кодзуябаси, сделанный так, чтобы во время наводнения настил моста мог уплыть с потоком. Протяжённость – 99 км. Река первой категории.
17. Ёдогава (Сига, Миэ, Нара, Хёго, Киото, Осака)
Комментарии фотографа: Водоёмы вдоль реки, похожие на пруды и отделённые от основного русла называются вандо, Они были созданы в старину из нагромождений камней и песка, скапливающегося между ними, и служили для перевозки грузов с одного берега на другой и контроля за наводнениями. В выходные дни здесь собирается много людей, и по всей округе раздаются весёлые голоса. Эти места также являются райской землёй для животных и растений.
Данные о реке: Начинаясь от озера Бива, крупнейшего озера в Японии, река протекает через центр региона Кинки и впадает в Осакский залив. В верховьях река называется Сэтагава, в среднем течении имеет название Удзигава, ниже – Кацурагава, а после того, как в неё впадает Кидзугава, река имеет имя Ёдогава. Протяжённость – 75 км. Река первой категории.
18. Миягава (Миэ)
Комментарии фотографа: Здешние места известны затяжными дождями. Местные жители шутят, что дожди здесь идут 35 дней в месяц. Несмотря на то, что была весна, я видел град, дождь и ясную погоду в один и тот же день. Своим изумрудно-зелёным цветом река обязана обильным осадкам.
Данные о реке: От истока на горе Хидэ в Миягаве, преф. Миэ, река стекает с гор, принимает бесчисленные мелкие притоки и доходит до равнины, после чего впадает в залив Исэ. Верховья реки являются уникальной экосистемой, включающей горные растения и пресноводных рыб. Протяжённость – 91 км. Река первой категории.
19. Куманогава (Вакаяма)
Комментарии фотографа: Говорят, что название «Кумано» изначально значило «место обитания тёмных духов», то есть мир иной. Я смог почувствовать, почему эти места носят такое название, когда увидел насыщенные потусторонние цвета этой реки своими глазами. В Средние века люди совершали сюда паломничества, чтобы помолиться о возвращении душ из подземного мира Жёлтого источника.
Данные о реке: От истоков на горах Сандзё, Инамура и Дайфугэн, входящих в хребет Оминэ, река принимает в себя реку Китаямагава и течёт к морю Кумано. В этих местах идут обильные дожди, и за год выпадает до 2800 мм осадков. Протяжённость – 183 км. Река первой категории.
20. Кудзурюгава (Гифу, Фукуи)
Комментарии фотографа: В этих местах найдено больше окаменевших костей динозавров, чем в любом другом регионе Японии. Несложно представить здесь стаю игуанодонов, проходящую по мелководью, и хищного ящера, затаившегося поблизости и готового к броску.
Данные о реке: От истока у перевала Абурасака на границе преф. Гифу и Фукуи река протекает через долину Кудзурю, после чего выходит на равнины Фукуи и впадает в Японское море. У реки живут представители многих редких видов, как, например, ястреб-тетеревятник и чёрная казарка. Протяжённость – 116 км. Река первой категории.
21. Хиикава (Симанэ, Тоттори)
Комментарии фотографа: Эта священная река течёт из древней земли Идзумо, где, согласно японским мифам, живут божества. На берегах этой реки, согласно мифу, Сусаноо, брат солнечной богини Аматэрасу, сразил восьмиглавого змея Ямата-но ороти. Существует мнение, что миф о змее, требовавшем ежегодных жертв, связан с разливами реки.
Данные о реке: Исток её находится на горе Сэнцу на границе префектур Тоттори и Симанэ. Далее она течёт по равнинам Идзумо, образует озеро Синдзи и впадает в Японское море. Скопление песка и гальки в среднем её течении приводит к тому, что русло оказывается выше поверхности окружающих территорий. Протяжённость – 153 км. Река первой категории.
22. Сигэнобугава (Эхимэ)
Комментарии фотографа: Река течёт глубоком ущелье, окружённом густыми лесами, и когда солнечный луч попадает на воду, где плывут опавшие листья, она приобретает удивительный изумрудно-зелёный цвет. Мистическое, завораживающее зрелище. Здесь с древних времён часто идут дожди. Хотя река часто пересыхает, вода продолжает бить из подземных источников.
Данные о реке: Река течёт с горы Хигаси-Сампогамори в преф. Эхимэ, минует равнины Мацуяма и впадает в море Иё-Нада. Многочисленные источники вдоль реки позволяют здесь жить рыбе и создают оазис для животных и растений. Протяжённость – 36 км. Река первой категории.
23. Симантогава (Эхимэ, Коти)
Комментарии фотографа: Большинство японских рек сильно изменилось за последние пятьдесят лет. Река Симантогава, текущая по сельским районам Сикоку, пережила это время нетронутой и сохранила первозданный вид. Эта чудом сохранившаяся река так и дышит жизнью.
Данные о реке: От истоков на горе Ирадзуяма река течёт среди гор от города Накамура до впадения в Тихий океан. Знаменита тем, что является одной из последних оставшихся крупных рек без плотин. Протяжённость – 196 км. Река первой категории.
24. Касэгава (Сага)
Комментарии фотографа: В семь утра воздушные шары один за другим взмывают в небо. Вместе с 800 000 других зрителей я завороженно наблюдаю за полётом в осеннем небе разноцветных шаров, яркие цвета которых прекрасно отражаются в водах реки.
Данные о реке: От истоков на горной цепи Сэфури река течёт вниз через горы, проходит через равнины Сага и впадает в море Ариакэ. В городе Сага, расположенном в низовьях реки, ежегодно в ноябре проводится крупнейший в Азии фестиваль воздушных шаров. Протяжённость – 57 км. Река первой категории.
25. Сиракава (Кумамото)
Комментарии фотографа: Вода этой реки известна своим высочайшим качеством, она вкусная, мягкая и сладковатая. Дождевые воды попадают в кратер вулкана Асо, один из крупнейших в мире, фильтруются сквозь лаву и выходят в виде источников, питающих реку.
Данные о реке: От истоков на горе Нэко в горной цепи Асо река течёт через равнины Кумамото и впадает в море Ариакэ. Протяжённость – 74 км. Река первой категории.
26. Кокубагава (Окинава)
Комментарии фотографа: Устье реки выходит в порт Наха, куда приходили торговые корабли из Китая и других стран ещё в те времена, когда острова Рюкю были независимым государством. Мангровые леса растут в зонах слабосолёной воды, где пресные речные воды смешиваются с морской водой.
Данные о реке: Истоком реки является горный поток на горе Унтамамуи в Ёнабару, оттуда река течёт на запад по южной части главного острова Окинава, через город Наха, и впадает в Восточно-Китайское море. Протяжённость – 11 км. (Рек первой категории на Окинаве нет)