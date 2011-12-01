大大小小奔流在日本列島的河川溪流，形成道道流光溢彩的水上風景線。在此精選部分從北海道到沖繩多姿多彩的河川溪流，為讀者做一介紹。

日本是一個山地佔國土面積73%的多山國家，主要有四個大島組成，其中最大的是本州島，猶如脊骨般貫穿於中部的是海拔均在3,000m左右的山脈。在這樣的國土上，奔流著14,000條一級河川（由國土交通省管理）。

這些河川有水流急而長度短的特點。日本最長的河信濃川（367km）也不過是世界最長的尼羅河（6,690km）的十八分之一。有一個很有名的逸聞趣事：明治時期來日傳授當時先進的治水技術，有「日本防沙之父」之稱的荷蘭工程師Johannis de Rijke，在看到日本的河流後驚訝地說：「這不像河,倒像瀑布。」

在這種陡峭地形多平原面積有限的日本，人們自古以來多集中在河口平原地區生活。河流在滋養哺育人類和萬物的同時，時常因山區下雨引起河水氾濫而威脅平原地區。為此，觀察河川的變化自古就是日本人日常生活的一部分，人們對河川始終抱著感謝與敬畏之情。隨著治水技術的進步，如今大規模洪災減少了，但日本人對河川的感情依舊未變。

曾榮獲紐約ADC金獎等眾多獎項的攝影師大西成明，從1988年開始的約20年時間裏，將鏡頭聚焦到日本全國各地的河川，從北海道到沖繩，拍攝的河流達230條之多。

「每一條河都有各自不同的風貌」，大西說。

「河流的源頭都是相似的，它們侵蝕出溪谷、滋潤了平原，在奔湧入海的最下游，卻不可思議地變得千姿百態。河流既可映照人生，又可令人感受到更大的生命源流。」

這裏介紹的只是他作品的一小部分，但讀者一定可以從賦予人類大自然的恩澤並養育了地域文化的河川溪澗中，領略到日本河流四季千變萬化的美景。

讓我們一起踏上尋訪日本河流之旅吧。

河流數據參考資料：國土交通省河川局《日本的河流》