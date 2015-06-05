Большие и маленькие реки пересекают острова Японского архипелага вдоль и поперёк. Они поддерживают экосистему, обеспечивают урожай и радуют глаз удивительной природной красотой. Мы предлагаем полюбоваться разнообразием рек Японии, от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге.

Горы занимают около 73% территории четырёх главных островов Японии. Горный хребет, включающий пики высотой до 3000 метров протянулся вдоль центра Хонсю, самого большого из островов. Благодаря этим топографическим особенностям страны в Японии насчитывается 14 000 рек «первой категории», то есть достаточно больших для того, чтобы попадать в ведение Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Многие из этих рек очень быстрые, со множеством порогов, и часто короткие. Даже самая длинная река в Японии, Синаногава (367 км), почти в восемнадцать раз короче Нила, длина которого составляет 6690 км. Рассказывают, что голландец Йоханнис де Рийке, который познакомил японцев со способами предотвращения наводнений и управления водными ресурсами в конце девятнадцатого века, воскликнул, впервые увидев японскую реку: «Это не река, это водопад!»

Ландшафт, образованный крутыми обрывистыми склонами и ограниченное количество равнинных территорий, пригодных для земледелия, стал причиной того, что исторически в Японии основные населённые центры и хозяйственная деятельность, как правило, сосредоточены у устья рек. Реки, столь необходимые для земледелия, в то же время становились неуправляемой разрушительной силой во время наводнений после сильных дождей. Внимание к изменениям в состоянии рек было неотъемлемой частью повседневной жизни в Японии с древних времён, и многие поколения японцев испытывали к рекам благодарность и страх в одно и то же время. Даже сейчас в Японии к рекам относятся с уважительной осторожностью, несмотря на то, что современные технологии управления водными ресурсами сделали сильные наводнения гораздо более редким явлением, чем раньше.

Ониси Нариаки, заслуженный фотограф, среди наград которого есть и настолько престижная, как нью-йоркская премия ADC, занимался съёмкой японских рек с 1988 года. За это время он объездил страну вдоль и поперёк, стараясь найти лучшие виды на 230 японских реках от Хоккайдо до Окинавы.

«Каждая река обладает своей неповторимой индивидуальностью», – отмечает Ониси. – «Возле истоков они довольно похожи, но ниже по течению, когда они пересекают долины или текут по равнинам к морю, они очень разные, как это ни удивительно! Часто человеческую жизнь сравнивают с рекой, и наблюдение за реками может помочь расширить наши представления о жизни».

В этой небольшой подборке фотографических работ Ониси Нариаки представлены реки, которые помогли появиться многим региональным культурам Японии. На фотографиях видно, насколько богата японская природа и как меняются реки вместе со сменой времён года.

Источник данных о реках: «Реки Японии», Отдел водных ресурсов и предотвращения стихийных бедствий Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

(Оригинал статьи на японском языке опубликован 9 ноября 2011 г.)

1. Кусирогава (Хоккайдо)

Комментарии фотографа: Я снимал это с байдарки, когда сплавлялся по Кусирогаве через Национальный парк Кусиро. На реке нет дамб, и она является излюбленным местом для байдарочников. Древние леса манят к себе, густой воздух напоен ароматами дикой природы.

Данные о реке: Кусирогава вытекает из озера Куссяро и змеится через болота Кусиро, впадая в Тихий океан. Вдоль реки обитает большое количество видов животных и растений, среди которых, например, бурые медведи, олени Эдзо, японские журавли, сибирский углозуб. Протяжённость – 154 км, река первой категории.

2. Ивакигава (Аомори)

Комментарии фотографа: Величественная гора Иваки, которую называют «Фудзи региона Цугару», видна практически отовсюду вдоль течения реки, и если спускаться по реке, гора выглядит всё более прекрасной. Яблоневые сады и плавни – одни из отличительных черт этой реки.

Данные о реке: Исток находится у горы Гамморидакэ, входящей в хребет Сираками, который занесен в список природного наследия ЮНЕСКО. Оттуда она течёт на север, через равнины Цугару в Японское море. Широкие плавни в низинах реки – место обитания куликов и других водных птиц. Протяжённость – 102 км, река первой категории.

