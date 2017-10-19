Los jardines tradicionales japoneses integran en su composición las vistas colosales que los rodean e incluyen elementos naturales como las cascadas y los ríos. Son, indudablemente, una manifestación de la percepción que los japoneses tienen de la naturaleza. Algunos de ellos se encuentran en hoteles o museos, lugares en los que el disfrute es doble.

Una historia milenaria

El origen de los jardines tradicionales de Japón se remonta al período Kofun (siglos III-VII), esto es, a hace más de 1.500 años. Entre estos lugares en los que perviven una historia y una tradición milenarias, podemos encontrar algunos que conservan el mismo diseño y aspecto que en el momento de su creación, como los de los templos budistas. No obstante, la mayoría de ellos ha ido cambiando para adaptarse al paso del tiempo, y es una suerte, además de todo un lujo, que podamos disfrutar de este tipo de enclaves en la actualidad.

Cómo apreciar los jardines tradicionales

Algunos de los jardines tradicionales que merecen nuestra atención han sido calificados como lugares pintorescos o de una belleza singular. Se trata de enclaves que han sobrevivido al devenir de los tiempos y que se ha decidido conservar por su gran valor histórico y cultural. La mejor forma de apreciarlos es yendo a contemplarlos con un sentimiento de respeto por quienes nos han dejado semejante legado.

Por otro lado, encontramos algunos jardines en establecimientos con fines comerciales como los museos, los hoteles y los restaurantes; muchos de ellos destacan también por su importante valor histórico y cultural. En el caso de estos lugares, el disfrute es doble: se puede admirar la belleza del jardín al tiempo que se participa en diversos actos o se disfruta de una buena comida. De hecho, podría considerárselos como la representación actual de los jardines famosos por tratarse de espacios en los que un gran número de personas puede deleitarse con el paisaje ajardinado de forma relajada.

Los tres tipos de jardines actuales

En la actualidad, los jardines pueden dividirse en tres tipos distintos, sin que por ello pierdan su valor histórico:

1. Jardines de personajes de renombre

Las mansiones de algunos emprendedores de fama de la edad moderna se han convertido en salones de banquetes nupciales o restaurantes. Sus jardines tradicionales son una muestra importante de la magnificencia de quienes hicieron posible su nacimiento. La belleza y la tradición que rebosan hacen de estos lugares el entorno ideal para la celebración de una boda y desempeñan un papel destacado en esas ocasiones especiales. Algunos ejemplos notables son Tsujike, en Kanazawa, Kokusai Bunka Kaikan (Casa Internacional de Japón), en Tokio, y Happo-en, también en Tokio.

〒108-0071 Tōkyō-to Minato-ku Shirokanedai 1-1-1

Tel.: 03-3443-3111 (centralita)

Sitio web (en japonés e inglés): http://www.happo-en.com/

2. Jardines de museos

Son muchos los jardines integrados en distintos tipos de museos. De hecho, se los puede considerar como parte de la obra que se expone en las instalaciones, además de otorgarles un toque especial. Destacan el Museo de Arte Gyokudō, en Tokio, el Museo Cultural de Kitakata, en Niigata, y el Museo de Arte de Hakone, en Kanagawa.

Museo de Arte de Hakone.

〒250-0408 Kanagawa-ken Ashigarashimo-gun Hakone-machi Gōra 1300

Tel.: 0460-82-2623

Sitio web (solo en japonés): http://www.moaart.or.jp/hakone/

3. Jardines de hoteles y otros establecimientos

Los jardines de los hoteles y los ryokan son un claro ejemplo de la conservación de la naturaleza como representación de la hospitalidad. En este sentido, destacan los hoteles Westin Miyako Kyoto y New Otani. Sus jardines son obra de Ogawa Jihei VII, pionero de la jardinería tradicional japonesa en la edad moderna, e Iwaki Sentarō, diseñador de jardines representativo de la era Shōwa (1926-1989). Destacan por su solidez y densidad.

Kasui-en, jardín tradicional japonés del hotel Westin Miyako Kyoto.

Kyōto-shi Higashiyama-ku Awataguchi Kachōchō 1 (San-jō Keage)

Tel.: 075-771-7111 (centralita)

Sitio web (en japonés, inglés, chino y coreano): http://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/

Los jardines tradicionales japoneses son algo más que un lugar donde contemplar la naturaleza: se han integrado en el paisaje y en las instalaciones de las que forman parte. Visitar estos lugares garantiza una experiencia incomparable.

Imagen de la cabecera: Jardín tradicional japonés del hotel New Otani

(Traducción al español del original en japonés, elaborado con la colaboración de la redacción de la revista Niwa)

Museo de Arte de Hakone, Shinsenkyō.

Museo de Arte de Hakone, Shinsenkyō.

Museo de Arte de Hakone, Shinsenkyō.

Museo de Arte de Hakone, Shinsenkyō.

Museo de Arte de Hakone.

Casa Internacional de Japón.

Casa Internacional de Japón.

Hotel New Otani.

Hotel New Otani.

Museo de Arte Gyokudō.

Museo de Arte Gyokudō.

Museo Cultural de Kitakata.

Museo Cultural de Kitakata.

Museo Cultural de Kitakata.

Kasui-en, jardín tradicional japonés del hotel Westin Miyako Kyoto.

Kasui-en, jardín tradicional japonés del hotel Westin Miyako Kyoto.