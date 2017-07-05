更高级的敬语

在日本，当服务员与顾客交谈时，他们出于礼貌，会使用尊敬的语言，我们称之为敬语（keigo）。如果说顾客就是皇帝的话，那么表示出适当的尊重显然是必须的。当交谈双方具有等级上的差异时——无论在简短的服务接触中或是在公司内部——都需要使用与日常会话不一样的词汇。人们要花些时间学习才能恰当地运用敬语，无论外国学习者或新晋参加工作的日本大学毕业生都是如此。

上面提到的只是一般等级的敬语，如果你真正面对一位国王或皇帝说话时，情况又会如何呢？ 除了上述的标准敬语，还有另外一个等级的敬语，称为最高敬语（saikō keigo），通常在与身份尊贵的人交谈或谈到身份尊贵的人时使用。最高敬语对日本皇室或外国皇室使用，但是不对总统或其它非皇室国家领袖使用。最高敬语在从前也要求对将军（shōgun）、摄政王或其它具有权势的贵族使用。

与标准形式的敬语相同，最高敬语也有其替代日常词汇的特有名词、动词及其它词语。这些词语曾经大量出现在有关皇室活动的报纸新闻和无线电广播中。然而，自从第二次世界大战结束以来，最高级形式的敬语在很大程度上从媒体上消失了。尽管如此，仍有少量的词语保留下来，成为这种表示崇敬的用语的典型代表。