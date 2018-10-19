全球首位决定参加环月旅行的私人客户、日本ZOZO公司（以下简称ZOZO）创始人兼社长前泽友作（42岁）10月9日在日本外国特派员协会（FCCJ，东京千代田区）召开记者发布会，表示“希望在旅行中向世界传递和平的重要性”。

日本国内外100多位媒体人参加了此次发布会。发布会共持续1个多小时，除介绍由其命名的邀请艺术家同游月球的“Dear Moon项目”，以及援助印度尼西亚抗震救灾等严肃的内容外，还透露了经营职业棒球队的构想和与正在交往的日本女星之间的关系。

不光是月球，还期待看到“圆圆的地球”

关于预定2023年实施的太空旅行，前泽期待的不仅仅是接近月球，还包括从飞船内欣赏圆圆的地球。他兴奋地说：“不是通过照片，而是从太空中亲眼看到地球会有多感动呢？现在光是想象一下眼泪都要出来了”。

另外，关于9月份宣布的邀请艺术家同游月球的详细情况，前泽虽然提到了音乐家、画家、电影导演、设计师等职业，不过表示“还完全没有决定”，关于正在交往的女星刚力彩芽（26岁）同行的可能性，前泽也只表示“如果有适合她的角色的话”。因为自己的梦想是世界和平，所以想邀请几位强烈“希望通过自己的创作，以某种形式让世界变好”的人。

关于进行太空飞行之前的训练，前泽表示，据提供环月旅行的美国太空开发初创企业Space X说“不会太严酷”，关于旅行安全，前泽强调了对该公司的传奇经营者伊隆·马斯克和他管理的公司的信任。由于与Space X有约定，前泽没有公布旅行费用。

从朋克乐队的鼓手到富豪

前泽30多岁时创建了在东证一部上市的大企业。他的经历非常传奇。高中毕业赴美后，他一边继续担任高中时期参加的朋克乐队的鼓手，一边创建了进口唱片和CD的邮购网站，1998年5月成立了Start Today有限公司，也就是ZOZO的前身。2001年退出乐队，专注于公司经营，2007年在东证创业板发行新股，5年后在东证一部上市。最终成为日本屈指可数的资产家，2016年在美国经济杂志的“日本富豪榜”上跻身前20名（2018年位列第18位）。

前泽还是闻名国际的艺术品收藏家，2016年曾以1.1亿美元的高价拍下现代艺术作品等。另外，他还在自己的推特上公开了与日本女星刚力的交往等，向公众公开私生活的态度也备受瞩目。

前泽友作回答记者的提问

与马斯克建立关系是否也有助于事业发展？

前泽与国际企业家伊隆·马斯克共同发布了太空旅行计划，这次的高调行动也颠覆了日本人不爱张扬的形象，不仅是日本，海外媒体也纷纷进行了报道。

在此次于东京举行的发布会上，前泽也毫不吝啬地介绍了业务相关的话题，比如利用自主品牌的新系统ZOZOSUIT的太空服创意、自己身上穿的自家品牌的服装，以及导入“6小时工作制”等。虽然利用ZOZOSUIT制作太空服的提案没有为被马斯克采纳，但是，与在太空开发和纯电动汽车（EV）领域都领先世界的马斯克建立起一种关系，不得不说即提高ZOZO的国际知名度，也有利于未来的业务发展。

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采访、撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：日本网编辑部（标题照片除外）

翻译编辑： 客观日本编辑部

标题照片：在FCCJ召开记者发布会的前泽友作（2018年10月9日）= Yusaku Maezawa #dearMoon Press Conference@FCCJ