Японские сады отражают японское восприятие природы – иногда они вписаны в окружающий огромный ландшафт, в них воспроизводят природные пейзажи с реками и водопадами. Здесь мы представим некоторые знаменитые сады, в которых устроены гостиницы, музеи и другие заведения для большего удобства посетителей.

Долгая история садово-паркового искусства

История японских садов восходит ещё к периоду Кофун (III-VII вв. н. э.) и с тех пор продолжается уже более 1500 лет. Некоторые сады при буддийских храмах сохранили свой первозданный вид, но многие под влиянием веяний времени меняли облик и так дошли до нашего времени. Для нас, живущих сейчас, осмотр знаменитых садов, переживших сотни лет, может принести незабываемые впечатления. Японские сады – это удивительные места.

Как любоваться японскими садами?

В качестве особенно важных садов, на которые стоит обратить внимание, можно назвать те, которые внесены в списки «особо знаменитых» (токубэцу мэйсё) и «знаменитых» (мэйсё). Они имеют особую историческую и культурную ценность, как будто бы судьба сохранила самые важные парки среди бурных перемен прошедших эпох. Хотелось бы, чтобы люди платили за вход и осматривали каждый их уголок, испытывая почтение к людям прошлого, которые помогли сохранить их до нашего времени.

С другой стороны, и среди парков, расположенных, например, на территории художественных музеев и гостиниц, немало таких, которые обладают значительной исторической и культурной ценностью. В таких местах, помимо осмотра самих садов, можно поучаствовать в различных мероприятиях или перекусить, наслаждаясь красотой парка. Поскольку в такие места многие люди могут запросто прийти и полюбоваться садами, можно их назвать «знаменитыми садами современного типа».

Три типа современных садов

Можно выделить три основных типа садов, которые имеют историческую ценность, и вместе с тем обладают и современной привлекательностью.

1. Сады в усадьбах знаменитых людей

Часто усадьбы предпринимателей, оставивших своё имя в новой истории Японии, обретают новую жизнь в качестве дворцов бракосочетаний и ресторанов. На них приятно смотреть, и они ценны как места, передающие нам ощущение великолепия произведений, созданных для преуспевающих людей своего времени. Их нарядный вид хорошо подходит для дворцов бракосочетаний, которые обычно выглядят празднично, и сады выполняют роль декораций для свадеб. Среди известнейших таких садов – Цудзикэ, Кокусай бунка кайкан, Хаппоэн.

Сад Хаппоэн – известнейший пример сада в усадьбе знаменитости, превращённой во дворец бракосочетаний

Адрес: 108-0071 Tokyo-to Minato-ku Shirokanedai 1-1-1

Тел: 03-3443-3111

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2. Сады при музеях

В Японии немало художественных и исторических музеев, объединённых с японскими садами. Сам сад может рассматриваться как отдельное произведение искусства и придаёт учреждению свой особый колорит. Примеры таких садов можно видеть в Художественном музее Гёкудо, Музее культуры Севера (Хоппо бунка хакубуцукан), Художественном музее Хаконэ и других местах.

Пример парка при музее – сад Художественного музея Хаконэ

Адрес: 250-0408 Kanagawa-ken Ashigarashimo-gun Hakone-machi Goura 1300

Тел: 04-6082-2623

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3. Сады при гостиницах

В качестве примера заведений, где сохраняют японские сады как пространство, выражающее японское гостеприимство (омотэнаси), можно назвать также гостиницы и рёкан, гостиницы японского типа. Например, сады в гостиницах «Уэсутин мияко хотэру Кёто» и «Хотэру Ню-Отани», которые создали пионер современного японского садово-паркового искусства Огава Дзибэй VII и известный мастер периода Сёва (1926-1989) Иваки Сэнтаро, отличаются особым великолепием.

Сад Касуйэн при гостинице «Уэсутин мияко хотэру Кёто»

Адрес: 605-0052 Kyoto-shi Higashiyama-ku Awataguchikachocho 1

Тел: 07-5771-7111

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Японскими садами стоит любоваться не только просто как таковыми, но и оценивать их как часть более обширного пространства, где можно с удовольствием провести время.

Фотографии: Сато Синъити

Текст: Савада Синобу

При содействии редакции ежеквартального журнала «Нива»

Фотография к заголовку: Сад при гостинице «Хотэру Ню-Отани»

(Статья на японском языке опубликована 24 июля 2017 г.)

Сад Хаппоэн

Сад Хаппоэн

Сад Синсэнкё Художественного музея Хаконэ

Сад Синсэнкё Художественного музея Хаконэ

Сад Синсэнкё Художественного музея Хаконэ

Сад Синсэнкё Художественного музея Хаконэ

Парк Художественного музея Хаконэ

Сад Зала международного культурного обмена (Кокусай бунка кайкан)

Сад Зала международного культурного обмена (Кокусай бунка кайкан)

Японский сад гостиницы «Хотэру Ню-Отани»

Японский сад гостиницы «Хотэру Ню-Отани»

Сад Цудзикэ

Сад Цудзикэ

Сад Цудзикэ

Сад Художественного музея Гёкудо

Сад Художественного музея Гёкудо

Сад Музея культуры Севера (Хоппо бунка хакубуцукан)

Сад Музея культуры Севера (Хоппо бунка хакубуцукан)

Сад Музея культуры Севера (Хоппо бунка хакубуцукан)

Сад Касуйэн при гостинице «Уэсутин мияко хотэру Кёто»

Сад Касуйэн при гостинице «Уэсутин мияко хотэру Кёто»