日本四面环海，沿岸能打捞到海苔、裙带菜、海带等逾百种可食用海藻。海藻富含矿物质、膳食纤维及维生素，可以预防生活习惯病，是必不可少的健康食材。

日本列岛南北狭长，海岸线全长3.4万公里，位居世界第六，海藻产地屈指可数，生长着约1500种海藻。在绳文时代的遗址中还发现了部分海藻化石。在古代，海藻曾被用来缴税，是重要的祭祀供品和药物，并出现在《万叶集》等诗歌之中。在日语中，海带的发音与“高兴”相似。因此，海带如今仍是一种具有吉祥寓意的食物，被制作成传统年菜“御节料理”中的海带卷，或用作彩礼之一。

海藻富含钙、碘、镁、铁等矿物质和膳食纤维，可以降低人体内的胆固醇含量，控制血糖上升，促进肠道蠕动和新陈代谢。此外，海藻还可用于果冻或冰淇淋的增稠剂，在医疗和化妆品等食品行业以外的领域中，对海藻的利用也颇受关注。

几种常见海藻

海带

据说，日本人从绳文时代起就已开始食用海带。海带是熬制日式高汤的必备食材，也是制作日料的“基石”。

我们很难通过干海带想象出它原来的样子。海带叶片的长度因品种而异，有些可以长达8米左右。海带分为天然海带和人工养殖的海带两种，逾九成的天然海带产自北海道。其中，真海带、罗臼海带、利尻海带这三个品种主要用于熬制日式高汤，日高海带主要用于制作炖煮菜。佃煮（在小鱼、海藻中加入酱油和糖一起炖煮的日式美食——译注）海带同时也是很受欢迎的饭团馅料。长期的储存和熟成可提升干海带的鲜度。

海带的鲜味来自谷氨酸。1907年，东京帝国大学的池田菊苗教授发现了海带中的谷氨酸，谷氨酸成为化学调味料的原料。海带富含矿物质、维生素B和膳食纤维。其中，水溶性膳食纤维含有提升抗癌免疫力的成分。

裙带菜

将裙带菜放入热汤中，几秒内就会从褐色变为翡翠色。裙带菜长约1米，经春夏两季成熟。日本国产裙带菜九成为人工养殖。

根据用途不同，可将裙带菜分为切段裙带菜、干裙带菜以及嚼劲十足的盐腌裙带菜等种类。裙带菜食用范围广，可用来制作味噌汤、西餐汤、醋拌凉菜、色拉，或点缀乌冬面、荞麦面、拉面，以及炒菜、炖煮、炸天妇罗，等等。

裙带菜的生长点位于底部的褶皱部位，这里被称为“假根”。只有在春天，店面出售的新鲜裙带菜才会在切割时出现粘液，将其做成拌菜或放入汤汁中，口感顺滑，适合在食欲不振的炎热夏季品尝。裙带菜假根的水溶性膳食纤维含量高于叶片，可降低人体内的胆固醇含量。

羊栖菜

羊栖菜产品主要分为羊栖菜芽和羊栖菜茎两种，前者以柔软的叶片为主，后者带有嚼劲十足的茎部。这两者又都可分为新鲜羊栖菜和干燥羊栖菜。日本国内销售的羊栖菜九成都是进口品。在日本，人们一般将干燥羊栖菜泡发后下油锅炒，加入胡萝卜、油炸豆腐、黄豆、香菇等食材，再添加日式高汤、酱油、砂糖等调味料进行炖煮。

羊栖菜用途广泛，可用来制作日式菜饭、色拉、煎蛋、天妇罗、蔬菜拌豆腐、醋拌凉菜、味噌汤等佳肴。此外，羊栖菜钙含量丰富，还适合用来补钙。

海蕴

日本的海蕴九成是在冲绳人工养殖的冲绳海蕴，这种海蕴黏液少，嚼劲足。在北陆地区，生长着一种细长、黏性强的海蕴，叫“丝海蕴”。海蕴含有的褐藻糖胶是一种水溶性膳食纤维，加入汤汁或味噌汤后更易吸收。此外，若搭配醋或酱油一起食用，醋中含有的柠檬酸会促进钙质吸收。醋拌海蕴营养价值高，口感顺滑清爽，是一道很好的调味小菜。

海苔

日本国内销售的海苔主要是条斑紫菜和甘紫菜。刚从海中打捞上来的是“鲜海苔”，干燥后成为“干海苔”，烤制后变成“烤海苔”。店面出售的海苔产品都是烤海苔。

干海苔或烤海苔的制作过程类似于抄纸，将糊状海苔碎过滤、碾平、压薄、干燥后制成，用来制作寿司、饭团、矶边饼（一种用海苔包裹的烤年糕——译注）、香松，或用来点缀荞麦蘸面、拉面。将涂抹了蘸汁的烤海苔切成小片后制成风味海苔，是佐餐佳品。30%的海苔用于家庭内部消费，10%成为赠品，60%用于加工。其中，加工用途的海苔多用来制作便利店的饭团。新鲜海苔可用来制作佃煮、味噌汤或意大利面。海苔富含维生素C、蛋白质和膳食纤维，是当之无愧的“海中蔬菜”。

石莼和青海苔

石莼和青海苔外形极其相似，都属于石莼属，但青海苔的香味更浓。石莼和青海苔用来制作大阪烧、炒面、天妇罗、香松、味噌汤、章鱼小丸子和意大利面，等等。

石花菜

石花菜是一种红藻，也是制作琼脂和凉粉的原料。将石花菜用水浸泡后晒干，重复四五次后，红色会褪为无色。接着用水浸泡一晚，再用大火烧煮，过筛，就能制成琼脂。一直以来，琼脂都是制作点心时必备的一种原料，最近还被用来生产化妆品或给护理餐勾芡，用途正变得越来越广泛。

鸡冠菜

鸡冠菜是一种红藻，可用于生鱼片摆盘或制作海藻色拉，因其外形与鸡冠相似而得名。

标题图片：PIXTA

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