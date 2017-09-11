一直以来，日本庭园或通过借用壮丽的景色作为背景，或表现瀑布河川的水流等自然风景，来表达日本人的自然观。其中有不少著名庭园位于住宿设施或美术馆内，本文就介绍一些在你到访时可顺便欣赏的庭园美景。

跨越千年的历史

日本庭园的滥觞可追溯到古坟时代，有着1500年以上的悠久历史。它们当中，现在既有象寺庙的庭园那样依旧保持着建成初期风采的，也有不少庭园随着时代的发展而焕然一新。生为现代人，能够置身于历经数百年时光而风采依旧的著名庭园，可谓是无上的幸福。日本庭园正是这种能够给你带来无比奢侈体验的空间。

如何鉴赏庭园之美

值得一去的庭园中，最具代表性的是被认定为“特别名胜”或“名胜”的庭园。这些庭园都有极高的文化价值，在时代的洪流中，经历大浪淘沙，得以保留至今。希望大家去参观时，能够心怀敬畏之情，感激那些把庭园留存给我们的历史上的功臣们，买一张门票，尽一份心，去欣赏那里面无处不在的美。

此外，不少美术馆、酒店、餐厅等商业设施里的庭园，也因其历史和文化意义而获得高度评价。在那里你不仅可以欣赏庭园的景致，还能在感受庭园魅力的同时，参加活动，享用美食。人们可以在轻松的氛围中欣赏庭园美景，因此也可以说是现代化的名园。

现代庭园的三种类型

具有历史价值又不乏现代魅力的庭园，主要有以下三种类型。

①名流庭园

不少载入日本近代史册的实业家的宅邸后来都改建成了结婚礼堂或餐厅。这些庭园都有一看的价值，是我们可以一窥当年成功人士创建的奢华世界的宝贵场所。那绚烂的风格与典型的喜庆场所结婚礼堂可谓相得益彰，庭园的景观更起到了锦上添花的作用。作为这类庭园的代表，有“辻家”、“国际文化会馆”、“八芳园”等。

八芳园庭园

108-0071东京都港区白金台1-1-1

TEL:03-3443-3111（代表）

http://www.happo-en.com/

②美术/博物馆庭园

日本有很多与庭园互为一体的美术馆和博物馆。庭园既可以作为一件独立的艺术作品来看，也是体现馆区特色的空间。这类庭园的代表有“玉堂美术馆”、“北方文化博物馆”、“箱根美术馆”等。

箱根美术馆

250-0408神奈川县足柄下郡箱根町强罗1300

TEL:0460-82-2623

http://www.moaart.or.jp/hakone/

③酒店的庭园

有些酒店或旅馆也建有庭园，并将其作为待客之心的体现来精心维护管理。其中比较典型的有 “京都威斯汀都酒店”、“新大谷饭店”等，这些庭园以沉稳厚重且密度高为特征，是由日本近代庭园先驱第七代小川治兵卫、昭和时期的著名庭园设计师岩城亘太郎等人亲手打造的。

京都威斯汀都酒店“佳水园”庭园

京都市东山区粟田口华顶町1

075-771-7111（代表）

http://www.cn.miyakohotel.com/westinkyoto/cn/index.html

希望大家不要把庭园单纯地看作是庭园，而应将之视为整个设施的一部分，在体验整体空间的同时，好好地感受一下日本庭园的魅力，定会品出别一番美味。

Google地图

八芳园庭园

八芳园庭园

箱根美术馆庭园

国际文化会馆庭园

国际文化会馆庭园

新大谷饭店日本庭园

新大谷饭店日本庭园

辻家庭园

辻家庭园

辻家庭园

玉堂美术馆庭园

玉堂美术馆庭园

北方文化博物馆庭园

北方文化博物馆庭园

北方文化博物馆庭园

图片：佐藤振一

撰文：泽田忍

合作：建築资料研究社 季刊《庭》编辑部

标题图片：新大谷饭店的日本庭园