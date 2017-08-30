توجد العديد من الحدائق اليابانية كجزء من منشآت مثل المطاعم، المتاحف، والفنادق. في هذا الموضوع نستعرض مجموعة صور لبعض أفضل الأمثلة لهذا النوع من الحدائق.

بهجة الحدائق

ترجع تقاليد الحدائق اليابانية إلى أكثر من ١٥٠٠ عام. فبينما ظلت بعض المساحات كتلك التي نجدها في المعابد البوذية، على حالها، تحول الأغلب على عدة مستويات على مر القرون. لذا تمثل خبرة مشاهدة حديقة تم الحفاظ عليها منذ عصر سابق، متعة نادرة بالنسبة لنا أبناء الزمن الحالي.

يتم الإشارة إلى الحدائق اليابانية ذات القيمة التاريخية والثقافية العالية والتي بقيت على حالها رغم تقلبات الزمن، بإحدى كلمتي ميشوه (أماكن ذات مناظر جميلة) أو توكوبيتسو ميشوه (أماكن ذات مناظر جميلة بشكل خاص). وآمل أن يقوم زائرو تلك البقاع بأخذ الوقت الكافي للاستمتاع بكل ركن والتمهل في المشاهدة عرفانا بصنيع هؤلاء الذين حافظوا على تلك الحدائق من أجل الأجيال اللاحقة للاستمتاع بها.

وتوجد أيضا حدائق هامة تاريخيا وثقافيا يمكن العثور عليها وسط المنشآت التجارية مثل معارض الفنون، الفنادق، والمطاعم. وفي تلك الأماكن يمكن الإعجاب بالمنظر المحيط أثناء تناول وجبة أو خلال معرض فني. حيث يمكننا القول إنها تمنح طرق حديثة للاستمتاع بالحدائق.

ثلاثة أنواع من الحدائق الحديثة

يوجد ثلاث أنواع أساسية من الحدائق التي تدمج القيمة التاريخية بالجاذبية المعاصرة.

١. حدائق الشخصيات الشهيرة

تم تحويل العديد من الحدائق التي صممت داخل أماكن إقامة رجال أعمال يابانيين شهيرين في العصر الحديث لتستخدم كقاعات مناسبات للزواج أو كمطاعم. وتعكس تلك الحدائق جمال خلاب إلى جانب قصص نجاح ملاكها الأصليين. كما تمنح وفرة التجهيزات المتاحة مناخاً جيداً للأشخاص الراغبين في عقد حفل عقد قرانهم بها. مثال على تلك الحدائق يتضمن حديقة تسوجيكي تيئين في مدينة كانازاوا، محافظة إيشيكاوا وحديقتا إنترناشيونال هاوس أوف جابان (بيت اليابان الدولي) وهابّوئين في طوكيو.

حديقة هابّوئين١-١-١ شيروكانيداي، ميناتو، طوكيو، ٠٠٧١-١٠٨

تليفون: ٣١١١-٣٤٤٣-٠٣

الرابط (به بعض الأقسام باللغة الإنكليزية): http://happo-en.com/banquet

٢. حدائق معارض الفنون والمتاحف

يوجد العديد من معارض الفنون والمتاحف باليابان التي تحوي حدائق يمكن اعتبارها في حد ذاتها قطع فنية. بعض أشهر تلك الحدائق يمكن مشاهدتها في متحف الفن غيوكودو في طوكيو، ومتحف الثقافة الشمالية في نيغاتا، محافظة نيغاتا، ومتحف الفن هاكوني، في هاكوني، محافظة كاناغاوا.

حديقة متحف الفن هاكونيه١٣٠٠ غورا، هاكوني، أشيغاراشيمو، محافظة كاناغاوا، ٠٤٠٨-٢٥٠

تليفون: ٢٦٢٣-٨٢-٠٤٦٠

الرابط (باللغة اليابانية): http://www.moaart.or.jp/hakone

٣. حدائق الفنادق

عادة ما يتم الحفاظ على الحدائق الموجودة داخل الفنادق والنزل اليابانية الطراز بعناية من أجل استمتاع النزلاء. تتضمن الأمثلة الجيدة على ذلك، الحديقتين الموجودتين بكل من فندق ويست إين مياكو كيوتو وفندق نيو أوتاني بطوكيو، اللتين تم تصميمهم بواسطة كل من الرائد المعاصر أوغاوا جيهي السابع وأسطورة القرن العشرين أيواكي سينتارو على التوالي.

حديقة كاسويئين فندق ويست إين مياكو كيوتوسانجو كيئاجيه، ١ أواوتاجوتشي كاتشوتشو، هيغاشيياما، كيوتو

تليفون: ٧١١١-٧٧١-٠٧٥

الرابط: http://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/english/index.html

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في ٢٤ يوليو/ تموز ٢٠١٧. ترجم من اللغة الإنكليزية. تصوير ساتو شينئيتشي. كتابة ساوادا شينوبو. شكر خاص لفريق تحرير نيوا. صورة الغلاف: حديقة فندق نيو أوتاني في طوكيو)

حديقة هابّوئين، طوكيو

حديقة هابّوئين، طوكيو

حديقة شينسينكيو متحف الفن هاكوني

حديقة شينسينكيو متحف الفن هاكوني

حديقة شينسينكيو متحف الفن هاكوني

حديقة شينسينكيو متحف الفن هاكوني

حديقة متحف الفن هاكوني

حديقة إنترناشيونال هاوس أوف جابان (بيت اليابان الدولي)

حديقة إنترناشيونال هاوس أوف جابان (بيت اليابان الدولي)

الحديقة اليابانية بفندق نيو أوتاني

الحديقة اليابانية بفندق نيو أوتاني

حديقة تسوجيكي تيئين

حديقة تسوجيكي تيئين

حديقة تسوجيكي تيئين

حديقة متحف الفن غيوكودو

حديقة متحف الفن غيوكودو

حديقة متحف الثقافة الشمالية

حديقة متحف الثقافة الشمالية

حديقة متحف الثقافة الشمالية

حديقة كاسويئين فندق ويست إين مياكو كيوتو

حديقة كاسويئين فندق ويست إين مياكو كيوتو