Японские сады отражают японское восприятие природы – иногда они вписаны в окружающий огромный ландшафт, в них воспроизводят природные пейзажи с реками и водопадами. Здесь мы представим некоторые знаменитые сады, в которых устроены гостиницы, музеи и другие заведения для большего удобства посетителей.
Долгая история садово-паркового искусства
История японских садов восходит ещё к периоду Кофун (III-VII вв. н. э.) и с тех пор продолжается уже более 1500 лет. Некоторые сады при буддийских храмах сохранили свой первозданный вид, но многие под влиянием веяний времени меняли облик и так дошли до нашего времени. Для нас, живущих сейчас, осмотр знаменитых садов, переживших сотни лет, может принести незабываемые впечатления. Японские сады – это удивительные места.
Как любоваться японскими садами?
В качестве особенно важных садов, на которые стоит обратить внимание, можно назвать те, которые внесены в списки «особо знаменитых» (токубэцу мэйсё) и «знаменитых» (мэйсё). Они имеют особую историческую и культурную ценность, как будто бы судьба сохранила самые важные парки среди бурных перемен прошедших эпох. Хотелось бы, чтобы люди платили за вход и осматривали каждый их уголок, испытывая почтение к людям прошлого, которые помогли сохранить их до нашего времени.
С другой стороны, и среди парков, расположенных, например, на территории художественных музеев и гостиниц, немало таких, которые обладают значительной исторической и культурной ценностью. В таких местах, помимо осмотра самих садов, можно поучаствовать в различных мероприятиях или перекусить, наслаждаясь красотой парка. Поскольку в такие места многие люди могут запросто прийти и полюбоваться садами, можно их назвать «знаменитыми садами современного типа».
Три типа современных садов
Можно выделить три основных типа садов, которые имеют историческую ценность, и вместе с тем обладают и современной привлекательностью.
1. Сады в усадьбах знаменитых людей
Часто усадьбы предпринимателей, оставивших своё имя в новой истории Японии, обретают новую жизнь в качестве дворцов бракосочетаний и ресторанов. На них приятно смотреть, и они ценны как места, передающие нам ощущение великолепия произведений, созданных для преуспевающих людей своего времени. Их нарядный вид хорошо подходит для дворцов бракосочетаний, которые обычно выглядят празднично, и сады выполняют роль декораций для свадеб. Среди известнейших таких садов – Цудзикэ, Кокусай бунка кайкан, Хаппоэн.
Адрес: 108-0071 Tokyo-to Minato-ku Shirokanedai 1-1-1
Тел: 03-3443-3111
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2. Сады при музеях
В Японии немало художественных и исторических музеев, объединённых с японскими садами. Сам сад может рассматриваться как отдельное произведение искусства и придаёт учреждению свой особый колорит. Примеры таких садов можно видеть в Художественном музее Гёкудо, Музее культуры Севера (Хоппо бунка хакубуцукан), Художественном музее Хаконэ и других местах.
Адрес: 250-0408 Kanagawa-ken Ashigarashimo-gun Hakone-machi Goura 1300
Тел: 04-6082-2623
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3. Сады при гостиницах
В качестве примера заведений, где сохраняют японские сады как пространство, выражающее японское гостеприимство (омотэнаси), можно назвать также гостиницы и рёкан, гостиницы японского типа. Например, сады в гостиницах «Уэсутин мияко хотэру Кёто» и «Хотэру Ню-Отани», которые создали пионер современного японского садово-паркового искусства Огава Дзибэй VII и известный мастер периода Сёва (1926-1989) Иваки Сэнтаро, отличаются особым великолепием.
Адрес: 605-0052 Kyoto-shi Higashiyama-ku Awataguchikachocho 1
Тел: 07-5771-7111
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Японскими садами стоит любоваться не только просто как таковыми, но и оценивать их как часть более обширного пространства, где можно с удовольствием провести время.
Фотографии: Сато Синъити
Текст: Савада Синобу
При содействии редакции ежеквартального журнала «Нива»
Фотография к заголовку: Сад при гостинице «Хотэру Ню-Отани»
(Статья на японском языке опубликована 24 июля 2017 г.)