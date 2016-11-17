Высшая вежливость

Когда работники сферы обслуживания обращаются к покупателям, они демонстрируют вежливость, используя вежливый язык – кэйго. С покупателем обращаются, как с королём, и проявляют соответствующую почтительность. Различия в статусе привносят в общение новые слова, отличающиеся от тех, которые используются в повседневной жизни, и привыкание к их использованию требует определённого времени и усилий даже у свежеиспечённого выпускника японского вуза, не говоря уж об иностранце, который нанимается на работу в японскую компанию.

Это один уровень вежливости. А как же тогда говорят, когда обращаются к настоящему королю или к императору? Для таких случаев предусмотрен особый уровень учтиво-вежливой речи – «язык высшей вежливости», сайко: кэйго, используемый в отношении лиц исключительно высокого статуса – членов японского императорского дома и иностранных августейших особ, а когда-то – сёгунов, регентов и другой высшей аристократии (такая речь не применяется к президентам и другим главам государств, не являющимся членами монархических династий).

Как и в стандартной вежливой речи, в сайко: кэйго есть свои особенные существительные, глаголы и другие слова, которыми заменяют повседневную лексику. Такие слова когда-то широко использовались в газетах и на радио, когда шла речь об императоре и его родственниках. С окончанием Второй мировой войны эти формы высшей вежливости в основном исчезли из СМИ, и сохранилось в употреблении лишь небольшое их число.

«Величество» и «Высочество»

Императора Акихито называют тэнно: хэйка (天皇陛下), что можно перевести как «его императорское величество». Слово хэйка сейчас – наиболее употребляемое сайко: кэйго, так называют императора, императрицу, вдовствующую императрицу и (теоретически) старшую вдовствующую императрицу (то есть бывшую императрицей ещё до младшей вдовствующей императрицы), хотя старших вдовствующих императриц не было в Японии уже несколько столетий.

Других членов императорского дома называют словом дэнка (殿下). Например, наследного принца Нарухито называют ко:тайси дэнка, «его высочество наследный принц». Впрочем, такое титулование не является обязательным для почти всех членов дома, и в масс-медиа нередко можно услышать стандартное вежливое сама (様). Исключением является лишь император, он всегда тэнно: хэйка, и никогда сама.

Когда 7 января 1989 года скончался император Сёва, почти все японские газеты использовали слово хо:гё, «успение», применяющееся только к императорам или императрицам (в т. ч. вдовствующим). Лишь некоторые, такие как газета Коммунистической партии Японии «Акахата», избежали употребления этого слова. Нет сомнений в том, что именно желание выказать особую почтительность по случаю кончины императора способствовало сохранению этого слова высшей вежливой речи, когда другие уже вышли из употребления.

В сообщении о смерти Такахито, принца Микаса, дяди нынешнего императора, в октябре 2016 года газета «Санкэй симбун» использовала необычное слово ко:кё (薨去). Другие газеты ограничились стандартным сэйкё (逝去), которое используется для вежливого обозначения чьей-либо смерти.

«Трансляция яшмового голоса»

Ещё одно слово высшей вежливости, ещё не вышедшее из употребления, – это гё:ко: (行幸), букв. «счастливое посещение», оно используется, когда император покидает дворец и направляется куда-либо. В отношении императрицы и семьи наследного принца применяется гё:кэй, «явление», и часто можно видеть комбинированный вариант гё:ко:кэй (行幸啓), когда император и императрица направляются куда-либо вместе. Если они едут на поезде, их везут по улице Гё:ко:-до:ри (行幸通り), которая ведёт от императорского дворца к станции Токио.

Посещение императором ряда мест называют дзюнко: (巡幸), «счастливый объезд (нескольких мест)». Наиболее известным примером дзюнко: является серия визитов императора Сёва (Хирохито) 1946-1954 гг., в ходе которой при поддержке генерала Макартура и штаб-квартиры оккупационных войск император посетил все префектуры Японии (кроме Окинавы, которая до 1972 года находилась под управлением американской администрации). Последней в этой серии визитов стала поездка императора на Хоккайдо.

Другим известным историческим примером употребления сайко: кэйго в отношении императора Сёва стало название трансляции его знаменитой речи 15 августа 1945 года, в которой он объявил, что Япония капитулирует перед войсками Союзников. Она известна как гёкуон хо:со:, «трансляция яшмового (или драгоценного) голоса». Помимо исторической значимости содержания речи, она известна ещё и как первая трансляция императорского голоса по радио – правда, лингвистическая пропасть между языком императора и повседневной речью многим мешала понять суть обращения. Некоторые СМИ возродили словосочетание гёкуон хо:со:, использовав его в отношении видеообращения императора к народу 8 августа 2016 г., в котором он выразил желание отречься от императорского титула.

Сейчас слово гёкуон используется практически только как часть словосочетания гёкуон хо:со:, но когда-то оно было стандартным словом для обозначения речи императора. Лицо императора называли рю:ган (竜顔), «драконий лик». При описании действий императора не использовали глагол обыденной речи суру «делать», а вместо него применяли асобасарэру «изволить развлекаться». Существует множество подобных слов, но бегло говорить на таком придворном языке могут разве что люди, тесно связанные с императорским домом, а изучающим японский язык можно не слишком беспокоиться об этой лексике, достаточно просто знать о существовании этого необычного слоя японской вежливой речи и запомнить несколько слов, приведенных в этой статье.

Фотография к заголовку: Император Акихито и императрица Митико на выставке работ Куроды Сэйки в Токийском национальном музее, 11 мая 2016 г. (© Jiji)

(Статья на английском языке опубликована 2 ноября 2016 г.)