3. Тоёсавагава (Иватэ)

Комментарии фотографа: Верховья реки являются местом действия сказки Миядзавы Кэндзи «Медведи с горы Намэтоко». Река и окружающие её местности наверняка навеяли писателю образ идеального мира, где люди и животные живут в гармонии.

Данные о реке: Впадает в реку Китакамигава в городе Ханамаки. Река является популярным местом отдыха, здесь ловят форель и у берегов есть прекрасные ванны на термальных источниках (онсэны). Протяжённость – 30 км.

4. Иваигава (Иватэ)

Комментарии фотографа: Ущелье Гэмбикэй – это узкая двухкилометровая теснина, где открываются потрясающие виды. Здесь подают знаменитые «летающие данго» (сладкие рисовые лепёшки). Покупатели кладут деньги в подвешенную на тросе корзинку и подают сигнал, а продавец подтягивает корзинку к себе и отправляет таким же образом чай и сладости на другой берег теснины.

Данные о реке: Иваигава начинается у горы Курикома, протекает по южной части преф. Иватэ и впадает в Китакамигаву. Ущелье Гэмбикэй, известное своими видами, расположено в среднем течении реки и образовано вулканическими скалами, образовавшимися в древности при извержении вулкана Курикома, которые были постепенно промыты речными водами и образуют причудливые формы. Протяжённость – 38 км.

5. Омоногава (Акита)

Комментарии фотографа: Эта женственная река спокойно течёт среди идиллических сельских ландшафтов. Я был там во время посадки риса, и меня заворожил прекрасный вид с гор Дэва на текущую среди заливных полей реку.

Данные о реке: Река течёт по равнинам преф. Акита, окружённых хребтами Дэва и Оу, протекает по рисоводческим районам Акиты и впадает в Японское море. Протяжённость – 133 км. Река первой категории.

6. Китакамигава (Иватэ и Мияги)

Комментарии фотографа: Ветер, дующий сквозь плавни и скользящий по воде поёт на все лады. Немного пугающий ландшафт в низовьях реки, считавшийся одним из 100 лучших аудиоландшафтов благодаря природным звукам, стал одной из неоценимых потерь, которые мы понесли от цунами 11 марта 2011 года.

Данные о реке: Исток реки находится на севере преф. Иватэ, и ниже по течению в неё вливаются большие и маленькие потоки, питающие её. Далее она течёт по равнинам преф. Мияги и впадает в Тихий океан. Протяжённость – 249 км. Река первой категории.

7. Накагава (Тотиги, Фукусима, Ибараки)

Комментарии фотографа: 1 июня начался сезон ловли рыбы аю, и около 20 000 человек собралось на прибрежных отмелях.

Данные о реке: От истока на горе Насу река спускается с гор, течёт по равнинам и протекает через город Мито в преф. Ибараки. Потом в неё впадает несколько притоков, и она течёт между Хитати Нака и Ооараи, а потом впадает в Тихий океан. Протяжённость – 150 км. Река первой категории.

8. Аракава (Сайтама, Токио)

Комментарии фотографа: Более века самые умелые плотоводы по этой реке спускались на плотах от Нагаторо в Титибу. Этой рекой можно любоваться в любое время года – весной здесь цветёт сакура, летом дует прохладный ветер, осенью желтеют и опадают листья, а зимой всё покрывается белым снегом – не забудьте одеться потеплее!

Данные о реке: Текущая с горы Кобуси река протекает через самый центр Токио и впадает в Токийский залив. До начала XVII в, когда были построены защитные плотины и дамбы, река часто разливалась, из-за чего и получила тогда название «Арэгава» – «Буйная река». Протяжённость – 173 км. Река первой категории.

9. Аракава (Сайтама, Токио)

Комментарии фотографа: Сверху, со скоростной автомагистрали, проходящей над центром Токио, река Аракава в вечернем свете выглядит как огромная змея, грациозно извивающаяся среди современного мегаполиса, у неё странный футуристический вид.

Данные о реке: Текущая с горы Кобуси река протекает через самый центр Токио и впадает в Токийский залив. До начала XVII в, когда были построены защитные плотины и дамбы, река часто разливалась, из-за чего и получила тогда название «Арэгава» – «Буйная река». Протяжённость – 173 км. Река первой категории.

