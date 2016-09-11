С распространением смартфонов и упрощением доступа к сети Интернет появляется большое количество приложений, помогающих в изучении различных языков. Мы рассмотрели ряд бесплатных приложений для изучающих японский и выбрали несколько таких, которые могут оказаться полезными как в процессе обучения, так и для проверки ваших знаний.

Obenkyo

Это программа для изучения азбук (хираганы и катаканы) и кандзи. Она позволяет тестировать как узнавание произношения по виду знаков, так и способность выбрать знак, соответствующий заданному произношению. Приложение также предоставляет списки кандзи, которые могут отображаться в соответствии с уровнями экзамена по определению уровня владения японским языком (Нихонго норёку сикэн, JLPT), помогая вам подготовиться к экзамену. Программа также содержит словарь и грамматические упражнения, и хотя она находится в процессе разработки и некоторые функции не всегда работают корректно, она может быть очень полезна при изучении японской письменности.

Это приложение доступно только для устройств, работающих под управлением Android.

Скачать приложение:



Разработчик: Atomusk

E-mail: atomusk@live.fr

Japanese

Расширенный учебный словарь с множеством вариантов поиска и примерами использования слов в предложении. К предложениям приводится лексический и грамматический разбор, благодаря чему можно одновременно запоминать не только новые слова, но и привыкать к грамматическим конструкциям. Приложение содержит также аудиофайлы с произношением слов, указывает ключи иероглифов, уровень экзамена по определению уровня владения японским языком (Нихонго норёку сикэн, JLPT), которому соответствует иероглиф или слово.

Это приложение доступно только для устройств, работающих под управлением Android.

Скачать приложение:



Разработчик: Spacehamster

E-mail: spacehamster@gmail.com

Kanji Recognizer

Kanji Recognizer позволяет быстро определить незнакомые кандзи и может быть особенно полезен при работе с печатными текстами, экономя время и силы. Кандзи можно написать вручную или стилусом, после чего программа распознаёт написанное и приводит онные и кунные чтения, значение на английском, номер ключа, количество черт в иероглифе, элементы, из которых он состоит, а также уровень экзамена по определению уровня владения японским языком (Нихонго норёку сикэн, JLPT), которому соответствует иероглиф.

Это приложение доступно только для устройств, работающих под управлением Android.

Скачать приложение: Kanji Recognizer

Разработчик: Nikolay Elenkov

E-mail: kanji.recognizer@gmail.com

Imiwa?

Ещё один простой и удобный словарь, который содержит тысячи слов и примеров, помогающих в изучении японского языка, на этот раз – для устройств Apple. При поиске слов можно пользоваться как азбуками хирагана и катакана, так и латиницей (ромадзи).

Приложение доступно только для устройств, работающих под управлением iOS

Скачать приложение: Imiwa?

Разработчик: Pierre-Phi di Costanzo

Вебсайт: www.imiwaapp.com

Learning Japanese

Учебник базовой японской грамматики. Он скомпонован в виде курса уроков, в первых постепенно знакомят с письменностью – хираганой и катаканой, потом кандзи, и со следующего блока начинается курс грамматики. Программа сделана на английском языке, но объяснения в ней несложные, а всплывающие подсказки при нажатии на выделенные красным слова помогают запоминать произношение и значение слов, написанных иероглифами.

Приложение доступно для устройств, работающих под управлением Android и iOS

Скачать приложение: Learning Japanese для Android

Скачать приложение: Learning Japanese для iOS

Разработчик: Ignatius Reza

Вебсайт: http://www.erauqssidlroweht.com

Kotoba

Kotoba – приложение для запоминания слов, самая настоящая сокровищница, содержащая 169 715 японских слов и выражений. 15 060 слов надписаны фуриганой (звучание, записанное хираганой). Для работы с ним нужно уже уметь читать записанное азбукой; слова разбиты на разделы по уровню сложности Нихонго норёку сикэн, каждый раздел содержит группы по 50 слов, что помогает организовать процесс запоминания. Возможно тестирование в обе стороны – даётся слово, и нужно определить значение, или же предоставляется значение, и следует выбрать соответствующее ему слово. Благодаря удобной организации материала, программа подойдёт как для начинающих, так и для обладателей сертификата 1-го уровня Нихонго норёку сикэн, которые хотят освежить свои знания или углубиться в дебри специальной лексики, выходящей за пределы стандартного объёма изучения японского языка.

Это приложение доступно только для устройств, работающих под управлением Android.

Скачать приложение: Kotoba

Разработчик: Yutani

E-mail: sh0@yutani.ee

Фотография к заголовку предоставлена Neil Jones

(Статья на арабском языке опубликована 12 августа 2016 г.)