10. Тамагава (Яманаси, Канагава, Токио)

Комментарии фотографа: Я дважды в день гуляю с собакой по берегу Тамагавы. Вдали виднеются горы Тандзава и вершина Фудзи, в бассейне этой окультуренной реки в изобилии сохранилась природа. Я ежедневно бываю здесь, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться бескрайним небом над головой.

Данные о реке: Река берёт начало на горе Касатори в Окутитибу, вбирает другие потоки в долине Таба, а потом образует водохранилище Окутамав округе Токио. Сливаясь с другими притоками, она впадает в Токийский залив. Эта большая река протекает через Токио, и вдоль неё ещё остались участки нетронутой природы. Это настоящий оазис посреди большого города. Протяжённость – 173 км. Река первой категории.

11. Кацурагава (Яманаси)

Комментарии фотографа: Исток этой реки – источник, бьющий из-под земли под горой Фудзи. Её вода до выхода на поверхность течёт среди вулканических пород Фудзи на протяжении 50 или 100 лет, и издавна её называют «водой богов».

Данные о реке: река начинается от озера Яманака, одного из Пяти озёр Фудзи. Источники Осино Хаккай также вливаются в неё. После слияния с многочисленными притоками, река достигает преф. Канагава, где уже называется Сагамигава. Общая протяжённость – 113 км.

12. Тэнрюгава (Нагано, Айти, Сидзуока)

Комментарии фотографа: Текущие от истоков на горе Кома в Центральных Альпах чистые воды Тэнрюгавы прохладны и освежающи. Во время сильных ливней река превращается в бурный поток, напоминая о её названии, «Река Небесного дракона».

Данные о реке: Река берёт своё начало из озера Сува в преф. Нагано, и её питают потоки, стекающие с гор Южных и Центральных Альп, достигающих высоты 3000 метров. Далее река течёт по равнине Хамамацу в преф. Сидзуока и впадает в море Энсю-Нада (участок Тихого океана в преф. Сидзуока и Миэ). Протяжённость – 213 км. Река первой категории.

13. Адзусагава (Нагано)

Комментарии фотографа: Зимой горный курорт Камикоти является уединённым и тихим местом, где громоздятся глубокие сугробы и несёт свои чистые воды река Адзусагава. В зимнее время оно отрезано от остального мира, и трудно поверить, что летом здесь царит такое оживление.

Данные о реке: От истоков на горе Яри горного хребта Хида река течёт через Камикоти до города Мацумото, соединяется с рекой Тикумагава и становится Саигавой. Названа так потому, что в её бассейне произрастали высококачественные деревья адзуса (катальпа). Общая длина (Адзусагава и Саигава) – 152 км.

14. Синаногава (Нагано, Гумма, Ниигата)

Комментарии фотографа: Величественная река Синаногава течёт из древней провинции Синано (совр. Нагано) в Этиго (совр. Ниигата). Силу и скорость её течения питают тающие снега. Она несёт свои воды по важнейшим рисоводческим регионам страны, и в каком-то смысле можно сказать, что эта река питает Японию.

Данные о реке: Длиннейшая река в Японии. В верховьях она называется Тикумагава, после слияния с Адзусагавой и Синаногавой в преф. Ниигата она получает название Саигава. Течёт через равнины Этиго в Ниигате и затем впадает в Японское море в г. Ниигата. Протяжённость – 367 км. Река первой категории.

15. Юрагава (Фукуи, Сига, Киото)

Комментарии фотографа: Утром здесь мрачная, мистическая атмосфера, в туманных облаках возникают неясные образы, меняющие свои очертания каждое мгновение. Речные воды, текущие по равнине, испаряются и превращаются в густой стелющийся над поверхностью «туман Тамба», знаменитый с древности.

Данные о реке: От истока на горе Сангоку, на границе трёх префектур, Юрагава течёт к Японскому морю, принимая в себя многочисленные притоки. Река известна частыми туманами, возникающими возле неё. Протяжённость – 146 км. Река первой категории.

16. Кидзугава (Миэ, Нара, Сига, Хёго, Киото, Осака)

Комментарии фотографа: Киздугава течёт неподалёку от тех мест, где я вырос. Её название значит «Река брёвен», и напоминает нам об истории этого региона, о тех временах, когда здесь в VIII в. брали лес для строительства Дайбуцудэн, Павильона Большого Будды в храме Тодайдзи в городе Нара. Мост Кодзуябаси расположен в низовьях реки и является длиннейшим деревянным мостом в Японии. Он часто используется в качестве фона для телевизионных исторических сериалов. Когда я смотрю на людей, пересекающих реку по мосту, я ощущаю это некоей аллегорией человеческой жизни.

Данные о реке: Река берёт своё начало в горах Нунобики между преф. Миэ и Нара и впадает в Ёдогаву вместе с Удзигавой и Кацурагавой у границы между Осакой и Киото. В нижнем течении реки расположен мост Кодзуябаси, сделанный так, чтобы во время наводнения настил моста мог уплыть с потоком. Протяжённость – 99 км. Река первой категории.

17. Ёдогава (Сига, Миэ, Нара, Хёго, Киото, Осака)

Комментарии фотографа: Водоёмы вдоль реки, похожие на пруды и отделённые от основного русла называются вандо, Они были созданы в старину из нагромождений камней и песка, скапливающегося между ними, и служили для перевозки грузов с одного берега на другой и контроля за наводнениями. В выходные дни здесь собирается много людей, и по всей округе раздаются весёлые голоса. Эти места также являются райской землёй для животных и растений.

Данные о реке: Начинаясь от озера Бива, крупнейшего озера в Японии, река протекает через центр региона Кинки и впадает в Осакский залив. В верховьях река называется Сэтагава, в среднем течении имеет название Удзигава, ниже – Кацурагава, а после того, как в неё впадает Кидзугава, река имеет имя Ёдогава. Протяжённость – 75 км. Река первой категории.

18. Миягава (Миэ)

Комментарии фотографа: Здешние места известны затяжными дождями. Местные жители шутят, что дожди здесь идут 35 дней в месяц. Несмотря на то, что была весна, я видел град, дождь и ясную погоду в один и тот же день. Своим изумрудно-зелёным цветом река обязана обильным осадкам.

Данные о реке: От истока на горе Хидэ в Миягаве, преф. Миэ, река стекает с гор, принимает бесчисленные мелкие притоки и доходит до равнины, после чего впадает в залив Исэ. Верховья реки являются уникальной экосистемой, включающей горные растения и пресноводных рыб. Протяжённость – 91 км. Река первой категории.

19. Куманогава (Вакаяма)

Комментарии фотографа: Говорят, что название «Кумано» изначально значило «место обитания тёмных духов», то есть мир иной. Я смог почувствовать, почему эти места носят такое название, когда увидел насыщенные потусторонние цвета этой реки своими глазами. В Средние века люди совершали сюда паломничества, чтобы помолиться о возвращении душ из подземного мира Жёлтого источника.

Данные о реке: От истоков на горах Сандзё, Инамура и Дайфугэн, входящих в хребет Оминэ, река принимает в себя реку Китаямагава и течёт к морю Кумано. В этих местах идут обильные дожди, и за год выпадает до 2800 мм осадков. Протяжённость – 183 км. Река первой категории.

20. Кудзурюгава (Гифу, Фукуи)

Комментарии фотографа: В этих местах найдено больше окаменевших костей динозавров, чем в любом другом регионе Японии. Несложно представить здесь стаю игуанодонов, проходящую по мелководью, и хищного ящера, затаившегося поблизости и готового к броску.

Данные о реке: От истока у перевала Абурасака на границе преф. Гифу и Фукуи река протекает через долину Кудзурю, после чего выходит на равнины Фукуи и впадает в Японское море. У реки живут представители многих редких видов, как, например, ястреб-тетеревятник и чёрная казарка. Протяжённость – 116 км. Река первой категории.

21. Хиикава (Симанэ, Тоттори)

Комментарии фотографа: Эта священная река течёт из древней земли Идзумо, где, согласно японским мифам, живут божества. На берегах этой реки, согласно мифу, Сусаноо, брат солнечной богини Аматэрасу, сразил восьмиглавого змея Ямата-но ороти. Существует мнение, что миф о змее, требовавшем ежегодных жертв, связан с разливами реки.

Данные о реке: Исток её находится на горе Сэнцу на границе префектур Тоттори и Симанэ. Далее она течёт по равнинам Идзумо, образует озеро Синдзи и впадает в Японское море. Скопление песка и гальки в среднем её течении приводит к тому, что русло оказывается выше поверхности окружающих территорий. Протяжённость – 153 км. Река первой категории.

22. Сигэнобугава (Эхимэ)

Комментарии фотографа: Река течёт глубоком ущелье, окружённом густыми лесами, и когда солнечный луч попадает на воду, где плывут опавшие листья, она приобретает удивительный изумрудно-зелёный цвет. Мистическое, завораживающее зрелище. Здесь с древних времён часто идут дожди. Хотя река часто пересыхает, вода продолжает бить из подземных источников.

Данные о реке: Река течёт с горы Хигаси-Сампогамори в преф. Эхимэ, минует равнины Мацуяма и впадает в море Иё-Нада. Многочисленные источники вдоль реки позволяют здесь жить рыбе и создают оазис для животных и растений. Протяжённость – 36 км. Река первой категории.

23. Симантогава (Эхимэ, Коти)

Комментарии фотографа: Большинство японских рек сильно изменилось за последние пятьдесят лет. Река Симантогава, текущая по сельским районам Сикоку, пережила это время нетронутой и сохранила первозданный вид. Эта чудом сохранившаяся река так и дышит жизнью.

Данные о реке: От истоков на горе Ирадзуяма река течёт среди гор от города Накамура до впадения в Тихий океан. Знаменита тем, что является одной из последних оставшихся крупных рек без плотин. Протяжённость – 196 км. Река первой категории.

24. Касэгава (Сага)

Комментарии фотографа: В семь утра воздушные шары один за другим взмывают в небо. Вместе с 800 000 других зрителей я завороженно наблюдаю за полётом в осеннем небе разноцветных шаров, яркие цвета которых прекрасно отражаются в водах реки.

Данные о реке: От истоков на горной цепи Сэфури река течёт вниз через горы, проходит через равнины Сага и впадает в море Ариакэ. В городе Сага, расположенном в низовьях реки, ежегодно в ноябре проводится крупнейший в Азии фестиваль воздушных шаров. Протяжённость – 57 км. Река первой категории.

25. Сиракава (Кумамото)

Комментарии фотографа: Вода этой реки известна своим высочайшим качеством, она вкусная, мягкая и сладковатая. Дождевые воды попадают в кратер вулкана Асо, один из крупнейших в мире, фильтруются сквозь лаву и выходят в виде источников, питающих реку.

Данные о реке: От истоков на горе Нэко в горной цепи Асо река течёт через равнины Кумамото и впадает в море Ариакэ. Протяжённость – 74 км. Река первой категории.

26. Кокубагава (Окинава)

Комментарии фотографа: Устье реки выходит в порт Наха, куда приходили торговые корабли из Китая и других стран ещё в те времена, когда острова Рюкю были независимым государством. Мангровые леса растут в зонах слабосолёной воды, где пресные речные воды смешиваются с морской водой.

Данные о реке: Истоком реки является горный поток на горе Унтамамуи в Ёнабару, оттуда река течёт на запад по южной части главного острова Окинава, через город Наха, и впадает в Восточно-Китайское море. Протяжённость – 11 км. (Рек первой категории на Окинаве нет)

1. Кусирогава (Хоккайдо)

2. Ивакигава (Аомори)

3. Тоёсавагава (Иватэ)

4. Иваигава (Иватэ)

5. Омоногава (Акита)

6. Китакамигава (Мияги)

7. Накагава (Ибараки)

8. Аракава (Сайтама)

9. Аракава (Токио)

10. Тамагава (Токио)

11. Кацурагава (Яманаси)

12. Тэнрюгава (Нагано)

13. Адзусагава (Нагано)

14. Синаногава (Ниигата)

15. Юрагава (Киото)

16. Кидзугава (Киото)

17. Ёдогава (Осака)

18. Миягава (Миэ)

19. Куманогава (Вакаяма)

20. Кудзурюгава (Фукуи)

21. Хиикава (Симанэ)

22. Сигэнобугава (Эхимэ)

23. Симантогава (Коти)

24. Касэгава (Сага)

25. Сиракава (Кумамото)